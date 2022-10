Decentraland anuncia segunda edición de su Festival de Música Metaverso; regresa con OZZFEST, Dillon Francis y Soulja Boy

LOS ÁNGELES, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Decentraland , el mundo social virtual de propiedad y operado por usuarios más grande del mundo, anunció hoy la segunda edición del Metaverse Music Festival (MVMF - Festival de Música Metaverso), incluyendo talentos confirmados, nuevos tipos de experiencias de metaverso y más. Este año, MVMF regresa más extenso y llamativo, del 10 al 13 de noviembre con 100 artistas confirmados (más próximamente), que actuarán en escenarios de género comunitario singularmente seleccionados, y con experiencias musicales inmersivas, recientemente creadas y habilitadas para Web3. Presentado por la plataforma de activos digitales Kraken, MVMF es gratuito para que todos asistan, no se requiere VR, boleto o auriculares.

En octubre de 2021, Decentraland presentó el Metaverse Music Festival inaugural con la actuación de más de 80 artistas, incluyendo los innovadores de Web3, Deadmau5, 3LAU, Paris Hilton, RAC y Alison Wonderland, y contó con 50.000 asistentes únicos durante el evento de cuatro días. Desde entonces, grandes artistas como Jason Derulo y Grimes, sellos y productores, adoptaron actuaciones virtuales que conducen a MTV a anunciar una nueva categoría de metaverso en sus VMAs 2022 .

Desarrollada en una ciudad ciberpunk del futuro, la pieza central del festival 2022 es el escenario de la Torre de Babel con Vladimir Cauchemar de Universal Music France, el galardonado grupo de ídolos chinos SNH48, CryptoPunk Rapper Spottie WiFi, el grupo de chicas japonesas Atarashii Gakko!, la banda afro y funk con sede en Londres Amadis & The Ambassador, la orquesta finlandesa de una mujer Maija Kauhanen, el proyecto de rock espacial Handshaking, el DJ británico y productor Akira the Don, la banda de DJ Eddy Temple-Morris Losers y Klezma (Web3 music launchpad) artistas inc. K-Pop banda 2AM, DJs israelíes y productores Erika Krall y Lian Gold y ex atleta de la División Uno PIP.

Metaverse Music Festival cuenta con curadores que redefinen la propiedad IP y buscan transformar la industria de la música con tecnología Web3 y software de IA, que incluye:

El festival de metal de gira Iconic Global, OZZFEST , que lanzó las carreras de innumerables bandas nuevas, incluyendo Slipknot, Disturbed, System of a Down, Incubus, Lamb of God, y muchas más, llega a Decentraland con una actuación virtual confirmada del propio Ozzy Osbourne (que acaba de lanzar su nuevo álbum Patient Number 9, número uno en la lista de éxitos) y emocionantes actuaciones próximamente a ser anunciadas.

La icónica marca de música LIMEWIRE patrocinará uno de los principales escenarios con una exclusiva actuación de avatar y estreno de video musical de Soulja Boy dirigida por la directora nominada al Grammy Yasha Gruben, además de muchos otros artistas de varios géneros musicales.

La plataforma metaversa AR OVER presentará experiencias y actuaciones de DJ Regard, Morgan, Jamis, Nicola Fasano, Danilo Rossi y Azel.

UNPAIRED, el equipo detrás de la colección NFT Party Degenerates, inaugurará el OxArena, un establecimiento único con un escenario al aire libre, tres clubes interiores, tienda de concepto y galería NFT Participa en actuaciones seleccionadas de Superf3st, Volta XR, Revealed Recordings, Fold London y otros.

El sello discográfico metaverso SOUNDR, cuyo escenario presenta, Junior Andre, Ellysse Mason, Tarune, Lil Yamaha, Miya y la primera banda virtual de IA de Soundr, Skullz.

RANDOM RAVERS, una marca de música metaversa, presenta The Raverse, una experiencia rave inmersiva con artistas internacionales como Dead-Tones, Ray Kash, Kana Hishiya y NonCitizens, entre otros.

METATOKYO presentará un escenario con actuaciones musicales japoneses y artistas de Metaverse y una instalación especial: una gigantesca muñeca de baile hecha en colaboración con Metaani, NFT Character y el icónico artista japonés Kyary Pamyu.



