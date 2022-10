Stonebranch bietet IT-Automatisierung in Echtzeit für den AWS Mainframe Modernization Service

English French German

ALPHARETTA, Georgia, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Amazon Web Services (AWS) zusammenarbeitet, um zeit- und ereignisbasierte Automatisierungsfunktionen für den AWS Mainframe Modernization Service bereitzustellen.

„Als Mitglied des AWS-Partnernetzwerks freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit AWS, um eine echte IT-Automatisierungslösung anzubieten, die mit AWS Mainframe Modernization Services funktioniert“, sagte Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. „Wenn Unternehmen ihre lokalen Mainframe-Workloads in die Cloud migrieren, stellen sie schnell fest, dass ihre alten Mainframe-zentrierten Job Scheduler den Sprung nicht schaffen. Stonebranch hilft, die Lücke zwischen der Automatisierung vor Ort und in der Cloud zu schließen – und macht es einfach, diese Workloads in den komplexen IT-Umgebungen von heute zu modernisieren und zu optimieren.“

Der AWS Mainframe Modernization Service ist eine Cloud-native Plattform von AWS zur Migration, Modernisierung, Ausführung und zum Betrieb von Mainframe-Anwendungen innerhalb einer vollständig verwalteten Laufzeitumgebung. Stonebranch Universal Automation Center (UAC) arbeitet mit AWS Mainframe Modernization zusammen und bietet einen hochverfügbaren, vorlagengesteuerten Ansatz zur Verlagerung bestehender Mainframe-Batch-Zeitpläne und ereignisbasierter Automatisierung auf eine neue Plattform umgestellte oder umstrukturierte Mainframe-Anwendungen, die auf AWS betrieben werden. Darüber hinaus können Unternehmen mit der UAC die Automatisierung sowohl auf dem Mainframe als auch auf AWS gleichzeitig ausführen.

Ressourcen für weitere Informationen:

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA), und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Kontakt

Scott Davis

Vice President of Global Marketing, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com