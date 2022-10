Devolutions spricht auf der it-sa Expo & Congress IT-Sicherheitsherausforderungen und -trends an

NÜRNBERG, Deutschland, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stand Nr. 7-161 -- Nächste Woche auf der it-sa Expo & Congress – Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit – wird der Softwareentwickler Devolutions seine IT-Lösungen vorstellen, die IT-Profis und MSPs mit den Tools ausstatten, die sie für die Datensicherheit und die Steigerung der Produktivität benötigen. Devolutions wird auch die wichtigsten Ergebnisse seines neuen Berichts „The State of IT Security for SMBs in 2022-2023“ vorstellen, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde .



Die it-sa im Messezentrum Nürnberg bringt Experten aus aller Welt zusammen und dient als Trendbarometer für den IT-Sicherheitsmarkt. Maxime Trottier, Vice President of Sales and Marketing bei Devolutions, sagte dazu: „Nach der Veröffentlichung unseres jährlichen IT-Sicherheitsberichts ist die it-sa eine großartige Gelegenheit für uns, mit IT-Fachleuten und MSPs in Europa und insbesondere in Deutschland in Kontakt zu treten und sinnvolle Gespräche über die Implementierung geeigneter Tools und Best Practices zu führen, mit denen eine zunehmend gefährlicher werdende Bedrohungslandschaft bewältigt werden kann.“

Fokus auf Devolutions Gateway

Auch wenn auf der it-sa die gesamte Palette der IT-Lösungen von Devolutions zu sehen sein wird, steht das Produkt Devolutions Gateway im Mittelpunkt. Das Anfang des Jahres eingeführte Devolutions Gateway arbeitet mit Devolutions Server, der PAM-Lösung (Privileged Access Management) von Devolutions, zusammen, um einen sicheren, autorisierten Zugang in segmentierten Netzwerken zu ermöglichen – ohne die Notwendigkeit, ein VPN zu konfigurieren. Für MSPs ermöglicht Devolutions Gateway eine nahtlose Verbindung zwischen separaten Kundennetzwerken. Da das Gateway nicht von der Cloud abhängig ist, kann es innerhalb eines Netzwerks eingesetzt werden, das über keinen Internetzugang verfügt, wodurch bei einem Internetausfall keine Ausfallzeiten drohen.

Bericht „The State of IT Security for SMBs in 2022-2023“

Bei der dritten jährlich durchgeführten Umfrage von Devolutions wurden IT-Fachleute aus der ganzen Welt nach ihrer Meinung zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit befragt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden in einem Bericht zusammengefasst, der Themen wie Cybersicherheit, Herausforderungen für Remote-Mitarbeiter, PAM, die Rolle von MSPs, Budgets und mehr behandelt. Eine der bemerkenswertesten Zahlen, die der Bericht enthüllt, ist, dass nur 18 % der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) alle erforderlichen IT-Sicherheitsvorkehrungen treffen. Trottier ergänzte: „Obwohl in den letzten Jahren Fortschritte erzielt wurden, bleibt für KMUs noch viel zu tun, um ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Deshalb hielten wir es für wichtig, detaillierte Empfehlungen in den Bericht aufzunehmen, damit KMUs ihre IT-Sicherheitslage insgesamt weiter verbessern können.“

Die Rolle von MSPs und MSSPs

MSPs und insbesondere MSSPs können für KMUs eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Schutz vor Cyberbedrohungen zu bieten und die IT-Sicherheit zu verwalten. Da viele KMUs nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um ein Team interner IT-Fachleute aufzustellen, können MSSPs einen Großteil dieser Last schultern, indem sie Dienste anbieten, die dabei helfen, Risiken zu reduzieren, Wachstumschancen zu ermöglichen und Endbenutzer und Kunden gleichermaßen zu unterstützen.

Weitere Informationen über Devolutions und die vom Unternehmen angebotenen Lösungen finden Sie unter devolutions.net . Der vollständigen Bericht „The State of IT Security for SMBs in 2022-2023“ finden Sie hier .

Über Devolutions

Devolutions wurde 2010 gegründet und ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Montreal, Quebec. Mit mehr als 800.000 Anwendern in über 140 Ländern hat sich Devolutions das Ziel gesetzt, innovative Software zu entwickeln, die Anwendern hilft, kostengünstig, einfach und effektiv ihre Ziele in den Bereichen Remote Desktop Management, Passwortmanagement, Privileged Access Management und Cybersicherheit zu erreichen. Das Unternehmen hat sich außerdem dazu verpflichtet, einen außergewöhnlichen technischen Support zu bieten, eine hervorragende Benutzererfahrung zu gewährleisten, die die Erwartungen übertrifft, und hohe Leistung in hervorragender Qualität zu liefern. Weitere Informationen über Devolutions und die angebotenen Lösungen finden Sie unter devolutions.net . Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn , Twitter und Instagram , hinterlassen Sie ein Like auf Facebook oder abonnieren Sie den Kanal auf YouTube .

