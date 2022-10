LeddarTech leva tecnologia de software de fusão e percepção de dados brutos para eventos automotivos em Motor City Detroit em novembro

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de software ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação em dois eventos automotivos importantes em Detroit, Michigan, onde fará uma demonstração da sua solução única de fusão e percepção de sensores de dados brutos que permite a implantação em massa de soluções de direção autônoma ADAS LeddarVision™ .



A equipe técnica e de gestão da LeddarTech fará uma demonstração da sua tecnologia nesses dois próximos eventos:

American Automotive Summit – 1-2 de novembro - MGM Grand Detroit

A American Automotive Summit serve como uma plataforma anual para a troca de ideias sobre o impacto da dinâmica do mercado e das novas tecnologias para os atuais e futuros líderes automotivos. Faça contatos com mais de 150 colegas, conecte-se com expositores e aprenda com os principais influenciadores e executivos do setor envolvidos na fabricação, operação, design, engenharia, qualidade da cadeia de suprimentos e inovação.

Apresentação de Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech às 12h10 EST no dia 2 de novembro



Tópico: “Tecnologia de detecção e percepção – Desafios e soluções importantes para ADAS e AD”



Nesta apresentação, aprenda sobre a transição para veículos definidos por software e o papel da tecnologia de detecção e percepção nela.

Marque uma reunião com a LeddarTech no evento

Tech.AD USA – 13-15 de Novembro - The Henry Hotel Detroit

A Tech.AD USA é a principal plataforma de intercâmbio de conhecimentos da América do Norte, reunindo mais de 250 interessados com papel ativo no cenário da automação de veículos.

LeddarTech Apresenta: Tecnologia de fusão e percepção de sensores de dados brutos LeddarVision

Estande da LeddarTech Showcase: 1

Nossos experts em tecnologia demonstrarão como a tecnologia de fusão de dados brutos simplifica conjuntos de sensores complexos e elimina a dependência de hardware, para fornecer aos clientes a flexibilidade de escalar e fornecer rapidamente mais desempenho de ADAS e AD.

Disponibilidade limitada - para uma demonstração no mundo real do nosso software único que permite autonomia de Nível 2-5.



Fornecedores e OEMs automotivos de Nível 1-2: reserve uma demonstração do LeddarCar

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa de software ADAS e AD automotivo que oferece soluções abrangentes de fusão e percepção de dados brutos completos, para que os clientes resolvam desafios essenciais em toda a cadeia de valor.

A tecnologia de software de nível automotivo da LeddarTech, LeddarVision™, é uma solução flexível, robusta, econômica e independente de sensores que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos. Este software escalonável é compatível com todos os níveis de autonomia SAE com a aplicação de algoritmos de IA e visão computacional para fundir dados brutos de sensores empregados em aplicativos L2-L5. A LeddarTech usa a fusão de dados brutos para detectar obstáculos muito pequenos na estrada com melhores taxas de detecção e menos alarmes falsos do que as soluções legadas de "fusão de objetos". Além disso, obstáculos não classificados também são detectados, proporcionando uma camada adicional de segurança ao veículo.

A LeddarTech é responsável por muitas inovações de aplicações de automotivos e de mobilidade avançadas, tendo mais de 140 capacidades aprimoradas de condução ADAS e autônomas com patentes concedidas ou em andamento.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contato de Relações com Investidores: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

