La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada annonce son activité de financement Le Shift de Nuit : Une soirée allumée pour les infirmier.ère.s

OTTAWA, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, organisme de bienfaisance national qui investit dans les études et les recherches infirmières en octroyant des bourses d’études et de certification et des subventions, se prépare à accueillir Le Shift de Nuit : Une soirée allumée pour les infirmier.ère.s le 17 novembre 2022 au Centre national des Arts à Ottawa. Alors que le pays doit urgemment combler une pénurie grandissante de personnel infirmier - les postes à pourvoir ont augmenté de plus de 200 % en cinq ans* - cette activité de financement en présentiel permettra de mobiliser des fonds pour le programme de bourses d’études de longue date de l’organisme, axé sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité.



« Le Canada reste aux prises avec une pénurie aiguë de personnel infirmier qui a de graves conséquences sur la population et le système de santé partout au pays, souligne Cheryl Pollard, PhD, doyenne de la Faculté de sciences infirmières de l’Université de Regina et présidente du Comité d’examen du mérite des bourses d’études de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. La prochaine activité de financement de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, Le Shift de Nuit : Une soirée allumée pour les infirmier.ère.s, offrira l’occasion de contribuer à la promotion de possibilités de formation inclusives pour les infirmier.ère.s et à l’amélioration des soins dispensés aux patients. »

Animé par la personnalité médiatique Stefan Keyes, Le Shift de Nuit se veut une soirée de danse, de socialisation et de gourmandise dans l’ambiance de Miami en compagnie du célèbre DJ StokeS. Leigh Chapman, infirmière en chef du Canada, accueillera les invité.e.s au nombre desquels figureront des infirmier.ère.s de la région et bien d’autres participants spéciaux. Pour vous procurer des billets pour cet événement à ne pas manquer, allez à www.cnfnightshift.ca , site web qui permet aussi de participer à un encan virtuel où que l’on soit au pays.

Grâce aux fonds recueillis lors d’événements comme Le Shift de Nuit, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada peut accorder annuellement plus d’une centaine de bourses d’études. Face à la hausse rapide du coût de la vie, des frais de scolarité et du prix des manuels, la Fondation parvient à répondre favorablement au quart des demandes de bourses qui lui parviennent chaque année.

En 60 ans de soutien et d’investissement dans le personnel infirmier, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada a réussi à :

Accorder plus de 2 000 bourses d’études et subventions de recherche en sciences infirmières partout au Canada

Investir plus de 12 millions de dollars dans les bourses d’études et les recherches menées par des infirmier.ère.s

Mobiliser plus d’un million de dollars pour les études et les recherches infirmières autochtones et accorder des bourses à plus de 200 infirmier.ère.s autochtones

Instituer un programme annuel destiné aux étudiant.e.s et chercheur.e.s en sciences infirmières qui s’identifient comme personnes, autochtones, noires et de couleur, dans le cadre duquel 34 nouvelles bourses ont été octroyées cette année

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada remercie les commanditaires de l’événement pour leur soutien précieux et leur engagement.

Pour plus de renseignements et pour acheter des billets, allez à www.cnfnightshift.ca

*Le nombre de postes vacants d'infirmier.ère.s ou d'infirmiers au début de 2022 représentait plus du triple (+ 219,8 %) du niveau observé cinq ans plus tôt, d’après l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, juillet 2022.

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

Depuis 60 ans, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les connaissances et les recherches infirmières et en reconnaissant l'excellence professionnelle de nos infirmières et infirmiers. Nous offrons plus d'une centaine de bourses de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat aux étudiant.e.s en sciences infirmières de partout au pays. En investissant maintenant dans les études, les recherches et la formation infirmières, nous nous préparons à relever les défis de santé de demain. Allez à cnf-fiic.ca et suivez-nous sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

