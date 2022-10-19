汽車城市底特律 11 月舉辦汽車主題活動，LeddarTech 屆時將展示元數據融合與感知軟體技術

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克市, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力提供最靈活、最穩健和最準確 ADAS 和 AD 軟體技術的全球領先企業 LeddarTech® 欣然宣佈，該公司將參加於密歇根州底特律市舉行的兩場大型汽車主題活動，屆時，該公司將展示 LeddarVision™，這是一種獨特的原始數據感測器融合和感知解決方案，可助力實現 ADAS 和自動駕駛解決方案的大規模部署。

對於在這兩場即將舉行的汽車主題活動中展示技術，LeddarTech 技術和管理團隊倍感期待：

美國汽車峰會 – 11 月 1 日至 2 日 – MGM Grand Detroit

美國汽車峰會是一個重要的交流平台，每年，當前和未來的汽車領導者將齊聚在此，圍繞市場動態與新技術的影響交換意見。與超過 150 位同行交流，與參展商建立聯繫，並向參與製造、運營、設計、工程、供應鏈品質和創新的頂級行業影響者和高管學習。

LeddarTech 總裁兼首席運營官 Frantz Saintellemy 將於 11 月 2 日 12:10（美國東部時間）發表演講



演講主題：「感測和感知技術—ADAS 和 AD 面臨的關鍵挑戰及應對方案」



透過本次演講，了解如何向軟體定義汽車過渡以及感測和感知技術在其中的作用。

LeddarTech 展位：9 號



申請在活動中與 LeddarTech 會面

Tech.AD USA - 11 月 13 日至 15 日 - Henry Hotel Detroit

作為北美領先的知識交流平台，Tech.AD USA 彙集了 250 多個在汽車自動化領域發揮積極作用的重要相關方。

LeddarTech 展示：LeddarVision 原始數據感測器融合與感知技術

LeddarTech 展位：1 號

我們的技術專家將演示原始數據融合技術如何簡化複雜的感測器組，並消除對硬體的依賴，從而讓客戶能夠靈活調整規模，並快速提供更出色的 ADAS 和 AD 性能。

LeddarCar 實車上路展示

供應量有限 - 我們的軟體獨一無二，支援 2-5 級自動駕駛技術，此次將進行實車展示。



1-2 級汽車供應商和貼牌生產商：預訂 LeddarCar 樣車展示

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，我們是一間汽車 ADAS 和 AD 軟體公司，提供全方位的端到端原始數據融合和感知解決方案，助力客戶解決整條價值鏈上的關鍵挑戰。

LeddarTech 的汽車級軟體技術 LeddarVision™ 是一種靈活、強大、具有成本效益、感測器未知論的解決方案，可提供高精度的 3D 環境模型。該軟體可擴展，透過應用人工智慧和計算機視覺演算法將部署於 L2-L5 應用程式中的感測器的原始數據相融合，進而支援所有 SAE 自動化級別。LeddarTech 使用原始數據融合檢測道路上的極小障礙物，與傳統的「物體融合」解決方案相比，檢測率更高，誤報更少。此外，該技術還可檢測到未分類的障礙物，為車輛提供更多安全保障。

LeddarTech 為尖端汽車和移動出行應用程式提供了多項創新，已獲授權或正在申請中的專利技術超過 140 項，該等專利技術旨在提升 ADAS 及自動駕駛性能。

有關 LeddarTech 的更多資訊，請訪問 www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

聯絡方式：

LeddarTech Inc. 全球行銷、傳播和投資者關係副總裁 Daniel Aitken

電話：+ 1-418-653-9000 分機號 232daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡人：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 及相關標識均為 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌是或可能是商標或註冊商標，用於識別其各自所有者的產品或服務。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/982d222e-d193-4c43-a508-d3621411c300