ALSTOM SA : Alstom signe un important contrat de services au Royaume-Uni avec Govia Thameslink Railway  

Alstom signe un important contrat de services au Royaume-Uni avec Govia Thameslink Railway

Contrat de services ferroviaires de type TSSSA ( Technical Support and Spares Supply Agreement) d'environ 300 millions d'euros

Prise en charge des services destinés aux flottes Electrostar dans le cadre d'une importante franchise ferroviaire britannique

Disponibilité, fiabilité et sécurité garanties pour une flotte totale de 1 210 voitures





18 octobre 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat de services d’environ 300 millions d'euros1 avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d’une franchise ferroviaire au Royaume-Uni.

L’accord d’assistance technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) prendra effet durant le mois d’octobre 2022 pour une période de cinq ans et cinq mois, afin de s'aligner sur la durée du contrat de franchise de GTR. En vertu de cet accord, Alstom continuera à gérer les flottes Electrostar Class 377 et Class 387 construites à Derby et en service sur les réseaux Southern, Gatwick Express et Great Northern, qui desservent les gares londoniennes de Victoria et King’s Cross. Alstom est un partenaire de confiance de GTR depuis de longues années, assurant l'entretien de ses flottes depuis près de 20 ans.

Outre le site unique de fourniture de pièces de rechange d'Alstom à Brighton, les équipes d'Alstom et de GTR, réparties dans les quatre dépôts principaux de GTR (Battersea, Brighton, Hornsey et Selhurst), collaboreront pour gérer une flotte totale de 1 210 voitures. Elles s'assureront également du respect des normes les plus strictes en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité des trains sur certaines des lignes de banlieue les plus fréquentées du Royaume-Uni.

Steve Lammin, directeur de l'ingénierie chez GTR, a déclaré : « Ce contrat renouvelle notre association avec Alstom, garantissant le soutien continu dont nos excellentes équipes ont besoin pour entretenir notre flotte. »

« Nous sommes très heureux d'avoir décroché cet important contrat de services avec notre client de longue date, GTR. Il s'agit d'une reconnaissance du travail exceptionnel réalisé par nos équipes à travers le pays, et plus particulièrement celles de notre site de Brighton ainsi que les équipes basées dans les dépôts de Hornsey et de Selhurst », a déclaré Peter Broadley, Directeur général des services grandes lignes d’Alstom au Royaume-Uni.

Electrostar™ et Alstom™ sont des marques déposées du groupe Alstom.

1 Ce contrat a été enregistré au deuxième trimestre de l’exercice 2022/2023 d’Alstom.





