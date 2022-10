Triller stellt das Metaverz vor: Ihr All-Access-Pass für globale Unterhaltung

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Korean Japanese Malay Thai French German Portuguese Spanish

LOS ANGELES, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller, die führende KI-gestützte Plattform für Urheber, bringt ihren Ansatz, Urheber in den Mittelpunkt zu stellen, in das Metaversum ein. Heute stellt Triller das neueste Projekt der Plattform vor: das Metaverz, eine einzigartige, virtuelle, integrierte Digital-, Technologie-, Medien- und Unterhaltungsplattform. Im Metaverzkönnen Fans ein virtuelles Konzert ihrer Lieblingskünstler besuchen oder an der Samtkordel eines virtuellen Nachtclubs vorbeigehen und sich in einen VIP-Raum wagen, um mit Prominenten, Influencern und Urhebern zu interagieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Metaverz einen direkten Zugang zu Inhaltserstellern aus allen Teilen der Welt schaffen können“, so Mahi de Silva, CEO von Triller. „Wir sind bestrebt, das Angebot für unsere Nutzer, Urheber und Unternehmen zu erweitern, und der Eintritt in das Metaverse positioniert Triller strategisch an der Spitze mehrerer überzeugender Trends wie Web3 und Dezentralisierung. Wir stehen jetzt an vorderster Front der Zukunft von Urheberinhalten – von NFT-unterstützten Sammlerstücken und Erinnerungsstücken über virtuelle Konzerte bis hin zu Spielen und Shopping wird das Metaverz-Ökosystem bahnbrechend sein.“

Der Wert der Investitionen in das Metaverz liegt heute bei über 100 Millionen Dollar, verteilt auf verschiedene digitale Objekte und Vermögenswerte, und es wird erwartet, dass er schnell wächst. Das Metaverz von Triller wird an der Schnittstelle von Musik, Sport, Glücksspiel und Live-Events operieren. Die Nutzer können an den rekordverdächtigen Live-Sport- und Musikevents von Triller teilnehmen, die Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt anziehen– darunter Bare Knuckle Fighting Championship, Triller Fight Club, Verzuz und viele andere –, aber auch mit Künstlern und anderen Fans in einer einzigartigen Umgebung in Kontakt treten, die die Welt zu ihnen nach Hause bringt.

„Wenn Ihr Lieblingssportereignis einen Kontinent entfernt ist, können Sie trotzdem in der ersten Reihe sitzen und unvergessliche Momente mit anderen Fans teilen“, so Christopher Taurosa, Leiter des Metaverz. „Wenn Sie ein neues digitales Einkaufserlebnis erleben möchten, können Sie in einem der Geschäfte in unseren virtuellen Einkaufszentren einkaufen, oder wenn Gaming etwas ist, das Ihnen Vergnügen bereitet, können Sie mit Ihren Freunden zusammen spielen und mit der Community auf viele neue, fesselnde Arten interagieren, die es nur im Metaverz gibt.“

Das Metaverz ist das jüngste Beispiel dafür, dass Triller eine leistungsfähige Toolbox für Urheber ist, die von Urhebern selbst angeboten wird. Triller ermöglicht es ihnen, ihre Verbindungen zu monetarisieren wie nie zuvor, mit einem Engagement von 73 % gegenüber 1 % auf anderen Plattformen wie Instagram.

„Das Metaverz von Triller unterstreicht das Engagement von Triller, Urhebern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Beziehungen zu ihren Fans zu maximieren und gleichzeitig leistungsstarke Tools zu entwickeln, um Marken und Urheber zu verbinden“, so de Silva. „Triller bricht die Form der geschlossenen Netzwerkplattformen auf, und das Metaverz wird weiterhin den Weg für Triller als führende Plattform für Urheber ebnen, indem es den Handel erleichtert und die Publikumsreichweite maximiert.“

Die offene Netzwerkplattform von Triller schaltet die großen Technologieunternehmen als Vermittler aus und legt die Macht wieder in die Hände der Urheber und ihrer Nutzer, die so direkt mit den Marken in Kontakt treten können, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen.

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Beseitigung der Einstiegshürde in das Metaversum. Unsere Plattform ermöglicht es jedem, sich nahtlos mit seinen Lieblingsurhebern zu verbinden und zu interagieren, an Veranstaltungen teilzunehmen, die er oder sie normalerweise nicht besuchen könnte, und direkt mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten“, so Taurosa. „Das Metaverz ermöglicht es, die Grenzen von Zeit und Entfernung augenblicklich zu überwinden und gibt beiden Seiten in der Welt der Urheber den nötigen Raum, um Inhalte und Erlebnisse zu schaffen und zu genießen – man kann sein, wer immer man sein will, und hingehen, wohin man will.“

Ein weiteres einzigartiges Merkmal des Metaverz-Erlebnisses ist die Partnerschaft von Triller mit Epik, einer führenden globalen Plattform für AR/VR- und Spielerlebnisse, die erstklassige digitale Erlebnisse für mehr als eine Milliarde Spieler weltweit produziert. Triller und Epik werden im Rahmen des Metaverz mehrere Spiele auf den Markt bringen und es sollen zukünftige Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Spieleunternehmen angekündigt werden. Dank dieser kreativen Zusammenarbeit wird es Metaverz-Drops geben, bei denen die Spieler Upgrades mit Artefakten und Ausrüstungsgegenständen sowie zusätzliche Packs wie Sammelkarten mit Artefakten oder Avataren für ihre Spielcharaktere erwerben können.

