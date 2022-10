Rogers lance le centre d’excellence en technologie chez NORCAT afin de favoriser et d’accélérer l’avenir de l’exploitation minière intelligente

English French

Rogers procédera à la mise au point ainsi qu’à des essais et démonstrations souterrains de technologies émergentes au centre d’excellence en technologie Rogers, situé dans le centre souterrain NORCAT



Rogers concrétise ainsi encore l’engagement qu’elle s’est donné envers l’Ontario de combler le fossé numérique et de soutenir l’économie locale grâce à la mise sur pied d’un nouveau site 5G et à la modernisation d’une tour cellulaire en place

SUDBURY, Ontario, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications s’est associée aujourd’hui à NORCAT, chef de file mondial de la mise au point et de la prestation de programmes de formation de la main-d’œuvre qualifiée ainsi que de services d’innovation, dans le cadre d’un partenariat stratégique de cinq ans visant à accélérer l’adoption de technologies dans l’industrie minière à l’échelle internationale. Grâce à cette collaboration, Rogers mettra sur pied le centre d’excellence en technologie Rogers au centre souterrain NORCAT afin de donner vie à de nouvelles solutions novatrices et d’accroître l’efficacité, la sécurité et la productivité des mines sur le plan international.

« Dans le cadre de notre engagement à stimuler l’innovation de pointe au sein de l’industrie minière, de la construction et d’autres secteurs industriels, notre association avec NORCAT et le lancement du centre d’excellence en technologie Rogers nous permettront de saisir des occasions uniques de nouer des liens avec des entreprises aux vues similaires ainsi que des sociétés technologiques émergentes, a déclaré Tom Turner, président, Rogers Affaires. Au moyen de cet investissement majeur, nous donnerons à la clientèle et aux partenaires canadiens et mondiaux la possibilité d’élaborer, de mettre à l’essai et de réaliser leurs idées en matière d’automatisation industrielle ici même au Canada. »

Le centre d’excellence en technologie Rogers tirera parti de la puissance de la 5G par l’intermédiaire d’un réseau privé sans-fil dédié, accélérant ainsi l’adoption de nouvelles technologies transformatrices. Tandis que l’industrie minière mondiale poursuit sa transformation numérique, les sociétés minières adoptent des technologies agiles afin d’offrir des solutions sécuritaires, durables et concurrentielles. Les réseaux privés sans-fil de Rogers procurent une couverture améliorée, des temps de latence ultrafaibles et une connectivité essentielle, ce qui permettra à la clientèle ayant recours au centre souterrain NORCAT de procéder à la mise au point, à la mise en essai et à la démonstration de technologies évolutives. Il s’agit d’opérations télécommandées et autonomes, de l’Internet industriel des objets, de systèmes de suivi des actifs et de la cartographie au moyen de drones, parmi tant d’autres cas d’utilisation.

« Le centre souterrain NORCAT est devenu la destination mondiale par excellence et source de fierté pour toute personne qui souhaite admirer en personne les innovations technologiques de demain liées au secteur minier. Notre "laboratoire actif" nous permet de forger des partenariats entre des entreprises en démarrage du monde de la technologie et des sociétés minières de calibre international, créant ainsi un écosystème comme nul autre, a fait remarquer Don Duval, chef de la direction à NORCAT. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec Rogers dans le but d’ouvrir le centre d’excellence en technologie Rogers et de réaffirmer notre rôle en tant que guichet unique mondial pour tout ce qui se rapporte à l’avenir de la technologie et de l’innovation minières. »

De plus, Rogers ajoutera un nouveau site cellulaire 5G et procédera à la modernisation d’une tour cellulaire en place afin d’étendre la couverture 5G au centre souterrain NORCAT. Ces améliorations permettront également d’offrir la connectivité 5G à plusieurs communautés situées au nord de la ville du Grand Sudbury. Ce partenariat stratégique s’inscrit dans l’engagement de Rogers à favoriser l’innovation, à améliorer la connectivité pour les communautés rurales et éloignées, à créer de nouveaux emplois et à soutenir l’économie locale. Pour en apprendre davantage sur les réseaux privés sans-fil de Rogers, consultez le site rogers.com/RPSF.

À propos de Rogers Communications inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI. A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com.

À PROPOS DE NORCAT

L’un des objectifs ambitieux de NORCAT consiste à servir de guichet unique mondial pour tout ce qui se rapporte à l’avenir de la technologie et de l’innovation minières. NORCAT s’acquitte de ce mandat en exploitant la seule mine souterraine du monde qui soit conçue pour permettre aux jeunes pousses, aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés internationales d’élaborer et de mettre à l’essai des technologies émergentes capables de bouleverser l’industrie minière mondiale, tout en en faisant la démonstration. Pour en savoir plus sur le centre souterrain NORCAT, consultez https://www.norcat.org/underground-centre/ (en anglais).

