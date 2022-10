EQUASENS : sa filiale PANDALAB certifié ISO 27001 et HDS  

English French

Villers-lès-Nancy, le 18 octobre 2022 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

PANDALAB certifié ISO 27001 et HDS

PANDALAB, filiale du Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A – ISIN : FR0012882389) au sein de la Division AXIGATE LINK, a récemment obtenu de l’AFNOR les certifications ISO 27001 et HDS (Hébergement de Données de Santé).

PANDALAB est un écosystème ouvert qui regroupe un ensemble de services à destination des professionnels de santé, des organisations et des patients et qui vise à favoriser l’échange et la meilleure coordination entre les acteurs de santé.

Portant sur l’infogérance et le développement, cette double certification est une nouvelle étape dans l’engagement de PANDALAB pour garantir à ses clients un haut niveau de qualité de développement, de confidentialité et de sécurité de leurs données.

Une double certification au service de la qualité et de la sécurité des données de ses clients

Le 05 octobre 2022, l’AFNOR a délivré à PANDALAB les certifications ISO 27001 et HDS d’hébergeur infogérant dans le cadre de la mise à disposition, l’administration et l’exploitation d’applications de santé pour pandaLAB Pro.

La norme ISO 27001 est la norme internationale de référence pour la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et vient attester de l’existence de procédures, processus et de systèmes de gestion pour identifier les cybermenaces, maîtriser les risques associés, mettre en place les mesures de protection appropriées afin d’assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité de l’information.

Ces certifications sont délivrées pour une durée de 3 ans et un audit de surveillance sera réalisé chaque année.

Poursuite de la stratégie d’interconnexion de pandaLAB Pro

Face aux enjeux croissants de la cybersécurité et afin de garantir à ses clients un haut niveau de confidentialité et de sécurité de leurs données, PANDALAB inscrit cette double certification dans sa stratégie de renforcement de la coordination des soins de la PNS (Passerelle Numérique de Santé) tout en maintenant ses investissements dans l’implémentation des logiciels métiers du Groupe Equasens et de La Coopérative WELCOOP.

A fin septembre 2022, la solution affiche 19 194 comptes utilisateurs professionnels de santé (médecins, pharmaciens, aides-soignantes, cadres de santé, infirmières, administratifs, kiné).

pandaLAB Pro poursuit par ailleurs son expansion vers les écosystèmes privés avec la commercialisation du modèle “EQUIPE PRIVEE”, qui lui permet d’adresser des écosystèmes spécifiques généralement autour d’un opérateur de santé (clinique privée, hôpital public, Centre de Lutte Contre le Cancer, prestataire de santé à domicile, HAD ou MSP/CPTS). Ainsi, 187 équipes privées utilisent déjà ce modèle.

Pour Aurélien LAMBERT, médecin fondateur de la solution pandaLAB : « Cette double certification est l’aboutissement d’une vision qui a débuté il y a plus de 5 ans et qui témoigne de l’engagement sans faille de notre équipe dirigeante, portée par Christelle MASSON, Directrice Générale et Romain POIRSON, Directeur Technique ainsi que des équipes de terrain. Elle s’inscrit dans une démarche plus ambitieuse encore de devenir un des acteurs socle du marché de la e-santé ».

Pour Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué du Groupe Equasens et Directeur de la Division AXIGATE LINK : « Grâce aux certifications ISO 27001 et HDS, PANDALAB apporte une nouvelle preuve d’excellence dans sa capacité à accompagner ses clients dans la création et le déploiement de solutions autour de notre Passerelle Numérique de Santé, avec toutes les garanties de qualité, de confidentialité et de sécurité ».

Romain POIRSON, Directeur Technique & RSSI de PANDALAB, ajoute : « Nous sommes très fiers de l’obtention de ces certifications. C’est la démonstration de nos très hautes capacités qualitatives de développement et du haut niveau d’expertise et d’engagement des équipes PANDALAB ».

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires du T3 2022 le 9 novembre 2022 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 le 3 février 2023 (après bourse).

A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

