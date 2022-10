Triller Apresenta o Metaverz: Seu Passe de Acesso Total para o Entretenimento Global

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Korean Japanese Malay Thai French German Portuguese Spanish

LOS ANGELES, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Triller, a principal plataforma de criadores alimentada por IA, faz a sua primeira investida no metaverso. A Triller anunciou hoje seu mais recente empreendimento: o Metaverz, uma plataforma digital, tecnológica, de mídia e de entretenimento virtual integrada e inédita. Dentro do Metaverz, os fãs podem assistir a um show virtual com seus artistas favoritos, entrar em uma balada virtual e explorar uma sala VIP para interagir com celebridades, influenciadores e criadores.

“Estamos extremamente animados com a estreia do Metaverz e o acesso direto aos criadores de todos os cantos do mundo”, disse Mahi de Silva, CEO da Triller. “Estamos comprometidos em expandir as ofertas para nossos usuários, criadores e empresas, e a nossa entrada estratégica no metaverso posiciona a Triller na vanguarda de várias tendências fantásticas, incluindo Web3 e descentralização. Nós agora estamos na linha de frente do futuro do conteúdo do criador - de colecionáveis e lembranças apoiadas pela NFT a shows, jogos e compras virtuais. O ecossistema Metaverz será inovador.”

O Metaverz tem um valor aproximado de US $ 100 milhões em investimento no metaverso em várias propriedades e ativos digitais, e este valor deve aumentar rapidamente. O Metaverz da Triller abrange o universo da música, esportes, jogos e eventos ao vivo. Os usuários podem participar de eventos esportivos e musicais ao vivo. Eventos da Triller que batem recorde, que atraem milhões de espectadores em todo o mundo - incluindo Bare Knuckle Fighting Championship, Triller Fight Club, Verzuz e muitos outros – mas também podem se comunicar com artistas e outros fãs em um ambiente único que traz o mundo até eles.

“Quando o seu evento desportivo favorito está a um continente de distância, você estar sentando na primeira fila, compartilhando momentos inesquecíveis com outros fãs”, disse Christopher Taurosa, Dirigente da Metaverz. "Para uma nova experiência de compra digital, faça compras em uma das lojas dos nossos shoppings virtuais ou, para quem gosta de jogos, jugar com os amigos e interagir com a comunidade de maneiras novas e envolventes disponíveis apenas no Metaverz".

O Metaverz é o mais recente exemplo de como a Triller é uma caixa de ferramentas potente para os criadores, feita pelos criadores. A Triller permite que eles monetizem suas conexões como nunca antes, com engajamentos de até 73% em vez de apenas 1% em outras plataformas, como o Instagram.

“O Metaverz da Triller é um exemplo do nosso compromisso de capacitar os criadores em todos os lugares para maximizar os relacionamentos com os fãs, e do desenvolvimento de ferramentas potentes para a conexão de marcas e criadores”, disse Silva. “A Triller está quebrando todas as regras dos sistemas de plataformas fechadas, e o Metaverz continuará a abrir caminho para a Triller como plataforma criadora líder, facilitando o comércio e maximizando o alcance do público.”

A rede de plataforma aberta da Triller elimina a intermediação das grandes empresas de tecnologia e coloca o poder de volta nas mãos dos criadores e seus usuários, permitindo que eles se conectem diretamente com as marcas que queiram trabalhar com eles.

“Nosso foco principal é eliminar a barreira da entrada no metaverso. Nossa plataforma permite que todos se conectem e interajam perfeitamente com seus criadores favoritos, participem de eventos que normalmente não poderiam participar e interajam diretamente com pessoas em todo o mundo ”, disse Taurosa. “O Metaverz permite que os limites de tempo e distância sejam instantaneamente eliminados e proporciona a ambos os lados da economia criadora o espaço necessário para a criação e engajamento com o conteúdo e as experiências – você pode ser quem quiser e ir para onde quiser.”

Outra característica única da experiência do Metaverz é a parceria da Triller com a Epik, uma plataforma global líder em AR/VR e experiências de jogos que produz experiências digitais premium para mais de um bilhão de jogadores em todo o mundo. A Triller e a Epik irão lançar vários jogos dentro no Metaverz e anunciar futuras parcerias com algumas das principais empresas de jogos do mundo. Graças a esta colaboração criativa, o Metaverz também irá oferecer Drops onde os jogadores poderão comprar upgrades com artefatos e equipamentos e pacotes adicionais, como figurinhas de artefatos ou avatares para personagens de jogos.

