Fnac Darty intègre la meilleure catégorie « Avancée » (A1+) de Moody’s ESG Solutions, avec un score de 61/100, en progression de +7 points, et se classe désormais 5ème de son secteur1 et dans le Top 5% mondial2

Progression du score ESG dans chacune des 3 composantes , avec une hausse marquée sur la partie Sociale (+ 9 points vs. 2021)

Avec un score significativement au-dessus de la moyenne du secteur en Europe de 3 7 /100, Fnac Darty se classe 5 ème parmi les 7 6 entreprises de son secteur 1 , soit 3 place s gagnée s en un an

Amélioration de la transparence de l’information extra-financière communiquée, en hausse de +3 points sur un an à 98%, nettement supérieure à la moyenne du secteur1 à 69%





Au terme d’une notation sollicitée ESG et de durabilité, Fnac Darty intègre pour la première fois la meilleure catégorie « Avancée » (A1+) de Moody’s ESG Solutions avec un score ESG de 61/100, en hausse significative de +17 points en 3 ans et se situe dorénavant dans le Top 5 % mondial2. Cette performance traduit les résultats positifs des actions mises en place dans le cadre de la politique RSE ambitieuse du Groupe et valorise les engagements environnementaux, sociaux, éthique et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de son plan stratégique Everyday.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Cette valorisation est une nouvelle reconnaissance du bien-fondé et de la performance de notre plan stratégique Everyday qui permettra au groupe Fnac Darty d’incarner, à terme, les nouveaux standards du secteur de la distribution orientés vers la consommation durable et responsable. Cette notation est également une marque d’encouragement pour les équipes impliquées dans le déploiement de notre RSE adossée à une gouvernance décentralisée qui démontre toute sa pertinence. »

Moody’s ESG Solutions a particulièrement valorisé cette année :

Le renforcement de l’engagement de Fnac Darty en matière de lutte contre les discriminations





A ce titre, Fnac Darty a signé en mars 2021 un premier accord sur la Qualité de Vie au Travail qui s’applique à l’ensemble des collaborateurs et qui contient notamment de nouvelles mesures pour les salariés reconnus « travailleurs handicapés », la lutte contre les discriminations ou encore l’égalité professionnelle. Le Groupe a également signé, en 2021, la Charte de la diversité, qui prolonge et renforce les actions déjà mises en place dans la politique diversité du Groupe. Un réseau interne d’entreprise dédié à la parité, transverse et ouvert à tous les métiers du Groupe, a par ailleurs été créé en 2021, afin de promouvoir la montée en responsabilité des femmes. Enfin, le Groupe a également signé, en septembre dernier, la charte LGBT+ qui vise à créer et garantir un environnement respectueux, inclusif et épanouissant professionnellement pour les personnes LGBT+ et pour l’ensemble des salarié(e)s du groupe Fnac Darty, dans leur diversité.

La mise en place de mesures de pointe pour prolonger la durée de vie des produits





Pilier clé de son plan stratégique Everyday, Fnac Darty ambitionne de s’inscrire comme un acteur majeur de l’économie circulaire et un promoteur de l’allongement de la durée de vie des produits. Pour cela, le Groupe a notamment poursuivi le déploiement de Darty Max, son offre par abonnement à la réparation. Ce service couvre dorénavant l’intégralité de l’équipement de la maison au travers de ses 3 offres et est disponible dans tous les points de ventes en propre Fnac et Darty et les sites e-commerce du Groupe. Enfin, depuis 2022, un service en visio de maintenance préventive est proposé au parc d’abonnés Darty Max afin d’identifier les produits à risques, mieux les entretenir et prévenir les pannes. Ce service permet ainsi de promouvoir la réparation plutôt que le remplacement en allongeant la durée de vie des produits. Ce sont ainsi plus de 1,9 million de produits qui ont été réparés depuis le début de l’année. Par ailleurs, Fnac Darty a fait évoluer son baromètre du SAV dont la 5ème édition a été publiée en septembre dernier en intégrant le prix des pièces détachées qui peut représenter un frein majeur à la réparation. Cet outil d’information de référence pour le grand public offre aux consommateurs la possibilité de s’informer sur la réparabilité et la fiabilité de centaines de produits grâce à leur score de durabilité et leur permet de comparer toutes les catégories de produits et les marques entre elles. Ainsi, cette sensibilisation des consommateurs permet d’induire indirectement un changement chez les fournisseurs dans la manière dont ils conçoivent leurs produits engendrant notamment une augmentation de la durée de disponibilité des pièces détachées, en moyenne de 7 mois supplémentaires. De plus, la proposition par le Groupe d’une offre de produits plus durable permet une amélioration de la fiabilité des produits analysés de + 7 points en moyenne sur un an pour le gros électroménager.

