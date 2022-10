Alation erreicht 8 Top-Rankings bei jüngstem BARC Data Management Survey

French German

REDWOOD CITY, Kalifornien, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , das führende Unternehmen im Bereich Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , erreichte acht Top-Rankings und elf führende Positionen in zwei unterschiedlichen Vergleichsgruppen anlässlich des jüngsten The Data Management Survey 23 , der von BARC (Business Application Research Center) durchgeführt wurde. Der Bericht fasste Analysen von Datenmanagement-Endbenutzern in zwei unterschiedlichen Vergleichsgruppen, Data-Intelligence -Plattformen und Data-Governance -Produkte, zusammen und kam zu dem Ergebnis, dass 83 % der befragten Benutzer Alation Data Catalog empfehlen würden – und 90 % damit zufrieden sind.



Die Umfrage, die zwischen Januar und April 2022 durchgeführt wurde, untersuchte das Benutzer-Feedback zu Datenmanagement-Produkte im Hinblick auf 18 verschiedene Kriterien, beispielsweise Preis-Leistungs-Verhältnis, Empfehlung, Funktionalität und Produktzufriedenheit. Alation wurde bei acht dieser Kriterien als beste Data-Intelligence-Plattform ausgezeichnet und bei elf anderen Kriterien in seinen Vergleichsgruppen als führendes Produkt bezeichnet. Zudem wurde Alation in vier Kategorien zum führenden Data-Governance-Produkt gekürt: Empfehlung, Kundenzufriedenheit, Produktverbesserung und Innovation.

Alation ist eine leistungsfähige Plattform, die kontrollierte, digitale Informationen für jeden im Unternehmen zugänglich macht. Diese Benutzerfreundlichkeit für geschäftliche Benutzer (60 %) wie auch für technische Benutzer (40 %) spiegelt sich darin wider, dass die Befragten „Benutzerfreundlichkeit“ als einen der Hauptgründe für den Kauf von Alation anführten: 84 % stuften die Benutzerfreundlichkeit von Alation Data Catalog als herausragend oder gut ein, im Vergleich zu 68 % für die durchschnittliche Datenmanagement-Plattform. Das gute Ranking von Alation in beiden Vergleichsgruppen knüpft an ein gutes Ergebnis im letztjährigen Data Management Survey 22 an.

Die Befragten gaben an, dass sie Alation aufgrund seiner breit gefächerten Anwendungsfälle kaufen, darunter Data Discovery (81 %), Data Governance (74 %) und Data Stewardship / Data Quality Management (74 %). Während der führende Anwendungsfall in der wertvollen Metadatenbasis von Alation Data Catalog begründet liegt, ergibt sich aus dem Bericht, dass die Benutzerfreundlichkeit von Alation weit über die Data-Discovery-Funktionalität hinaus geht. Die Mehrheit der Kunden von Alation verlässt sich auch auf die Data-Governance-Fähigkeiten der Plattform, um Vertrauen in die Daten aufzubauen, und nutzt seine Data-Stewardship- und Data-Quality-Management-Möglichkeiten, um Datenbenutzer dabei zu unterstützen, ihre Daten zu finden, zu verstehen und zu verwalten.

Kundenmeinung aus The BARC Data Management Survey 2023:

„Das Tool bietet fortschrittliche Funktionen zur Analyse von Metadaten (einschließlich verhaltensbezogener Metadaten), wie zum Beispiel eine visuelle End-to-end-Darstellung der Datenherkunft (für geschäftliche und technische Daten) anhand verschiedener ML-Methoden.“ – The Data Management Survey 23

„Alation wird überwiegend von geschäftlichen Anwendern für die Self-Service-Analyse verwendet, aber auch für die Data Governance und zur Beschleunigung der Datenmigration. Es konzentriert sich mehr auf die Erhebung, Verknüpfung und Analyse verschiedener Arten von Metadata als von Daten.“ – The Data Management Survey 23

„Guter Support durch die Kundenteams und leitenden Angestellten. Die Strukturen spiegeln zumeist allgemein bekannte Data-Governance-Prozesse wider, Nutzung von APIs und zahlreiche Programme zur Kontaktaufnahme mit der Community, wie zum Beispiel Alation.“ – Data Engineer/Data Manager (ETL-Entwickler, Data Modeler), Einzelhandel/Großhandel, >2.500 Mitarbeiter

Der Bericht zeigt Folgendes zu Alation:

Es weist den höchsten Prozentsatz (83 %) an Benutzern auf, die seine Data-Intelligence-Plattform weiterempfehlen würden, basierend auf dem Gesamtergebnis von „Definitiv“ und „Wahrscheinlich“.

