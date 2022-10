Triller、Metaverz を発表 グローバルエンターテイメントへのオールアクセス・パスを提供

Trillerは、Epikおよびエンターテイメント業界の大手アーティストと提携し世界初のバーチャル音楽、ゲーム、スポーツ、ライブイベントの統合プラットフォームを構築

October 19, 2022 01:30 ET | Source: TRILLER INC. TRILLER INC.

LOS ANGELES, California, UNITED STATES