Um die Einführung des Metaverz zu feiern, veranstaltet Triller am 22. Oktober ein Event mit dem DJ und Electronic Artist Sam Feldt, der live aus den Niederlanden während einer der weltweit größten Veranstaltungen für elektronische Musik, dem Amsterdam Dance Event, auftritt. Die Veranstaltung ist für alle, die über dasMetaverzteilnehmen, kostenlos.

„Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Triller bei der Einführung des Metaverz“, so Victor David, Mitbegründer und CEO von Epik. „Dies ist eine perfekte Kombination aus dem sozialen Netzwerk, der Urheberplattform, den Prominenten, den Veranstaltungen und den Inhalten von Triller mit unserem technischen Know-how, dem Videospielnetzwerk und den Mitgliedschaftsprogrammen. Durch unsere Zusammenarbeit sind wir der Massenakzeptanz einen Schritt näher gekommen, und das Ergebnis wird eine rasche Expansion in alle Bereiche des Metaversums sein.“

Triller, das mit Hunderten der weltweit größten Marken zusammenarbeitet und über 750 Millionen soziale Interaktionen pro Monat ermöglicht, ergreift die Gelegenheit, diese Transaktionen weiter zu monetarisieren.

„Wir haben viel Zeit und Geld in den Aufbau der unserer Meinung nach fortschrittlichsten Live-Event-Metaverse-Plattform investiert, die derzeit verfügbar ist“, so de Silva. „Wir haben eng mit all unseren Partnern, Influencern, Prominenten und Unternehmen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass es sich bei diesem Start nicht nur Worte handelt, sondern wirklich den Start in eine neue Welt.“

Allein im Jahr 2022 hat Triller seine Präsenz in der Welt des Kampfsports durch den Erwerb des Bare Knuckle Fight Club und des Pillow Fight Championship ausgebaut. Im Bereich der Inhaltserstellung erwarb Triller außerdem Fangage, eine Plattform zur Maximierung der Monetarisierung von Urhebern, und unterstreicht damit das Engagement von Triller, die Ersteller von Inhalten in den Mittelpunkt zu stellen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, als einer der Ersten über Metaverz-Updates informiert zu werden, finden Sie unter www.metaverz.com oder folgen Sie @triller auf den sozialen Medien, @triller für Metaverz.com-Teaser, Erscheinungstermine, Empfehlungen von Prominenten, Konzerte, Sportereignisse, Einkaufsmomente und verbesserte Spielerlebnisse.

Über Triller

Triller ist die KI-gestützte, offene Technologieplattform für Urheber. Triller verbindet Musikkultur mit Sport, Mode, Unterhaltung und Influencern durch einen 360-Grad-Blick auf Inhalte und Technologie. Triller ermutigt seine Influencer, die in der App erstellten Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu posten und nutzt eine proprietäre KI-Technologie, um ihre Inhalte viral auf angeschlossene und nicht angeschlossene Websites und Netzwerke zu pushen und zu verfolgen, wodurch sie Millionen zusätzlicher Nutzer erreichen können. Zu Triller gehören außerdem die Live-Stream-Musikplattform VERZUZ, die Kampfsportmarken Triller Fight Club, Triad Combat und BKFC; Amplify.ai, eine führende Plattform zur Kundenbindung; FITE.tv, ein weltweit führender PPV-, AVOD- und SVOD-Streamingdienst; Thuzio, ein führendes Unternehmen für B2B-Premium-Influencer-Events und -Erlebnisse; Fangage, eine Plattform für Urheber zur Einbindung von Fans und Monetarisierung von Inhalten; und Julius, eine Plattform für Marken und Agenturen zur Einspannung von Urhebern für soziales Engagement und Social Commerce.

Über Epik

Mit mehr als 300 Videospielkunden ist Epik die führende globale Lizenzagentur, die Marken in Videospiele einbindet, um hochwertige digitale Produkte und Erlebnisse für mehr als eine Milliarde Spieler weltweit zu produzieren. Epik verfügt über das größte digitale Ökosystem mit Hunderten der weltweit beliebtesten Unterhaltungsmarken. Epik gilt weithin als der Blockchain-Branchenführer, der Kooperationen für hochwertige lizenzierte digitale Sammlerstücke, NFTs und exklusive Erlebnisse auf der Grundlage einer interoperablen proprietären Cross-Chain-Technologie herstellt. Epik war das erste und einzige NFT-Unternehmen, das mit AAA-Spieleunternehmen Verträge für NFTs abgeschlossen hat. Zu den Kunden gehören ViacomCBS, Warner Music, Garena, Tencent und Universal.

