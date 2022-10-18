Pliops在OCP全球峰会上推出加速键-值存储，将RocksDB性能提升20倍

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加利福尼亚州圣何塞, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向云端和企业数据中心的领先数据处理器提供商Pliops即将参加本周举行的“2022年OCP全球峰会”，届时将推出其最新的加速键-值存储XDP-Rocks。XDP-Rocks设计用于克服传统RocksDB部署的架构局限性，精简了架构并消除了复杂性，以实现突破性的工作负载性能、可扩展性和效率。XDP-Rocks将吞吐量增加了20倍，同时在基于RocksDB的数据库中将尾端延迟降低了100倍，并将标准化CPU减少了10倍。



XDP-Rocks与开源存储引擎技术RocksDB兼容，该技术已成为构建现代数据管理软件服务的事实标准。XDP-Rocks利用屡获殊荣的Pliops极速数据处理器 (XDP) 加速器硬件，与RocksDB相比，可实现多个数量级的性能改进。与RocksDB的即用型兼容消除了将应用从传统存储引擎上迁移的复杂性。

XDP-Rocks可优化CPU和存储资源，从而实现：

大规模应用性能加速

降低基础设施成本

通过使用更大的数据集实现更大的可扩展性

更快的分析和更高的时间洞察力

缩小影响范围

提高耐久性

Pliops设计了XDP-Rocks，以克服现代企业（包括云计算和数据服务提供商）面临的非结构化数据挑战。浪潮存储首席架构师潘为民表示：“在浪潮，我们打造高度可靠的全对称分布式企业级存储平台。我们的客户依靠我们在这些平台上运行他们的大规模数据处理应用。我们在不断探索技术和产品，以提高节点密度和可靠性，Pliops极速数据处理器和XDP-Rocks的API功能符合我们的需求。”

10月18日至20日，在圣何塞会议中心展厅的Pliops B33号展位将进行演示，其中包括：

借助XDP-Rocks，在Redis和KV-Rocks内进行更快的分析

XDP-Rocks对OSS分布式NoSQL数据库的影响

出色的XDP-Rocks性能和延迟测量



Pliops还将在OCP峰会上举办一场技术研讨会。Pliops技术副总裁Edward Bortnikov将于太平洋时间10月19日上午9:10演讲，题为“通过键-值加速器实现创新存储性能”。 PT. 此次研讨会将探讨一类新的数据处理器，它们使用类似固态硬盘（SSD）等具有成本效益的存储来实现In-Memory类型的性能，而不会影响性能和数据集。

Pliops创始人兼首席执行官Uri Beitler表示：“凭借XDP-Rock，我们正在加强行业领导地位，并在降低相关成本的同时，在改进数据基础设施性能方面取得飞跃。我们不断努力，在价值和功能方面提升我们的数据服务引擎——引入XDP-Rocks仅仅是冰山一角。XDP-Rocks使我们的客户能够简化和加速基于键-值的应用，包括MySQL、MyRocks、Redis、KV-Rocks、TiDB、Kafka、Spark等。”

如需了解更多信息，请访问：www.pliops.com。

关于Pliops

Pliops是一家技术创新公司，致力于提高数据中心的运行速度和效率。公司的极速数据处理器（XDP）从根本上简化了数据处理和闪存管理的方式。Pliops克服了存储效率低下的问题，极大地提高了性能，并大幅降低了需要大量数据的应用程序的总体基础设施成本。Pliops成立于2017年，在2020年和2021年被评为最热门的10家半导体初创公司之一，迄今已通过主要投资者筹资超过2亿美元，这些投资方包括Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix和Alicorn。如需了解更多信息，请访问www.pliops.com，或通过Twitter和LinkedIn与我们联系。

媒体联系人：

Stephanie Olsen

Lages & Associates

（949）453-8080

stephanie@lages.com

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