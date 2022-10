VD godkänns att utnyttja teckna aktier i optionsprogram TO1

Göran Folkesson, VD Clean Motion AB, har ansökt till styrelsen, och beviljats undantag från handelsförbud för teckning av aktier med optionsprogrammet TO1. Generellt råder handelsförbud 30 dagar före delårsrapport/redogörelse.



Göran Folkesson har med stöd av EU förordning 2016/522 Artikel 7 och med hänvisning till EU förordning 596/2014 Artikel 19.12 B, ansökt till styrelsen om att lösa in optionsprogram TO1. VD förfogar över 1 272 940 optioner via bolaget Think Lean AB och avser att teckna dessa fullt ut vilket motsvarar 636 470 aktier. Utnyttjandet av detta program är endast möjligt att göra under perioden fram till den 28/10 och styrelsen anser därför att undantag från det generella handelsförbudet är helt förenligt med gällande regelverk.

Lerum, 2022-10-19

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson VD

Clean Motion AB

Tel: +46 735 320 273

Email: goran.folkesson@cleanmotion.se



Anna Petre, ordförande

Clean Motion AB

Tel: +46 733 144 113

Email: anna.petre@cleanmotion.se