Es verzeichnete eine Zufriedenheitsquote von 90 % unter den befragten Benutzern, basierend auf dem Gesamtergebnis von „Sehr zufrieden“ und „Ziemlich zufrieden“.

Es wurde zur besten Data-Intelligence-Plattform in den Bereichen Produktzufriedenheit, Kundenzufriedenheit und Kundenerlebnis gekürt.

Es wurde zur innovativsten Data-Intelligence-Plattform ernannt, mit einem Ergebnis von 8,9/10 beim Kriterium Produktverbesserung.

Es sicherte sich 4 führende Positionen gegenüber seinen Mitbewerbern in der Vergleichsgruppe Data-Governance-Produkte.



„Daten können zu den leistungsfähigsten Assets zählen, die einem Unternehmen zur Verfügung stehen, jedoch nur, wenn sie ordnungsgemäß verwaltet werden und wenn das Benutzererlebnis berücksichtigt wird“, so Satyen Sangani , CEO und Mitgründer von Alation. „Wir haben nicht nur die Suche nach Daten und deren Auffinden einfach und effektiv gelöst, sondern dabei auch einen benutzerorientierten Ansatz verfolgt, der eine hochgradig kollaborative Arbeitsweise und den Wissenstransfer in Form vertrauenswürdiger, verwalteter Daten ermöglicht. Deshalb wird Alation von den Kunden so hoch bewertet und bleibt die Plattform der Wahl für mehr als 400 Unternehmen in aller Welt.“

„Unser jährlicher Bericht ist wirklich eine unvoreingenommene Quelle für Unternehmen, unabhängig von deren Größe oder Branche, die nach den zuverlässigsten Data-Intelligence-Plattformen und Data-Governance-Produkten suchen“, so Timm Grosser, Senior Analyst, Data & Analytics, BARC. „Alation hat ein ziemlich gutes Ergebnis bei mehreren Leistungskennzahlen erzielt. Das Unternehmen hat die Art und Weise modernisiert, wie Datenbenutzer – sowohl jene, die sich mit Daten auskennen, also auch Benutzer ohne technischen Hintergrund – ihren Datenschatz finden, verstehen und verwalten können, und es setzt auf fortlaufende Innovation, da die Unternehmensdaten immer komplexer werden. Der diesjährige Bericht unterstreicht die Fähigkeit von Alation, die sich verändernden Anforderungen der Kunden zu erfüllen.“

Im Vorfeld des Umfrageergebnisses hatte Alation einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar überschritten und war im neuen BARC Data Intelligence Platforms Report zu einem Marktführer ernannt worden; ebenso wurde es in der Constellation ShortList™ for Metadata Management, Data Cataloging, and Data Governance für das dritte Quartal 2022 geführt – das dritte Jahr in Folge; es wurde als führendes Unternehmen durch IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 Vendor Assessment gekürt – das zweite Jahr in Folge; und es wurde zum Data Governance Partner of the Year durch Snowflake , ein Daten-Cloud-Unternehmen, ernannt - das zweite Jahr in Folge.

Weitere Informationen:

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com/why-alation .

Über BARC

BARC (Business Application Research Center) ist ein europaweit führendes Analystenhaus für Unternehmenssoftware, das sich auf die Bereiche Data, Business Intelligence (BI) und Analytics, Enterprise Content Management (ECM) sowie Customer Relationship Management (CRM) konzentriert. Das Unternehmen wurde 1999 als Spin-off des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg gegründet. Heute verbindet BARC empirische und theoretische Forschung, Fachexpertise und Praxiserfahrung inklusive des kontinuierlichen Austauschs mit allen Marktteilnehmern.