Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2022

Covid-19-relaterade nedstängningar i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning inom Mobile

För att stärka balansräkningen och likviditeten har Fingerprints genomfört en emission av eviga hybridkapitalinstrument till ett sammanlagt belopp om 75 Mkr och avser även att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 300 Mkr

Nya produktsegment, utanför kapacitiva sensorer för Mobile, fortsätter växa och väntas stå för cirka 30 procent av Fingerprints intäkter vid slutet av 2022 och cirka 45 procent vid slutet av 2023.







Tredje kvartalet 2022

Intäkterna uppgick till 143,2 Mkr (354,3)

Bruttomarginalen uppgick till 12,2 % (28,6)

EBITDA uppgick till -38,1 Mkr (32,3)

Rörelseresultatet uppgick till -59,8 Mkr (10,8)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 kr (0,04)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -111, 6 Mkr (-45,5)



Januari-september 2022

Intäkterna uppgick till 671,5 Mkr (999,2)

Bruttomarginalen uppgick till 22,3 % (28,4)

EBITDA uppgick till –41,7 Mkr (58,9)

Rörelseresultatet uppgick till -103,7 Mkr (-11,5)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,02)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -230,2 Mkr (41,1)

Kommentar från vd

Den kraftiga nedgången i efterfrågan på smartphones i Kina, till följd av covid-19-relaterade restriktioner i landet, hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning även i det tredje kvartalet. Omsättningen minskade med 60 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år (71 procents minskning i konstant valuta), och 37 procent i relation till det andra kvartalet 2022 (minskning med 48 procent i konstant valuta). Bruttomarginalen påverkades negativt av ökad priskonkurrens och minskad försäljning, vilket också har gjort att avskrivningar enligt plan som andel av omsättningen, och inkluderat i bruttomarginalen, har ökat till 15 procent i det tredje kvartalet 2022 från den mer normala nivån 6 procent i Q3 2021. I tillägg till detta minskade omsättningen inom Access-området i Asien detta kvartal, delvis på grund av lägre aktivitet i byggsektorn i Kina, vilket påverkar försäljningen av biometriska dörrlås. Detta hade en negativ inverkan på lönsamheten eftersom bruttomarginalen är högre inom detta produktsegment, jämfört med Mobile. Den kvartalsvisa försäljningsutvecklingen inom vårt rörelsesegment Payment & Access tenderar generellt sett att vara mer ojämn än inom Mobile. Försäljningen inom Access utanför Kina fortsatte dock att öka under det tredje kvartalet, och den långsiktiga trenden inom Payment & Access är oförändrat positiv.

Intäktsminskningen sedan förra kvartalet beror på den lagertömning som nu pågår längs hela leveranskedjan. Vi har mycket snabbt gått från en situation där vi tidigare i år begränsades av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet på grund av den komponentbrist som rådde i världen, till ett läge där vi, våra leverantörer och våra kunder i stället har att hantera en mycket kraftig minskning av efterfrågan. Det här betyder att branschen nu befinner sig i ett läge med alldeles för stora lager, vilket binder kapital. Vi ser detta hos sensorleverantörer som oss själva, men även längre fram i leveranskedjan hos distributörer, modulhus och mobiltillverkare som, på grund av den tidigare komponentbristen, var tvungna att köpa in produkter många månader i förväg för att säkra upp sin leveransförmåga.

Leveranskedjan i mobilbranschen är relativt komplex med flera steg och långa ledtider. Mobiltillverkarna (så kallade OEMs) planerade för betydligt högre försäljningsvolymer 2022, och har därför under Q2 och Q3 fokuserat på att minska sina överlager av telefoner samtidigt som de kraftigt dragit ner på sina inköp från modulhusen, de underleverantörer som levererar moduler för sammansättning till färdiga mobiltelefoner. Mobiltillverkarna börjar först nu närma sig mer normala lagernivåer, vilket innebär att modulhusen och de distributörer som levererar komponenter till dem sannolikt har kunnat börja dra ner sina lager först nu under Q3 och Q4. Och för Fingerprints, som levererar sensorer till distributörerna och modulhusen, innebär detta att vi kommer att kunna börja minska våra lager först nu i början på det fjärde kvartalet. Under 2022 har vi investerat cirka 190 Mkr i uppbyggnaden av varulager, och vid slutet av det tredje kvartalet uppgick varulagret till totalt 412 Mkr.

