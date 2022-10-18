SIT Rolos 對學術界和企業公開其機器智能平台以加快研究速度

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瑞士沙夫豪森, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIT Rolos 今天宣佈將對所有科學團體公開其機器智能 (MI) 平台，而這有助提高研究水平。目前，來自學術界或企業的研究人員均可透過 Rolos 平台配置和進行運算研究項目，並與其他人就此類項目展開協作。這個平台的介面簡單直觀，用戶無需具備特定 IT 知識亦可使用。



Rolos 平台解決了研究中的兩大難題：基礎設施設定和團隊合作。首先，這個平台為研究項目提供預製的基礎設施，並附有即時可用的所有必要資源，包括圖形處理器 (GPU)、中央處理器 (CPU) 和儲存空間。因此，研究人員無需再花時間在基礎設施設定和資源分配上。其次，這個平台還可管理項目的協作情況，例如程式碼和資料版本控制、群組編輯以及所有項目參與者所作變更的一致性。

Rolos 允許用戶使用可用的雲端、內部伺服器和高效能運算 (HPC) 集群來構建運算設定，並且節省進行模擬實驗的成本。SIT Rolos 還可以從 SIT 資料中心的雲端基礎設施提供自身資源。

Rolos 平台可透過兩種方式部署：

Rolos Cloud 中的 SaaS （軟件即服務）解決方案，用戶可透過 http://my.rolos.com 存取；或

（軟件即服務）解決方案，用戶可透過 存取；或 客戶硬件集群上的本地安裝，而這種方式可提供完整的軟件堆疊以建立運算研究實驗室。

借用諾貝爾獎得主、新加坡國立大學物理學教授 Konstantin Novoselov 的話語，Rolos 平台是用於「統一來自不同科學家的資料，釋放大數據的力量，並在研究項目中取得突破性進展。」

Rolos 平台的功能包括：

運算和儲存資源自動調配

研究環境管理

工作流程管理程式

互動式論文發佈模組

歡迎參加 10 月 18 日上午 10 時（歐洲中部夏令時間）舉行的簡介會，聽聽有關 Rolos 機器智能平台運算和資料管理功能的介紹： https://web.sit.org/simplify-and-accelerate-research-lifecycle-rolos-webinar-oct-2022

在網絡研討會中，我們將會為大家簡單介紹平台的基本功能，並會深入講解目前的主要研究場景。

關於 SIT Rolos

SIT Rolos 為 Schaffhausen Institute of Technology (SIT) 集團所有。SIT Rolos 是一個機器智能平台，為學術界和企業提供諮詢功能和應用軟件。這間公司在科學研究、商業分析、職業體育、無人駕駛、機器人技術等多個應用領域的機器智能和數據科學方面擁有強大的專業知識。

SIT Rolos 是一間國際公司，總部設於瑞士，業務遍及美國、英國、荷蘭、德國、新加坡、西班牙、保加利亞、塞爾維亞和土耳其。

立即與我們聯絡，了解我們可如何協助您達成業務目標：https://rolos.com/about/

Natalia Tashkeeva

SIT 通訊與活動副總裁

+65 9643 9080 | nt@sit.org