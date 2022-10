Pliops在OCP全球峰会上推出加速键-值存储,将RocksDB性能提升20倍

新的XDP-Rocks将键-值性能提升至突破性水平,帮助客户简化并加速基于KV的数据库

October 18, 2022 18:34 ET | Source: Pliops Ltd. Pliops Ltd.

San Jose, California, UNITED STATES