Triller 隆重推出一站式全球娛樂內容觀影證：Metaverz

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洛杉磯, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的人工智能內容創作者平台 Triller，本著以創作者為先的發展方針進軍元宇宙。今天 Triller 宣佈了其最新企劃：Metaverz——這是全球首創的虛擬一站式數碼、科技、媒體及娛樂平台。置身 Metaverz 內，粉絲可以出席人氣明星的虛擬演唱會、穿過天鵝絨繩圍欄進入虛擬夜店，並闖入 VIP 貴賓房，與一眾社會名流、網絡紅人及內容創作者親密互動。

Triller 行政總裁 Mahi de Silva 說：「我們很高興推出 Metaverz，並開放予世界各地的內容創作者直接參與其中。我們致力為使用者、創作者及企業擴展服務內容，而進軍元宇宙這個做法，正是讓 Triller 立足 Web3 及去中心化等多股新興趨勢前沿的策略部署。如今我們站在未來內容創作的最前線——從以 NFT 技術為基礎的收藏品和紀念品，到虛擬演唱會及遊戲購物等，Metaverz 生態系統勢將帶來重大突破。」

Metaverz 擁有現值逾 1 億美元的元宇宙投資，涉及一系列不同的數碼財產與資產，並預計將快速增長。Triller 的 Metaverz 平台將提供音樂、體育、遊戲和直播活動交集的內容。Triller 的直播體育和音樂活動，能破紀錄吸引全球數百萬計的人觀看，使用者可以參與這些直接互動— 其中包括「裸拳格鬥錦標賽」、Triller Fight Club 和 Verzuz 等等— 同時，使用者還能置身獨一無二的場景佈置中，與當紅藝人及其他粉絲親密交流，體驗栩栩如生的接觸互動。

Metaverz 主管 Christopher Taurosa 說道：「即使你最愛看的體育賽事遠在其他洲份舉行，你仍能坐在賽場前排位置，與其他粉絲分享這些令人難忘的時刻。要是你想追求嶄新的數碼購物體驗，歡迎蒞臨我們虛擬購物商場的任何店鋪；又或者如果你喜歡遊戲的話，則能與朋友一起征戰遊戲世界，並與廣大玩家群體進行互動，如此引人入勝的方式有無數種，只有 Metaverz 能帶給你這樣非一般的體驗。」

Metaverz 正是最新鮮滾熱辣的例子，證明 Triller 乃由內容創作者建立、專為內容創作者而設的強大工具組合。Triller 讓內容創作者以前所未有的方式將作品貨幣化，互動率高達 73%，比起其他平台（如 Instagram）只得 1% 的互動率，簡直是天淵之別。

de Silva 說：「Triller 的 Metaverz 兌現幫助全球各地內容創作者發揮能力的承諾，讓創作者能充分善用與支持者之間的關係，同時不斷研發功能強大的工具，鋪建品牌與內容創作者之間的橋樑。Triller 正在突破封閉平台網絡的界限，而 Metaverz 將持續鋪設道路，使 Triller 成為首屈一指的創作者平台，促進商業交流，並將受眾觸及率最大化。」

Triller 的開放式平台網絡，摒棄了大型科技企業作為中介人的做法，將權利交回內容創作者及使用者手中，讓他們與有意合作的品牌直接連繫。

Taurosa 表示：「我們的重點是消除進軍元宇宙的障礙。我們平台讓所有人毫無障礙地與心儀的內容創作者連繫互動、參與本來無法出席的活動，並與世界各地的人直接交流。。Metaverz 能夠即時消除時間與距離的限制，為內容創作經濟雙方面賦予必要的空間，以創作及享受各種精彩的內容與體驗——你能變成你想做的任何人，去往你心之所向的任何地方。」

Metaverz 體驗的另一項獨有特色，莫過於 Triller 與 Epik 的合作夥伴關係——後者是擴增實境/虛擬實景的全球領先平台，其遊戲體驗為全球逾十億名玩家帶來優質的數碼享受。Triller 與 Epik 將於 Metaverz 攜手推出多款遊戲，並宣佈未來將與世上領先的遊戲公司聯乘合作。全賴這項創意協作企劃，玩家可透過 Metaverz 選購遊戲的升級道具和裝備，以及額外的內容包，譬如交易由道具或遊戲角色頭像所組成的卡牌。

