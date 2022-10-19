LeddarTech的原始数据融合与感知软件技术将亮相于11月在汽车城底特律举行的汽车主题活动

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魁北克市, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最灵活、最稳健、最精确的高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）软件技术全球领先提供商 LeddarTech ®很高兴宣布将参加在密歇根州底特律举行的两场重要汽车主题活动，并将展示其 LeddarVision™ 技术，这是一个独特的原始数据传感器融合与感知解决方案，支持ADAS和自动驾驶解决方案的大规模部署。



LeddarTech技术和管理团队期待在这两场即将举行的活动中展示其技术：

美国汽车峰会 —— 11月1日至2日——底特律米高梅酒店（MGM Grand Detroit）

作为一个年度平台，美国汽车峰会让当前和未来的汽车领导者就市场动态和新技术的影响交换看法。与150多位同行建立联系，与参展商建立联系，并向参与制造、运营、设计、工程、供应链质量和创新的顶级行业影响者和高管学习。

LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy将于美国东部标准时间11月2日



12:10演讲， 题为： 《传感与感知技术--ADAS和AD面临的关键挑战和解决方案》



在这场演讲中，了解向软件定义车辆的转型以及传感和感知技术在其中发挥的作用。

12:10演讲， 《传感与感知技术--ADAS和AD面临的关键挑战和解决方案》 在这场演讲中，了解向软件定义车辆的转型以及传感和感知技术在其中发挥的作用。 LeddarTech展位：9



请求在活动期间与LeddarTech会面

Tech.AD USA –- 11月13日至15日-底特律亨利酒店

Tech.AD USA是北美领先的知识交换平台，让在汽车自动驾驶领域发挥积极作用的250多位利益相关者齐聚一堂。

LeddarTech推出：LeddarVision原始数据传感器融合与感知技术

LeddarTech展示展位： 1

我们的技术专家将演示原始数据融合技术如何简化复杂的传感器集，消除对硬件的依赖，从而为客户提供灵活性以快速扩大并实现更强大的ADAS和AD性能。

1 我们的技术专家将演示原始数据融合技术如何简化复杂的传感器集，消除对硬件的依赖，从而为客户提供灵活性以快速扩大并实现更强大的ADAS和AD性能。 直播 LeddarCar路上演示车辆

有限提供 -- 在现实世界演示我们支持2-5级自动驾驶的独一无二软件。



1-2级汽车供应商和OEM：预订LeddarCar演示

关于LeddarTech

LeddarTechc创建于2007年，是一家汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）软件公司，提供全面的端到端原始数据融合与感知解决方案，使客户能够解决整个价值链中的各种关键挑战。

LeddarTech的汽车级软件技术LeddarVision™是一款灵活、稳健、经济、传感器无关的解决方案，可提供高度精确的3D环境模型。该可扩展软件还采用人工智能和计算机视觉算法，以融合来自2-5级自动驾驶应用中所部署传感器的原始数据，从而支持汽车工程师学会（SAE）定义的所有自动驾驶级别。LeddarTech使用原始数据融合技术检测道路上的极小障碍物，与传统的“物体融合”解决方案相比，其检测率更高，误报更少。此外，该技术还可检测到尚未分类的障碍物，为车辆提供更多的安全保障。

LeddarTech为尖端汽车和移动出行应用程序提供了多项创新，已获授权或已申请超过140项专利，助力提升ADAS及自主驾驶性能。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，也可关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：

InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识均是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/982d222e-d193-4c43-a508-d3621411c300