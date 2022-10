Pliops, OCP Global Summit에서 RocksDB 성능을 20배 향상시키며 Key-Value 가속화된 스토어 공개

새로운 XDP-Rocks, Key-Value 성능 대폭 향상시키며 고객사가 KV 기반 데이터베이스 간소화, 가속화할 수 있도록 지원

October 18, 2022 18:34 ET | Source: Pliops Ltd. Pliops Ltd.

San Jose, California, UNITED STATES