bioLytical Laboratories Inc. obtiene PQ de la OMS para su prueba casera de antígeno iStatis COVID-19

bioLytical Laboratories Inc. anunció su entrada inmediata a los mercados de África, Asia, Oriente Medio y América del Sur con su prueba de autodiagnóstico de antígeno COVID-19 en su nueva plataforma de flujo lateral, iStatis

October 18, 2022 15:02 ET | Source: bioLytical Laboratories Inc. bioLytical Laboratories Inc.

Richmond, British Columbia, CANADA