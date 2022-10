English French

Atos remporte un contrat auprès du Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l’Eau pour la migration de son système SAP Core vers le cloud public

Amstelveen/La Haye, 19 octobre 2022 - Le Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l’Eau (IenW) confie à Atos l’hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP. Ce projet a été remporté dans le cadre de l’appel d’offres ‘housing, hosting, beheer en onderhoud van het Bedrijfsvoeringssysteem IenW’.

La durée initiale du contrat, qui couvre les processus de financement, les achats et l’exécution du budget au sein du Ministère, est de cinq ans. Elle pourra être prolongée de cinq années supplémentaires.

Ce contrat s’inscrit dans la continuité des projets menés par Atos, principal partenaire SAP du Ministère, intervenant dans la transformation et l’évolution de son système SAP. Selon l’approche en deux étapes préconisée par Atos OneCloud, le système SAP du Ministère migrera vers le cloud public Microsoft Azure, puis les processus métier seront optimisés pour être migrés vers un modèle Software-as-a-Service. Selon les termes du contrat, Atos a pour objectif de réduire sa propre empreinte carbone de 5 à 10 % par an tout au long de la vie du projet.

Atos se concentrera sur la refonte des processus, la gestion du changement et la mise en place d’outils BPI lors de la seconde étape de ce projet de transformation.

Hillie Beentjes, Secrétaire générale adjointe d’IenW et Mirjam Werges, CIO d’IenW déclarent : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Atos dans le cadre d’une transition sécurisée vers un système SAP qui renforcera notre capacité d’innovation, répondra à l’évolution de nos besoins et nous permettra de gagner en efficacité en assurant une totale continuité de

service. »

« Dans le cadre de ce partenariat, nous nous concentrons sur la prochaine étape de la transformation SAP du Ministère de l’Infrastructure et de la Gestion de l’Eau » déclare Peter t’ Jong, CEO d’Atos aux Pays-Bas. « Il est de notre responsabilité de fournir des opérations de back-office critiques optimales en nous appuyant sur nos expertises dans les domaines des applications SAP, du cloud public, des processus de migration sécurisée et sur la puissance d’Atos OneCloud. Notre contribution permettra au Ministère de poursuivre le développement de liaisons routières, ferroviaires, maritimes et aériennes essentielles pour les Pays-Bas. »

Une solide expérience dans le secteur public

Atos a une solide expérience de la transformation des administrations publiques néerlandaises. En juillet 2021, Atos et IBM ont annoncé la création d’une nouvelle infrastructure numérique hautes performances pour le Ministère de la Défense aux Pays-Bas. Depuis 2020, Atos est également responsable de la conception et de la création d’applications et de solutions informatiques, y compris en matière d’hébergement et de sécurité, pour Rijkswaterstaat, l’agence publique chargée de l’exécution des politiques du Ministère des Infrastructures et de la Gestion de l’Eau.