Este año, Decentraland redoblan la música en el metaverso. MVMF presentará la última tecnología metaversa que presenta a los oyentes experiencias verdaderamente únicas disponibles exclusivamente en un mundo virtual. La característica única de Decentraland Emotes permite a cualquier creador en todo el mundo crear movimientos y gestos personalizados que dan vida a su avatar, y será una parte central de cómo los asistentes a los conciertos se divierten a través del baile y autoexpresión durante el festival. La nueva tecnología de captura de movimiento también se expondrá en este escenario global de Move.ai que permite la captura de movimiento sin trajes y Kinetix.tech que tiene como objetivo capacitar a los creadores para hacer emote NFTs utilizando solo una cámara de teléfono. El socio presentador Kraken también presentará una serie de wearables de NFT exclusivos para los asistentes al festival, revelará una galería emergente de NFT y patrocinará un festival especial después de la fiesta.

Ya sea promocionando un lanzamiento de álbum, apoyando una estrategia de NFT, experimentando con actuaciones metaversas o buscando nuevas maneras de compartir su música con nuevas audiencias, el MVMF de Decentraland apoya a los artistas de innumerables maneras. Los nuevos modelos de participación de los fans, como wearables, experiencias cerradas de NFT y exclusivas, cobraron impulso durante el último año y avanzan al próximo nivel este año. Los artistas que actúan en el MVMF trabajan con diseñadores comunitarios en Decentraland para crear opciones promocionales únicas y especiales que se anunciarán próximamente.

Para el festival de este año, el productor superestrella, compositor y DJ Dillon Francis colaboró con Vegas City para traer un mega club de vanguardia, Dillon Francis a Decentraland. Dillon abrirá el festival con un set muy especial que se proyectará en varias pantallas en el mega club durante todo el fin de semana, convirtiéndolo en una especie de paso obligado para cualquiera que venga al festival en cualquier momento. Los asistentes también podrán tocar Smash the Piñata con el famoso sidekick piñata de Dillon, Gerald, y perseguirlo por todo el lugar.

El Decentraland Festival District presenta una variedad de nuevas experiencias y actuaciones emocionantes, incluyendo un escenario acústico Jerry Garcia, MultiNFT Techno Parkour Stage, un club nocturno emergente épico de la red de música web3 MODA DAO y, lo que es más importante, el escenario OG que presenta los músicos y promotores de eventos más prolíficos de Decentraland.

Por último y no menos importante, Decentraland presentará una variedad de nuevas experiencias metaversas para que los usuarios asistan cuando sus oídos necesiten un momento de descanso, como la experiencia Portaloo a la experiencia Follow the Rabbit a la experiencia Take the Blue Pill. Otras experiencias están orientadas a creadores y organizadores comunitarios que buscan desarrollar experiencias más integradas, expuestas a través de la carrera MadMax Decentrally, un concurso de danza comunitaria que utiliza la primera generación de Emotes y Backstage Pass Quest.

Únase a Decentraland en la próxima entrega del Metaverse Music Festival, preinscribiéndose en enlace al Evento . Síganos en Twitter # DCLMVMF22 y únase a nuestro Discord para obtener más información sobre experiencias específicas y artistas aún no anunciados que se unirán a nosotros en MVMF. Le esperamos en el show.

Acerca de Decentraland

Lanzado en 2020, Decentraland es un mundo social virtual impulsado por la blockchain Ethereum y el primer metaverso descentralizado. Dentro de la plataforma Decentraland, los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido y aplicaciones, así como socializar y asistir a una amplia gama de eventos diarios impulsados por la comunidad. Decentraland es único en el sentido de que es propiedad, creado y gobernado por las personas que lo usan todos los días. A través de la organización autónoma descentralizada (DAO), los usuarios pueden presentar propuestas e incluso solicitar subvenciones para que la comunidad vote.

Acerca de Kraken

Kraken es una de las plataformas de activos digitales más grandes del mundo y líder en volumen y liquidez en euros. En todo el mundo, la base de clientes de Kraken opera con más de 200 activos digitales y ocho monedas fiduciarias diferentes. Kraken, fundada en 2011, fue uno de los primeros mercados de valores en ofrecer trading de spot con margen, derivados regulados y servicios de índices. Kraken cuenta con la confianza de más de diez millones de clientes e instituciones de todo el mundo y ofrece soporte profesional en línea las 24 horas".

Para preguntas de medios: press@decentraland.org