Les efforts pertinents de Fnac Darty pour limiter l'impact environnemental des produits





Fnac Darty a lancé, en 2021, la « livraison éclairée » qui permet aux consommateurs d’estimer l’impact environnemental des différents modes de livraison, lors de leur achat en ligne et participe ainsi à réduire l’empreinte carbone des activités e-commerce du Groupe. Par ailleurs, Fnac Darty s’est engagé à réduire les impacts environnementaux que ses activités engendrent, notamment les émissions de gaz à effets de serre, qu’elles soient directement générées par ses activités ou indirectement générées par les produits distribués dans ses enseignes ou encore les déplacements de ses salariés et de ses clients. Le Groupe vise ainsi de réduire de 50% ses émissions de CO 2 les plus directes (scope 1 et 2) à horizon 2030 par rapport à 2019, et a par ailleurs défini des objectifs de réduction de ses émissions de CO 2 sur le scope 3 qui seront validés par le SBTi d’ici la fin de l’année. De plus, Fnac Darty a annoncé le 25 juillet dernier avoir rejoint le protocole des acteurs de la distribution visant à diminuer la consommation énergétique des magasins en ligne avec les objectifs de sobriété énergétique fixés par le Gouvernement. A ce titre, un ensemble d’actions ont été déployées et visent à réduire la consommation énergétique du Groupe telles que le déploiement de systèmes de gestion technique centralisée (GTC), d’éclairage LED ou encore de systèmes de climatisation et de chauffage moins énergivores.

Enfin, Fnac Darty affiche une progression de +5 points vs. 2021 sur le pilier gouvernance pour lequel il a toujours été considéré à la pointe de son secteur. Cette performance résulte notamment d’une gestion décentralisée de la RSE avec des référents RSE nommés dans chaque direction afin de définir, piloter les feuilles de route RSE des directions et des pays et suivre l’avancement par rapport aux objectifs définis. De plus, l’existence de comités spécialisés (comité RSE, comité climat, comité durabilité, comité économie circulaire notamment), sponsorisés par des membres du Comité exécutif, permet de garantir que ces sujets spécifiques soient remontés au plus haut niveau de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur la stratégie RSE et les actions mises en place par le Groupe,

consultez notre Rapport RSE 2021-2022 et notre DPEF 2021.

À propos de Fnac Darty

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2022 d’un réseau multiformat de 971 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de référence, Fnac Darty a réalisé́ en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet.

Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

À propos de Moody’s ESG Solutions

Moody’s ESG Solutions Group est une division opérationnelle de Moody's Corporation qui répond à la demande mondiale croissante d’analyses en terme de problématiques climatiques et ESG. Le groupe s'appuie sur les données et l'expertise de Moody's en matière d'ESG, de risque climatique et de finance durable, et s'aligne sur Moody's Investors Service et Moody's Analytics pour offrir une gamme complète et intégrée de solutions pour les problématiques ESG et de risque climatique, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité et des services de vérification/certification de finance durable.

Pour plus d'informations, visitez le site www.moodys.com/esg

1 Secteur de la distribution spécialisée en Europe tel que défini par Moody’s ESG Solutions

2 Classement qui regroupe 4 908 entreprises

