LeddarTech présente la technologie logicielle de fusion de données brutes et de perception aux événements automobiles de novembre à Detroit

English French

QUÉBEC, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, chef de file dans les solutions logicielles de fusion de données brutes et de perception pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation à deux événements automobiles clés à Detroit, au Michigan, où l’entreprise fera la démonstration de LeddarVision™, une solution unique et brevetée de fusion de données brutes et de perception qui permet le déploiement massif de systèmes ADAS et de solutions de conduite autonome.



L'équipe technique et de gestion de LeddarTech sera sur place pour démontrer sa technologie lors de ces deux événements à venir :

American Automotive Summit – 1-2 novembre, MGM Grand Detroit

L'American Automotive Summit sert de plate-forme annuelle pour les leaders automobiles actuels et futurs afin d’échanger sur l'impact des dynamiques du marché et des nouvelles technologies. Réseautez avec plus de 150 de vos pairs, rencontrez les exposants et apprenez des meilleurs influenceurs et dirigeants de l'industrie impliqués dans la fabrication, les opérations, la conception, l'ingénierie, la qualité de la chaîne d'approvisionnement et l'innovation.

Présentation par Frantz Saintellemy, Président et chef de l’exploitation de LeddarTech à 12:10 HNE le 2 novembre



Sujet: “Sensing and Perception Technology – Critical Challenges and Solutions for ADAS and AD”



Dans cette présentation, nous explorerons la transition vers les véhicules définis par le logiciel ainsi que le rôle joué par la technologie de détection et de perception.

Kiosque LeddarTech : numéro 9



Demander une rencontre lors de l'événement

Tech.AD USA – 13-15 novembre - The Henry Hotel Detroit

Tech.AD USA est le principal forum d'échange de connaissances en Amérique du Nord, rassemblant plus de 250 parties prenantes qui jouent un rôle actif sur la scène de l'automatisation des véhicules.

LeddarTech présente: la technologie logicielle de fusion de données brutes de capteurs et de perception LeddarVision™

la technologie logicielle de fusion de données brutes de capteurs et de perception LeddarVision™ Kiosque de démonstration LeddarTech : numéro 1

Nos experts techniques présenteront comment la technologie de fusion de données brutes simplifie les ensembles complexes de capteurs et élimine la dépendance vis-à-vis du matériel pour offrir aux clients la flexibilité nécessaire pour évoluer et fournir rapidement de meilleures performances ADAS et AD.

Véhicule de démonstration sur route LeddarCar

Disponibilité limitée - Pour une démonstration sur route, dans un environnement réel, de notre logiciel unique en son genre qui permet une autonomie de niveau 2 à 5.



Équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2 : réservez votre démo LeddarCar

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech est une société de logiciels ADAS et AD automobile qui offre des solutions complètes de fusion de données brutes et de perception permettant aux clients de résoudre des défis critiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

La technologie logicielle de LeddarTech répondant aux normes automobile, LeddarVision™, est une solution flexible, robuste et agnostique aux types de capteurs livrant des modèles environnementaux en 3D de très haute résolution. Ce logiciel évolutif supporte tous les niveaux d’autonomie SAE en utilisant l’intelligence artificielle et des algorithmes de vision par ordinateur pour fusionner les données brutes provenant de tous les capteurs utilisés dans les applications de niveau 2 à 5.

L'utilisation par LeddarTech de la fusion de données brutes rend possible la détection de très petits obstacles sur la route avec de meilleurs taux de détection et moins de fausses alarmes que les solutions traditionnelles de « fusion d'objets ». De plus, les obstacles non classés sont également détectés, offrant une couche de sécurité supplémentaire au véhicule.

Détentrice de plus de 140 brevets accordés ou déposés, LeddarTech est à l’origine de plusieurs innovations dans des applications de pointe pour l’industrie de l’automobile et la mobilité améliorant les capacités des systèmes d’aide à la conduite et à la conduite autonome.

Des informations supplémentaires sur LeddarTech sont disponibles à l’adresse www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook and YouTube .

Contact:

Daniel Aitken, Vice-président, marketing mondial, communications et relations avec les investisseurs, LeddarTech Inc.

Tél : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@leddartech.com

Relations avec les investisseurs :

InvestorRelations@leddartech.com https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Toutes les autres marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour identifier les produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/982d222e-d193-4c43-a508-d3621411c300/fr