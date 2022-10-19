Triller推出Metaverz：您的全球娱乐一卡通通行证

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洛杉矶, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的人工智能驱动型创作者平台Triller正在以创作者优先的方式进入元宇宙。今天，Triller宣布了其最新投资项目Metaverz，这是一个同类首创的虚拟集成数字、技术、媒体和娱乐平台。在Metaverz内部，粉丝们可以参加他们最喜爱艺术家的虚拟音乐会，或者穿过虚拟夜总会的天鹅绒拦绳，冒险进入一个VIP房间与名流、影响者和创作者进行互动。

Triller首席执行官Mahi de Silva表示：“我们非常激动地首次推出Metaverz，并向来自世界各地的创作者开放直接访问渠道。我们致力于为众多用户、创作者和企业扩展产品范围，并在战略上进驻元宇宙，将Triller置于Web3和去中心化等几个引人注目趋势的前沿。我们现在处于创作者内容未来的前沿，从NFT支持的收藏品和纪念品到虚拟音乐会再到游戏和购物，Metaverz生态系统均将具有开创性质。”

Metaverz目前通过各种数字财产和资产实现的元宇宙投资价值超过1亿美元，并预计将快速增长。Triller的Metaverz将跨音乐、体育、游戏和现场活动领域实现运营。用户可以参与Triller创纪录的现场体育和音乐活动，这些活动吸引了全球数百万观众——包括裸拳冠军赛（Bare Knuckle Fighting Championship）、Triller搏击俱乐部、Verzuz及诸多其他赛事——还可以在一个独特的环境中与众艺术家和其他粉丝互动，将世界带到他们身边。

Metaverz总监Christopher Taurosa表示：“当最喜爱的体育赛事远隔千山万水在某个大陆举行，你仍然可以就坐前排，与其他粉丝分享难忘的时刻。如果想追求全新的数字购物体验，你可以在我们虚拟购物中心的商店内购物；如果偏爱游戏，你可以和朋友们一起畅玩，并以只有在Metaverz才能提供的许多全新参与方式与社区互动。”

Metaverz是彰显Triller如何成为由创作者为创作者打造的强大工具箱的最新示例。 Triller让创作者能够以前所未有的方式将自身连接货币化，用户参与度高达73%，而Instagram等其他平台的参与度则仅为1%。

de Silva示：“Triller的Metaverz凸显了其致力于赋能世界各地众多创作者最大限度地扩大与粉丝的关系，同时开发强大的工具将品牌和创作者连接起来。Triller正在打破封闭式花园网络的限制，Metaverz将继续为Triller作为领先创作者平台铺平道路，为商业提供便利并最大限度地拓展受众覆盖范围。”

Triller的开放式花园网络消除了大型科技公司作为中介的地位，并将这一权力交还给创作者及其用户手中，让他们能够直接与希望与其合作的品牌建立联系。

Taurosa表示：“我们的核心重点是消除进入元宇宙的障碍。我们的平台让每个人都能够与他们最喜爱的创作者无缝连接和互动，参加他们通常无法参加的活动，并直接与来自世界各地的人们互动。Metaverz让时间和距离的限制瞬间消弭于无形，为创作者经济的双方创造并使其纵享必要的内容和体验空间——你可以去想去的地方，成为你想成为的人。”

Metaverz体验的另一个独特特征是Triller与领先的AR/VR和游戏体验全球平台Epik开展合作，为世界各地超过10亿名游戏玩家提供卓越的数字体验。Triller和Epik将在Metaverz中推出多项游戏，并宣布未来将与世界领先的游戏公司建立合作伙伴关系。得益于这种创造性合作，届时将提供Metaverz Drop，玩家可以在其中购买物品和装备升级及额外的包（如交易卡，包含游戏角色适用的物品或头像）。

为庆祝Metaverz的推出，Triller将于10月22日在世界规模最大的电子音乐平台阿姆斯特丹舞蹈盛会（Amsterdam Dance Event）期间举办一场由荷兰DJ和电子艺术家Sam Feldt出席参加的现场表演活动。这项活动将对所有从Metaverz进入的人士免费开放。

Epik联合创始人兼首席执行官Victor David表示：“我非常高兴能够与Triller合作推出Metaverz。这是一场完美的联谊盛会，将Triller的社交网络、创作者平台、名流、活动和内容与我们的技术专长、视频游戏网络和会员计划相结合。通过双方合作，我们距离大规模采用更近了一步，其结果将是快速扩展到所有元宇宙。”

Triller与世界上数百个规模最大的品牌开展合作，每月实现超过7.5亿次社交互动，正在抓住机会继续将这些交易货币化。

de Silva表示：“我们投入了大量的精力、时间和资本来打造当今最先进的活动直播元宇宙平台。我们一直与所有合作伙伴、影响者、名流和公司密切合作，确保这次发布不只是一场空谈阔论，而是真正开启一个新世界的征程。”

仅在2022年，Triller就收购了裸拳搏击俱乐部（Bare Knuckle Fight Club）和枕头大战锦标赛（Pillow Fight Championship），从而扩大了其在格斗项目领域的影响力。在内容创作者领域，Triller还收购了Fangage（一个最大化创作者盈利的平台），进一步推动了Triller将内容创作者放在首位的承诺。

如需了解更多信息并成为最先了解Metaverz更新的用户之一，请访问www.metaverz.com；或在社交媒体上关注@triller，了解Metaverz.com广告传单、交付日期、名人代言、音乐会、体育活动、购物时刻和增强游戏体验。

关于Triller

Triller是一个面向创作者的人工智能驱动型开放式花园技术平台。Triller通过360度全方位的内容和技术视图，将音乐文化与体育、时尚、娱乐和影响者结合起来，鼓励影响者在各种社交媒体平台上发布他们在Triller应用上创建的内容，并运用专有人工智能技术将其内容快速推送和跟踪到附属及非附属网站和网络，使他们能够接触到数以百万计的其他用户。此外，Triller还拥有直播音乐平台VERZUZ；格斗运动品牌Triller Fight Club、Triad Combat和BKFC；领先的客户参与平台Amplify.ai；全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体服务FITE.tv；B2B高端网红活动和体验领导者Thuzio；创作者吸引众多粉丝并实现内容货币化的平台Fangage，以及一个让品牌和经纪公司利用创作者进行社交参与和社交商业的平台Julius。

关于Epik

Epik是全球领先的电子游戏授权机构，拥有超过300个电子游戏客户端，将众多品牌植入视频游戏，通过全球规模最大的数字生态系统（具有数百个最受欢迎的娱乐品牌），为世界各地超过10亿玩家提供优质数字产品和体验。Epik被广泛认为是区块链行业的领先企业，通过可互操作的专有跨链技术，为高级授权的数字收藏品、NFT和独家体验提供合作。Epik是首家也是唯一一家与AAA游戏公司开展NFT交易的NFT公司。客户包括ViacomCBS、Warner Music、Garena、Tencent和Universal。

如需了解更多信息，请访问trillerinc.com



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