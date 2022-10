Cellebrite aprimora Guardian com recursos de análise de evidências inéditos e mais rápidos do Mercado

Spanish Portuguese

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje o lançamento da próxima geração da Cellebrite Guardian, que oferece processamento mais rápido de evidências (TTE) pois carrega as evidências em apenas alguns segundos, simplificando o fluxo de trabalho para acelerar a justiça.



As melhorias mais recentes proporcionam mais flexibilidade na aplicação da lei ajudando a garantir a privacidade, e aproveitar a capacidade da solução para simplificar totalmente os processos e os principais pontos de dorno fluxo de trabalho investigativo, incluindo duplicação física, transporte de evidências e a análise demorada das mesmas.

Esperamos que a Cellebrite Guardian acelere 5 vezes mais o TTE em comparação com os métodos tradicionais1, para que as agências passem da coleta para a colaboração em 2 horas (tempo total gasto no caso) em comparação com o TTE médio atual de 11 horas. O Cellebrite Guardian também viabiliza que as agências usem seus recursos de forma mais eficiente.

Sem as restrições da duração limitada para armazenamento e acesso a extrações, o Cellebrite Guardian está centrado no cliente, para que ele enfrente melhor vários desafios do gerenciamento de evidências, em casos de qualquer tamanho ou de qualquer tempo.

O Tenente Brian Barnes, do Departamento de Polícia da Cidade de Upper Allen, disse: "Hoje em dia não existe mais um caso sendo resolvido somente por uma só pessoa. As investigações modernas exigem a colaboração dos membros de várias disciplinas da equipe, para a justiça das vítimas. Muitas vezes, os casos envolvem evidências digitais. Além de gerenciar a relação essencial entre o investigador e o examinador, o Cellebrite Guardian também garante que a inteligência digital seja imediatamente acionável, independentemente do hardware ou conjunto de habilidades. Os investigadores que analisam as extrações telefônicas em um navegador da web, proporcionando o acesso rápido na nuvem para a análise imediata dos promotores, mudam para sempre o paradigma ineficiente do passado."

“Os recursos de análise mais rápidos do Cellebrite Guardian são essenciais para acelerar a aplicação da justiça em qualquer investigação”, disse Todd Bailey, Vice President e Head of Investigation and Evidence Management Solutions da Cellebrite. “O Guardian transformou horas de processos de análise manual em minutos. Com a nossa versão mais recente, aceleramos os minutos para meros segundos. Essa velocidade, juntamente com a flexibilidade incorporada ao Guardian, agora viabiliza que qualquer agência resolva os casos mais rapidamente.”

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite .

Declaração de Previsão

Este documento inclui “declarações de previsão” na acepção das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “prever”, “pretender”, “buscar”, “focar”, “antecipar”, “dever”, “aparentar”, “aproximado”, “pressupor”, “talvez”, “possível”, “potencial”, “acreditar”, “poder”, “predizer”, “deveria”, “poderia”, “continuar”, “esperar”, “estimar”, “possivelmente”, “planejar”, “perspectiva”, “futuro” e “delinear” e outras expressões semelhantes que prevejam, projetem ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Tais declarações de previsão incluem informações financeiras estimadas. Tais declarações de previsão com relação a receitas, ganhos, desempenho, estratégias, perspectivas e outros aspectos dos negócios da Cellebrite têm por base expectativas atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declarações de previsão. Estes fatores incluem, mas não estão limitados a: A capacidade da Cellebrite de acompanhar os avanços tecnológicos e os padrões da indústria em evolução; a dependência material da Cellebrite da aceitação das suas soluções por parte das autoridades policiais e agências governamentais; erros, falhas, defeitos ou bugs reais ou percebidos nas soluções de DI da Cellebrite; a falha da Cellebrite em manter a produtividade do pessoal de vendas e marketing, incluindo a contratação, integração e retenção de pessoal; incertezas sobre o impacto das condições macroeconômicas e/ou globais, incluindo COVID-19 e ações militares envolvendo a Rússia e a Ucrânia; intensa concorrência em todos os mercados da Cellebrite; o uso indevido inadvertido ou deliberado das soluções da Cellebrite; fatores políticos e de reputação relacionados aos negócios ou operações da Cellebrite; riscos relacionados a estimativas de oportunidade e previsões de crescimento do mercado; capacidade da Cellebrite de gerenciar adequadamente seu crescimento; riscos associados às linhas de crédito e liquidez da Cellebrite; confiança da Cellebrite em fornecedores terceirizados para certos componentes, produtos ou serviços; desafios associados a grandes transações e longo ciclo de vendas; riscos de que os clientes da Cellebrite possam deixar de honrar o contrato ou o pagamento das obrigações; riscos associados a uma quantidade significativa dos negócios da Cellebrite provenientes de clientes do governo em todo o mundo; riscos relacionados à propriedade intelectual da Cellebrite; vulnerabilidades ou defeitos de segurança, incluindo ataques cibernéticos, violações, falhas ou interrupções do sistema de tecnologia da informação; o manuseio incorreto ou percebido de informações confidenciais ou sigilosas; os ambientes regulatórios complexos e em mudança relacionados às operações e soluções da Cellebrite; as restrições regulatórias às quais estamos sujeitos; riscos associados a diferentes requisitos de governança corporativa aplicáveis a empresas israelenses e riscos associados ao ser um emissor privado estrangeiro e uma empresa de crescimento emergente; volatilidade do preço das ações da Cellebrite no mercado; mudanças nas leis e regulamentos fiscais; riscos associados a joint ventures, parcerias e iniciativas estratégicas; riscos associados às operações internacionais significativas da Cellebrite; riscos associados ao não cumprimento por parte da Cellebrite das leis e regulamentos anticorrupção, conformidade comercial, anti-lavagem de dinheiro e sanções econômicas; riscos relacionados à adequação dos sistemas, processos, políticas, procedimentos, controles internos e pessoal existentes da Cellebrite para as operações e necessidades de relatórios atuais e futuros da Cellebrite; e outros fatores, riscos e incertezas estabelecidos na seção intitulada “Fatores de Risco” no relatório anual da Cellebrite no formulário 20-F arquivado na SEC em 29 de março de 2022, e em outros documentos arquivados pela Cellebrite na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), que estão disponíveis gratuitamente em www.sec.gov. O investidor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data, neste documento ou em outro lugar. A Cellebrite não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações de previsão, seja como resultado do surgimento de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, caso as circunstâncias mudem, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários e outras leis aplicáveis.

Cellebrite Media

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

Victor.Cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Investidores

Relações com Investidores

investors@cellebrite.com

1 Resultados de uma pesquisa de 2022 da Cellebrite em cooperação com uma agência anônima de médio porte dos EUA