Coop Pank 2022. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2022. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 139 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 8 200 kliendi võrra (+6%). Arveldavaid kliente oli pangal 62 400, kvartaliga kasvas arveldavate klientide arv 3 700 võrra (+6%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2022. aasta III kvartalis 106 miljoni euro võrra (8%), ulatudes 1,35 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 44 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiuste maht kasvas 50 miljonit euro võrra ja tähtajaliste hoiuste maht kahanes 6 miljoni euro võrra. Eraklientide hoiuste maht kasvas 4 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 5 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 1 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 58 miljoni euro võrra. Võrreldes 2021. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 368 miljoni euro võrra (+37%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist hoiustest tõusnud 46% pealt 50% peale. 2022. III kvartalis oli finantseerimiskulu 0,7%, mis on eelmiste kvartalitega võrreldes tõusnud.

2022. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 77 miljoni euro võrra (+7%), ulatudes 1,21 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 36 miljoni euro võrra (+8%). Ärilaenude portfell kasvas 29 miljoni euro võrra (+6%), liisinguportfell kasvas 8 miljoni euro võrra (+7%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 4 miljoni euro võrra (+7%). 2021. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 354 miljoni euro võrra (+41%).

2022. aasta III kvartalis langes Coop Panga viivises olev laenuportfell 1,7% tasemelt 1,4% tasemele. Aasta tagasi oli vastav näitaja 2,0%.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2022. aasta III kvartalis 0,7 miljonit eurot, mis on tavapärane tase. 2021. aasta III kvartalis täiendavaid allahindlused ei tehtud seoses provisjonide vabanemisega tarbimisfinantseerimise portfellis pensionireformi mõjul.

Coop Panga netotulud olid 2022. aasta III kvartalis 13,9 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 9% ja aastases võrdluses 34%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 7 miljoni euroni, kvartaalses võrdluses kasvasid tegevuskulud 5% ja aastases võrdluses 20%.

Coop Pank teenis 2022. aasta III kvartalis 5,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 25% rohkem kui eelmises kvartalis ja 34% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli 2022. aasta III kvartalis 50% ja omakapitali tootlus 19,1%.

Coop Pangal on 30.09.2022 seisuga ligi 30 200 aktsionäri, kvartaliga lisandus 200 uut aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Kolmanda kvartali märksõnadeks olid laenuportfelli jätkuv kasv, madal võlgade tase, hoiuste portfelli kasvu pidurdumine, euribori tõus, rekordiline kvartalikasum ning läbi aegade parimad tulemusnäitajad.

Alates aasta algusest näeme, et hoiuste maht Eesti turul ei kasva ning majandus tarbib eelmistel perioodidel kogutud hoiuseid. Nii on muutunud uute hoiuste kaasamine raskemaks ning kulukamaks. Kui viimastel aastatel oleme kaasanud hoiuseid Euroopa platvormidelt järjest kahanevas mahus, siis viimases kvartalis suurendasime taas selliste hoiuste mahtu.

Coop Panga laenuportfell kasvas kõigis äriliinides. Näeme siiski esimesi märke laenunõudluse alanemisest ja seda eelkõige ärikliendi laenudes ning eluasemelaenudes. Viivises laenude maht on jätkuvalt madal ja vastavalt sellele ka allahindluste tase. Kasvav euribor mõjub positiivselt intressituludele ja negatiivselt intressikuludele. Positiivne mõju oli siiski kaks korda suurem negatiivne.

Kõik see päädis Coop Panga jaoks rekordilise kvartalikasumi ning läbi aegade parimate tulemusnäitajatega.

Soovime olla valmis nendeks võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu aeglustumise käigus ja olla tugeva kapitalibaasiga hetkeks, kui majandus pöördub taas kasvule. Sellest lähtuvalt oleme 1. novembriks kutsunud kokku aktsionäride üldkoosoleku, kus on plaanis otsustada täiendav kapitali kaasamine panga kasvustrateegia finantseerimiseks.“

Kasumiaruanne, tuh. eurodes 2022 III kv 2022 II kv 2021 III kv 2022 9 kuud 2021 9 kuud Neto intressitulud 12 721 11 629 9 345 34 945 25 714 Neto teenustasutulud 978 904 752 2 677 2 183 Muud tegevustulud, neto 148 224 230 476 665 Netotulud kokku 13 847 12 757 10 327 38 097 28 562 Tööjõukulud -4 057 -3 780 -3 364 -11 286 -9 308 Turunduskulud -442 -399 -296 -1 232 -915 Rent, kontorikulud ja mat.pv. kulum -684 -669 -667 -2 041 -1 822 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 087 -1 116 -893 -3 177 -2 442 Muud kulud -659 -646 -568 -2 003 -1 761 Tegevuskulud kokku -6 929 -6 610 -5 788 -19 739 -16 248 Kasum enne allahindluste kulu 6 918 6 147 4 539 18 359 12 314 Finantsvarade allahindlus -672 -1 181 -10 -3 347 -1 534 Kasum enne tulumaksu 6 246 4 966 4 529 15 012 10 780 Tulumaksu kulu -499 -378 -228 -1 177 -612 Aruandeperioodi puhaskasum 5 747 4 588 4 302 13 835 10 168





Finantsseisundi aruanne, tuh. eurodes 30.09.2022 30.06.2022 31.12.2021 30.09.2021 Raha ja raha ekvivalendid 287 158 261 821 252 799 239 735 Võlainstrumendid 14 540 4 969 5 932 3 573 Laenud klientidele 1 208 457 1 131 367 953 396 854 234 Muud varad 29 879 30 711 29 849 32 965 Varad kokku 1 540 035 1 428 868 1 241 976 1 130 507 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 354 345 1 248 711 1 098 746 986 777 Muud kohustised 19 659 19 706 14 423 18 233 Allutatud laenud 43 211 43 164 17 064 17 111 Kohustised kokku 1 417 215 1 311 581 1 130 233 1 022 121 Omakapital 122 820 117 287 111 743 108 386 Kohustised ja omakapital kokku 1 540 035 1 428 868 1 241 976 1 130 507

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 139 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