Lageruppbyggnaden och efterfrågeminskningen har medfört en ansträngd rörelsekapitalsituation. Mot bakgrund av detta, och som tidigare meddelats, har vi emitterat hybridkapital till ett sammanlagt belopp om 75 Mkr och styrelsen har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om 300 Mkr. Dessa åtgärder stärker likviditeten och gör bland annat att vi kan fortsätta finansiera viktiga kundprojekt och investeringar i forskning och utveckling. Samtidigt genomför vi ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa bolaget till den mer utmanande situationen. Som tidigare kommunicerat förväntas detta program minska driftskostnaderna med cirka 20 procent med full effekt under Q4 2022.

Samtidigt som efterfrågesituationen inom mobilbranschen är utmanande på kort sikt, gör vi bedömningen att effekten av nedstängningarna i Kina är av temporär natur. När restriktionerna så småningom upphör förväntar vi oss en återgång, om än inte fullt ut initialt, till den historiska efterfrågan på mobiltelefoner, samtidigt som vi ser fortsatt tillväxt inom applikationsområden utanför kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler. Dessa områden inkluderar optiska under-displaysensorer för mobiler samt produktsegmenten Payments, PC och Access. Vår omsättning inom dessa delar av verksamheten har legat kring 10 procent de senaste två åren. Under den första halvan av 2022 såg vi dock en betydande ökning, och vi bedömer att dessa segment kommer att stå för cirka 30 procent av Fingerprints intäkter vid slutet av 2022 och cirka 45 procent vid slutet av 2023. PC- och Access-områdena står för den absoluta merparten av denna ökning.

Kontinuerlig produktutveckling är central för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft inom alla fokusområden. Inom Mobile kunde vi under kvartalet berätta att vår tredje generations ultratunna kapacitiva sensor, FPC1553, nu har integrerats i de tre första mobiltelefonmodellerna. FPC1553 bygger vidare på våra mycket framgångsrika sensorer FPC1542 och FPC1552.

Under kvartalet kunde vi också berätta om den första datorn – Dynabook Satellite C30-K – som är utrustad med Fingerprints biometriska Match-on-Chip-lösning, vilken tidigare i år adderades till Microsofts lista över godkända leverantörer (AVL) för Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Detta innebär att vi nu effektivt kan adressera hela PC-marknaden, såväl företagsdatorer som datorer för privat bruk. Match-on-Chip-lösningar för företagsdatorer har ett högre genomsnittligt försäljningspris (ASP) och står för närvarande för ungefär hälften av vår adresserbara marknad inom PC-segmentet.

Potentialen inom biometriska betalkort är betydande, och vi fortsätter att stärka vår världsledande position på denna framväxande massmarknad för biometriska lösningar. Vår verksamhet inom detta område fortsätter att växa, om än från en låg nivå. De senaste två kommersiella lanseringarna av biometriska kort med Fingerprints teknologi genomförs i Marocko. Intresset är stort i regionen, och vi kunde under kvartalet tillkännage att Fingerprints har startat ett samarbete med Technical Equipment & Supplies Company (Tesco), en leverantör av bank- och finanslösningar, för att främja och stödja införandet av kontaktlösa biometriska betalkort i Mellanöstern. Kortet, som ursprungligen lanserades av Thales, integrerar den andra generationens T-Shape-modul och mjukvaruplattform från Fingerprints, och kommer att kommersialiseras och anpassas av Tesco för kunder i regionen.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/m7iiggw4

För information, vänligen kontakta:

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

Press:

+46(0)10-172 00 20

Om Fingerprints

