Agfa’s Zirfon-membraan bekroond met essenscia Innovation Award 2022

Agfa’s nieuwe membraantechnologie maakt de meest efficiënte, veilige en duurzame productie van groene waterstof mogelijk



Mortsel, België – 19 oktober 2022

Agfa kondigt met trots aan dat het de essenscia Innovation Award 2022 ontving voor zijn baanbrekende Zirfon UTP 220-membraantechnologie voor de meest efficiënte, veilige en duurzame productie van groene waterstof. De prestigieuze prijs werd gisterenavond uitgereikt door HKH Prinses Astrid in het Square Convention Centre in Brussel.

Pascal Juéry, CEO Agfa-Gevaert zei: "Wij willen met onze Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie bijdragen tot de energietransitie en het koolstofvrij maken van industriële en transportactiviteiten. Onze baanbrekende membraantechnologie werd intern ontwikkeld in onze Belgische vestiging. Hij is gebaseerd op onze expertise in giettechnologie, dispersiemethodes en chemie. Klanten wereldwijd waarderen onze scheidingsmembranen om hun ongeëvenaarde productiviteit en hun uiterste betrouwbaarheid. Ze kunnen er vier keer meer waterstof mee produceren dan met een conventioneel membraan. Ook het toonaangevende Fraunhofer Instituut bevestigde onafhankelijk dat Agfa-Gevaert's Zirfon-membranen de meest rendabele technologie bieden voor waterstofproductie via alkalische elektrolyse. Onze membranen zijn geselecteerd voor grootschalige waterstofprojecten door de toonaangevende spelers in de groene waterstofindustrie."

Over Zirfon

Groene waterstof wordt geproduceerd via waterelektrolyse, een proces dat gebruik maakt van groene elektrische energie voor de omzetting van water in zuurstof en waterstof. Deze gassen worden gescheiden door een membraan in het hart van de elektrolyse dat in hoge mate de efficiëntie en betrouwbaarheid van het waterstofproductiesysteem bepaalt.

Zirfon-membranen voor geavanceerde alkalische elektrolyse worden door klanten over de hele wereld gewaardeerd om hun aanhoudend hoge productiviteit, zelfs in dynamische bedrijfsomstandigheden. Een ander voordeel is hun uitstekende duurzaamheid, die zowel de betrouwbaarheid als de onderhoudskosten van het elektrolytische systeem ten goede komt. Meer informatie op www.agfa.com/zirfon

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie.

Agfa is lid van de European Clean Hydrogen Alliance en van Hydrogen Europe, dat de Europese industrie, nationale verenigingen en onderzoekscentra vertegenwoordigt die actief zijn in de waterstof- en brandstofcelsector.

Contact

Nick Valckx

Business Manager H2 Membranes, nick.valckx@agfa.com





Johan Jacobs