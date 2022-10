Canada Carbon annonce la réception des permis pour sa campagne 2022 de tranchées et de forage sur son gisement de graphite d'Asbury

English French

TORONTO, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société" ou "Canada Carbon" ou "CCB") (TSX-V:CCB),(FF:U7N1) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu des permis d'intervention forestière pour ouvrir des sentiers d'accès, ouvrir des tranchées et préparer des plateformes de forage près de l'indice MC-8805 sur la partie est du gisement de graphite d'Asbury, situé à Notre-Dame-du-Laus, QC (la "Propriété Asbury" ou "Asbury"). Les permis exigent qu'un avis écrit soit envoyé au ministère des Forêts et de la Faune (" MFFP ") au moins 15 jours avant la date du début des travaux. À la suite de l'avis au MFFP, la Société prévoit commencer les travaux sur la propriété Asbury d'ici le 1er novembre 2022. De plus, la société et SGS Canada se sont mis d'accord sur la portée du programme d'exploration et sur les paramètres nécessaires à la réalisation d'un rapport technique conforme à la norme NI43-101 pour la propriété.



Le plan de tranchées et de forage, qui a été soigneusement conçu sur la base de données historiques et récentes, couvre d'importantes anomalies VTEM et/ou recoupe des minéralisations récemment observées. Le tableau 1 présente les tranchées, les cibles et l'ordre de priorité. Le programme de tranchées prévu permettra d'observer les structures, le type et la taille de la minéralisation, la géologie de la roche hôte, l'épaisseur apparente et la continuité.

Tableau 1 : Détails des tranchées

Tranchées Longueur (m) Cible Priorité T1 115 Entre les trous de forage historiques.

Ouvrir la minéralisation vers l'ouest. 2 T2 150 Relier l'anomalie VTEM au forage historique. 2 T3 45 La plus haute valeur de graphite. 1 T4 135 Pli interprété.

L'anomalie VTEM la plus épaisse. 1 T5 55 Deuxième valeur de graphite la plus élevée.

Ouvrir la minéralisation à l'est. 1 T6 45 Ouvrir la minéralisation à l'est. 2



En mars 2021, un levé réalisé sur Asbury a permis d'obtenir des échantillons choisis de 21,5 % Cg, 18,8 % Cg et 5,85 % Cg (voir le communiqué de presse du 16 mars 2021) extraits de la partie nord-est de la propriété, près d'un pli potentiel de l'unité graphitique (Figure 1). L'analyse des données géophysiques et de la structure a conduit à l'interprétation d'un pli près de l'indice MC-8805 (Figure 2).

Figure 1 : Conducteurs et minéralisation sur la propriété :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c6aaadf-5a25-4b0a-b632-e41fc3a875db/fr

Les forages historiques (St-Pierre, 1988) sur la propriété ont retourné de nombreuses zones minéralisées (Figure 3) et les échantillons choisis historiques à proximité de l'indice ont retourné 2,67% Cg et 2,31% Cg (Mathieu & Lafrance, 2013). L'indice a été généré par des forages historiques et contenait 8,14% Cg sur 18,9m (St-Pierre, 1988). Ces résultats concordent avec ceux du levé de 2021 (voir le communiqué de presse du 16 mars 2021) et appuient la décision de la Société de commencer les travaux géotechniques dans ce secteur de la propriété Asbury.

Figure 2 : Conducteurs interprétés et tranchées prévues :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2336d529-c472-4414-8828-c132cd1aae2a/fr

Les permis approuvés comprennent des allocations pour les plateformes de forage nécessaires à la préparation du site pour les futurs forages sur la propriété (Figure 3). Les plateformes seront situées dans des zones qui permettront à la société de tester la profondeur et la direction de la minéralisation de surface prévue (tableau 2).



Tableau 2 : Emplacement des trous de forage

Nom Abscisse Ordonnée Direction Longueur (m) DDH-AS22-01 459665 5113250 315 150 DDH-AS22-02 459795 5113330 315 150 DDH-AS22-03 459934 5113420 135 150 DDH-AS22-04 460132 5113400 315 150 DDH-AS22-05 460308 5113640 315 150 DDH-AS22-06 460419 5113650 315 150 DDH-AS22-07 460167 5113360 315 150 DDH-AS22-08 459988 5113450 135 150 DDH-AS22-09 460053 5113370 315 150



Figure 3 : Trous historiques et trous de forage planifiés :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5660c06-e06d-4762-84b2-e7909a3e99e5/fr

Le président-directeur général, Ellerton Castor, a déclaré : "Alors que nous restons concentrés sur l'avancement du processus d'autorisation de la CPTAQ pour notre gisement de graphite Miller, il est impératif que la société accélère simultanément ses efforts sur la propriété Asbury pour mieux définir la minéralisation de graphite identifiée. Asbury a un passé légendaire de mine de haute qualité, déjà en production, et les données géophysiques montrent que les anomalies des conducteurs s'étendent sur plusieurs kilomètres. La société étudiera les zones prometteuses pour la concentration de la minéralisation de graphite le long des charnières de plis. Nous pensons que le programme de tranchées et de forage envisagé augmentera l'ensemble de données déjà vaste, qui pourra être converti en une estimation significative des ressources minérales dans un avenir proche".

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ ; et par Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, qui sont des personnes qualifiées selon la norme nationale 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

