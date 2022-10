English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE, CLASSÉE NUMÉRO 1 MONDIAL EN MATIÈRE DE RSE PAR LE GRESB POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Paris, le 18 octobre 2022

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, est une nouvelle fois distinguée pour l’excellence de sa politique RSE par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Pour la troisième année consécutive, le Groupe s’impose à la 1re place dans les catégories Global Retail Listed, Europe Listed, Europe Retail et Europe Retail Listed et réhausse encore sa note d’un point avec un score global de 98/100.

LA RECONNAISSANCE DE L’AVANCE DU GROUPE EN MATIERE DE RSE

Avec la note de 98/100, et en comparaison de la moyenne de ses pairs (79/100) ou de l’ensemble des répondants du GRESB (74/100), Klépierre confirme son avance sur le secteur et assoit son leadership en termes d’engagements RSE. Alors que le Groupe s’apprête à clore son premier plan quinquennal Act for Good®, ces résultats viennent valider et récompenser le travail de fond mené depuis 2018 par ses équipes.

Le GRESB, organisme de notation extra-financière de référence dans le secteur de l’immobilier, propose chaque année une étude comparative complète de l’engagement ESG des entreprises, en examinant à la fois leur stratégie, leur organisation, leurs engagements et les résultats associés. Cette nouvelle reconnaissance par des professionnels du secteur récompense la mobilisation et les résultats de Klépierre, par ailleurs déjà reconnus par de nombreux organismes internationaux (« A-List » du CDP, note « AAA » du MSCI, etc.).

« Cette 1re place, pour la troisième année consécutive, récompense l’engagement remarquable du Groupe et les mesures prises depuis plusieurs années, déclare Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre. Alors que la sobriété énergétique s’impose aujourd’hui comme une urgence de court terme, ces résultats nous encouragent à poursuivre notre action de long terme. C’est ce que nous avons fait tout au long de la crise du Covid, en restant concentrés sur l’atteinte de nos objectifs et sans faire de compromis sur nos engagements. Et c’est ce que nous continuons à faire, en plaçant la RSE au cœur de nos opérations, pour consolider notre leadership et continuer à créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

“La catégorie Sector Leaders du GRESB regroupe des organisations dont les excellentes performances ouvrent la voie à un avenir net-zéro carbone et qui font avancer leur secteur. Nous félicitons les Sector Leaders de cette année pour leur engagement, leur leadership et leur mobilisation en faveur des sujets d’ESG et de développement durable,” ajoute Sébastien Roussotte, CEO du GRESB.

UN POINT SUPPLÉMENTAIRE QUI RECOMPENSE LA POLITIQUE AMBITIEUSE DU GROUPE

Avec 98/100, Klépierre augmente d’un point sa note de 2021 dans la partie performance, grâce à ses résultats en matière d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de gestion des déchets.

Pilotage des bâtiments, accueil des visiteurs dans les meilleures conditions possibles et dialogue avec les parties prenantes internes et externes : ce score historique est le reflet du travail quotidien mené par les équipes de Klépierre. Il est aussi le fruit d’une démarche qui intègre les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux à la performance opérationnelle, tout en s’adaptant aux spécificités de chacun des territoires où sont implantés les centres commerciaux du Groupe.

De nombreux résultats, sur chacun des piliers d’Act for Good®, incarnent la politique mise en place par Klépierre. En voici quelques-uns :

- Act for the Planet : la réduction de 45 % de la consommation d’électricité, la diminution de 85 % de l’impact carbone de ses centres commerciaux depuis 2013 et des déchets valorisés à 98 %.

- Act for Territories : la mise à disposition d’espaces dédiés aux acteurs locaux ainsi que des initiatives en faveur de l’emploi local dans 100 % des centres.

- Act for People : la variété des actions mises en place pour l’ensemble des parties prenantes internes et externes, notamment les actions de promotion de la santé et du bien-être dans 100 % des centres.

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2022, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

À PROPOS DU GRESB

Le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) est un organisme sectoriel qui a pour mission de fournir aux marchés financiers des données standardisées et approuvées relatives à l’environnement, à la politique sociale et à la gouvernance. Créé en 2009, le GRESB est devenu le premier benchmark en matière d’environnement, de politique sociale et de gouvernance pour les investissements dans le secteur de l’immobilier et des infrastructures à travers le monde. Plus de 170 investisseurs institutionnels et financiers l’utilisent pour éclairer leurs prises de décision. Pour plus d'informations, rendez-vous sur GRESB.com.