Para comemorar o lançamento do Metaverz, a Triller fará um evento com o DJ e artista eletrônico Sam Feldt ao vivo na Holanda durante um dos maiores encontros de música eletrônica do mundo, o Amsterdam Dance Event, em 22 de outubro. O evento é gratuito para todos que entrarem pelo Metaverz.

“Estou muito contente com a parceria com a Triller para o lançamento do Metaverz”, disse Victor David, cofundador e CEO da Epik. “É um casamento perfeito que combina a rede social da Triller, a plataforma do criador, celebridades, eventos e conteúdo, com o nosso conhecimento técnico, rede de videogames e programas de associação. Trabalhando juntos, estamos um passo mais perto da adoção em massa e o resultado será uma rápida expansão em todas as coisas metaverso."

A Triller, que trabalha com centenas das maiores marcas do mundo e viabiliza mais de 750 milhões interações sociais por mês, está aproveitando a oportunidade para continuar a monetizar essas transações.

“Dedicamos muito pensamento, tempo e capital na criação do que acreditamos ser a plataforma de metaverso de eventos ao vivo mais avançada disponível hoje”, disse de Silva. “Temos trabalhado em estreita colaboração com todos os nossos parceiros, influenciadores, celebridades e empresas para garantir que este lançamento não seja apenas de palavras, mas o lançamento real de um novo mundo.”

Somente em 2022 a Triller expandiu sua presença no mundo dos esportes de combate com aquisições do Bare Knuckle Fight Club e do Pillow Fight Championship. No espaço do criador de conteúdo, a Triller também adquiriu a Fangage, uma plataforma para maximizar a monetização do criador, promovendo o compromisso da Triller em colocar os criadores de conteúdo em primeiro lugar.

Para mais informações e para ser um dos primeiros a saber sobre as atualizações do Metaverz, visite www.metaverz.com ou siga @triller na rede social @triller para teasers, datas de drops, endosso de celebridades, shows eventos esportivos, compras e experiências aprimoradas de jogos no Metaverz.com.

Sobre a Triller

Triller é uma plataforma com tecnologia Open Garden alimentada por IA para criadores de conteúdo. Com a união da cultura musical com esportes, moda, entretenimento e influenciadores, por meio de uma visão de 360 graus do conteúdo e da tecnologia, a Triller incentiva seus influenciadores a postar o conteúdo criado no aplicativo em diferentes plataformas de redes sociais, utilizando sua tecnologia de IA para impulsionar e rastrear seu conteúdo de forma viral em sites e redes afiliadas e não afiliadas, permitindo que alcancem milhões de usuários adicionais. Além disso, a Triller é proprietária da VERZUZ, plataforma de live-stream de música; marcas de esportes de combate Triller Fight Club, Triad Combat e BKFC; Amplify.ai, plataforma líder em engajamento com clientes; FITE.tv, serviço global premier de streaming PPV, AVOD e SVOD; Thuzio, líder em eventos e experiências de influenciadores premium B2B; Fangage, plataforma para criadores para engajamento com fãs e monetização de conteúdo, e Julius, plataforma para marcas e agências para utilização de criadores para engajamento e comércio social.

Sobre a Epik

Com mais de 300 clientes de videogames, a Epik é a principal agência de licenciamento global que coloca marcas em videogames para produzir itens e experiências digitais premium para mais de um bilhão de jogadores em todo o mundo, com o maior ecossistema digital com centenas das marcas de entretenimento mais populares do mundo. A Epik é considerada líder da indústria de blockchain que produz colaborações para colecionáveis digitais licenciados premium, NFTs e experiências exclusivas alimentadas por uma tecnologia de cadeia cruzada proprietária interoperável. A Epik foi a primeira e única empresa de NFT a fazer acordos com empresas de jogos AAA para NFTs. Os clientes incluem ViacomCBS, Warner Music, Garena, Tencent e Universal.

Para mais informação visite trillerinc.com