為慶祝 Metaverz 面世，Triller 將於 10 月 22 日全球數一數二最大型的電子音樂盛會「阿姆斯特丹舞蹈節」上舉辦一場活動，邀請 DJ 兼電音高手 Sam Feldt 在荷蘭直播演出。是次活動將免費開放予所有 Metaverz 使用者參加。

Epik 聯合創辦人兼行政總裁 Victor David 說：「我很期待與 Triller 合作推出 Metaverz。Triller 的社交網絡、創作者平台、名氣紅人、豐富的活動和內容，加上我們的專業技術、電玩遊戲網絡和會員計劃，雙方簡直是天作之合。透過兩者合作，我們將朝元宇宙普及化的目標邁進一步，促使一切事物加快融入元宇宙中。」

Triller 一向與數以百計全球頂級品牌合作無間，每個月促成逾 7.5 億次社交互動，並正把握機遇，持續推動這些交易貨幣化。

de Silva 說：「我們投放了很多心機、時間和資本，致力建造平台，而我們相信該平台正是當今市面上最先進的直播活動元宇宙平台。我們一直與各界合作夥伴、網絡紅人、明星名流及企業合作，確保這次發佈名副其實真正引入全新的世界。」

光是在 2022 年，Triller 便收購了「裸拳格鬥錦標賽」(Bare Knuckle Fight Club) 和「枕頭大戰錦標賽」(Pillow Fight Championship)，拓展在格鬥運動圈的足跡；而在內容創作者領域，Triller 亦收購了協助創作者將作品貨幣化的 Fangage 平台，進一步兌現 Triller 以內容創作者為先的承諾。

如需更多資訊或希望搶先掌握 Metaverz 的最新消息，敬請瀏覽 www.metaverz.com，或在社交媒體上訂閱 @triller，以接收 Metaverz.com 預告、截止日期、名人推廣、音樂會、購物節，以及升級遊戲體驗的最新資訊。

關於 Triller

Triller 是專為內容創作者而設、以人工智能驅動的開放式技術平台。透過 360 度的內容與科技視角，Triller 協助配對音樂文化、體育、時裝、娛樂及網絡紅人，鼓勵具影響力人士透過不同社交媒體平台，發佈在應用程式中創作的內容，並使用專利人工智能技術，將內容大舉推送至關聯和非關聯的網站及網絡，並追蹤這些內容的人氣熱度，讓他們從此觸及數百萬計的新使用者。Triller 旗下亦擁有：串流直播音樂平台 VERZUZ；格鬥運動賽事品牌 Triller Fight Club、Triad Combat 及 BKFC；領先客戶互動平台 Amplify.ai；全球頂尖的按次付費電視 (PPV)、廣告制影片點播 (AVOD) 兼訂閱制點播 (SVOD) 串流服務；FITE.tv；商對商 (B2B) 優秀網絡紅人活動及體驗先驅平台 Thuzio；供內容創作者與粉絲互動及將作品貨幣化的平台 Fangage；以及讓品牌與代理機構聘請內容創作者進行社交互動與社交商貿的平台 Julius。

關於 Epik

Epik 是坐擁超過 300 個電玩遊戲客戶，是全球領先的授權代理機構，專門協助品牌進軍電玩遊戲的市場，從而製作優質數碼項目與體驗，透過由全球知名娛樂品牌組成、規模冠絕寰宇的數碼生態系統，以供全球超過十億名玩家享用。Epik 也是公認的區塊鏈行業領袖，透過可互操作的專利跨鏈技術，專門製作優質的授權數碼收藏品、NFT 和獨家體驗等聯乘作品。Epik 是與 AAA 級遊戲公司進行 NFT 交易的第一間 NFT 公司，也是目前唯一一間，其客戶包括：ViacomCBS、華納音樂、Garena、騰訊，以及環球。

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