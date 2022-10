Alvotech og JAMP Pharma fjölga samstarfsverkefnum til að bæta aðgengi að líftæknilyfjum í Kanada

English Icelandic

Tveimur fyrirhuguðum líftæknilyfjahliðstæðum Alvotech fyrir sjúklinga með sjálfsofnæmissjúkdóma og krabbamein er bætt við samstarfssamninginn

Alvotech (NASDAQ First North: ALVO) og JAMP Pharma Group (JAMP Pharma), kanadískt lyfjafyrirtæki með höfuðstöðvar í Montreal, tilkynntu í dag að þau hafi gert samkomulag um að bæta tveimur nýjum fyrirhuguðum líftæknilyfjahliðstæðum Alvotech við núverandi samstarf: AVT16, líftæknilyfjahliðstæðu fyrir sjúklinga með sjálfsofnæmissjúkdóma og AVT33, líftæknilyfjahliðstæðu fyrir sjúklinga með krabbamein.

„Við erum afar ánægð að fjölga verkefnum í samstarfinu við Alvotech, til þess að geta fært sjúklingum í Kanada fleiri ódýrari líftæknilyf,“ sagði Louis Pilon, forstjóri JAMP Pharma Group. „Við höfum þegar hafið sölu og markaðssetningu á Simlandi, líftæknilyfjahliðstæðu við Humira og munum halda áfram að efla þjónustu okkar við sjúklinga og meðferðaraðila þeirra í gegnum BIOJAMP og JAMP Care.“

„Samstarfið við JAMP Pharma getur gert okkur kleift að ná forystu á markaði fyrir líftæknilyfjahliðstæður í Kanada,“ sagði Róbert Wessman, stofnandi og starfandi stjórnarformaður Alvotech. „Markmið okkar er að auðvelda og auka aðgengi að líftæknilyfjahliðstæðum fyrir sjúklinga um allan heim.“

Alvotech mun annast þróun og framleiðslu líftæknilyfjahliðstæðanna. Í skiptum fyrir áfangagreiðslur og hluta af framtíðarsölutekjum, fær JAMP Pharma einkaleyfi til að selja og markaðssetja tiltekin lyf Alvotech í Kanada og nýtir til þess öflugt sölunet og markaðsreynslu, en eftirspurn eftir líftæknilyfjahliðstæðum í Kanada fer ört vaxandi.

JAMP Pharma tilkynnti í febrúar s.l. um stofnun BIOJAMP, sem ætlað er að festa fyrirtækið í sessi sem leiðandi aðili á markaði fyrir líftæknilyfjahliðstæður í Kanada. BIOJAMP og JAMP Care bjóða upp á þjónustu við sjúklinga og meðferðaraðila, til þess að auðvelda þeim að skipta yfir í líftæknilyfjahliðstæður, sem eru ódýrari en sambærileg líftæknilyf.

Um Simlandi™ (adalimumab)

Simlandi™ er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Humira® (adalimumab). Simlandi hefur hlotið markaðsleyfi í Kanada. Sama líftæknilyfjahliðstæða hefur einnig hlotið markaðsleyfi í Evrópusambandinu, Noregi, Lichtenstein, á Íslandi, í Bretlandi og Sviss (undir heitinu Hukyndra®). Umsóknir um markaðsleyfi eru til umfjöllunar í mörgum löndum, þar á meðal í Bandaríkjunum.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Um JAMP Pharma Group

JAMP Pharma Group, sem stofnað var fyrir 34 árum, er kanadískt fyrirtæki í einkaeigu og eru höfuðstöðvar þess í Montreal. Fyrirtækið starfar á öllum sviðum lyfjaiðnaðarins, frumlyfja (Orimed Pharma), samheitalyfja og líftæknilyfjahliðstæða (JAMP Pharma), náttúruvara (Wampole og Laboratoire Suisse) og snyrtivara (Cosmetic Import Ltd). Eftir öran vöxt undanfarin 10 ár býður JAMP Pharma nú upp á 300 mismunandi lyf og 180 náttúru- og snyrtivörur. JAMP Pharma leiðir lyfjamarkað í Kanada með tilliti til sölu og framboðs nýrra lyfja. Nýlega hleypti fyrirtækið af stokkunum deild sem einbeitir sér að markaðssetningu líftæknilyfjahliðstæða, BIOJAMP. Frekari upplýsingar er að finna á slóðinni www.jamppharma.ca/en/

