Alation obtient 8 meilleurs classements dans la dernière Enquête sur la gestion des données de BARC

French German

REDWOOD CITY, Californie, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a obtenu huit classements de premier plan et onze positions de leader dans deux groupes d'homologues différents dans la dernière édition de l'Enquête 23 sur la gestion des données menée par BARC (Business Application Research Center ou Centre de recherche sur les applications commerciales). Le rapport a regroupé l'analyse des utilisateurs finaux sur la gestion des données dans deux groupes d'homologues distincts : les plateformes de veille des données et les produits de gouvernance des données . Il a révélé que 90 % des utilisateurs interrogés sont satisfaits du Catalogue de données d'Alation et que 83 % d'entre eux le recommanderaient.



L'enquête, menée entre janvier et avril 2022, a examiné les commentaires des utilisateurs sur les produits de gestion des données selon 18 critères différents, comme le rapport qualité-prix, la recommandation, la fonctionnalité et la satisfaction des produits. Alation a été reconnue comme meilleure plateforme de veille des données dans huit de ces critères et a été classée produit de premier plan dans onze autres critères dans ses groupes d'homologues. Alation a également été classée produit de premier plan dans le domaine de la gouvernance des données selon quatre critères : recommandation, satisfaction des clients, amélioration des produits et innovation.

Alation est une plateforme puissante qui rend les informations numériques gouvernées accessibles à tous dans toute l'entreprise. Cette facilité d'utilisation à la fois pour les utilisateurs commerciaux (60 %) et les utilisateurs techniques (40 %) se reflète parmi les personnes interrogées citant « la facilité d'utilisation » comme l'une des principales raisons d'acheter Alation : 84 % ont noté la facilité d'utilisation du catalogue de données Alation comme excellente ou bonne, comparativement à 68 % pour la plateforme de gestion des données moyenne. Le classement favorable d'Alation dans les deux groupes d'homologues fait suite à une solide performance dans le rapport Enquête 22 sur la gestion des données de l'année dernière.

Les personnes interrogées dans l'enquête ont indiqué qu'elles achetaient Alation pour son éventail de cas d'utilisation, y compris la découverte de données (81 %), la gouvernance des données (74 %) et la gestion des données / la gestion de la qualité des données (74 %). Bien que le principal cas d'utilisation soit ancré dans la précieuse base de métadonnées du catalogue de données Alation, le rapport indique que la facilité d'utilisation d'Alation va bien au-delà de la découverte de données. La majorité des clients d'Alation s'appuient également sur les capacités de gouvernance des données de la plateforme pour instaurer la confiance dans les données et tirer parti de ses offres de gestion des données et de gestion de la qualité des données afin d'aider les utilisateurs de données à trouver, à comprendre et à gouverner leurs données.

Témoignage des clients tirés de l'Enquête 23 sur la gestion des données de BARC :

« L'outil offre des fonctionnalités avancées pour analyser les métadonnées (y compris les métadonnées comportementales) telles que la traçabilité visuelle de bout en bout des données (commerciales et techniques) par diverses méthodes d'apprentissage automatique. » – The Data Management Survey 23

« Alation est principalement utilisée par les utilisateurs commerciaux pour l'analyse en libre-service, mais également pour la gouvernance des données, et pour accélérer la migration des données. Elle se concentre sur la collecte, la liaison et l'analyse de divers types de métadonnées plutôt que sur les données. » – The Data Management Survey 23

« Bon soutien des équipes clients et des cadres supérieurs, les structures reflètent principalement les processus de gouvernance des données bien connus, l'utilisation des API et toutes sortes de programmes de sensibilisation communautaire comme Alation. » – Ingénieur de données/gestionnaire de données (développeur ETL, modélisateur de la base de données), vente au détail/en gros, >2 500 employés

Selon le rapport, Alation :

Présente le pourcentage le plus élevé (83 %) d'utilisateurs qui recommanderaient sa plateforme de veille des données, en se basant sur l'ensemble des réponses avec « certainement » et « probablement »

A enregistré un taux de satisfaction de 90 % parmi les utilisateurs interrogés, en se basant sur l'ensemble des réponses avec « très satisfaits » et « assez satisfaits »

A été classée meilleure plateforme de veille des données pour la satisfaction des produits, la satisfaction des clients et l'expérience client

A été classée plateforme de veille des données la plus innovante, avec une note de 8,9/10 dans les critères d'amélioration des produits

A obtenu 4 positions de leader par rapport à ses concurrents du groupe d'homologues Produits de gouvernance des données



« Les données peuvent être l'un des atouts les plus puissants mis à la disposition d'une entreprise, mais uniquement lorsqu'elles sont correctement gouvernées et lorsque l'expérience humaine est prise en compte », a déclaré Satyen Sangani , PDG et cofondateur d'Alation. « Au-delà de rendre la recherche et la découverte de données faciles et efficaces, nous avons adopté une approche axée sur les personnes, qui facilite le travail hautement collaboratif et le partage de connaissances de données fiables et gouvernées. C'est pourquoi Alation a été si bien notée par les clients et pourquoi elle continue d'être la plateforme de choix pour plus de 400 entreprises dans le monde entier. »

« Notre rapport annuel est vraiment une ressource impartiale pour les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur industrie, qui recherchent les plateformes de veille des données et les produits de gouvernance des données les plus fiables », a déclaré Timm Grosser, analyste principal en données et analyses au BARC. « Alation se classe assez bien sur plusieurs ICP. Son équipe a modernisé la manière dont les utilisateurs de données, à la fois avertis et novices, trouvent, comprennent et régissent leur grande quantité de données et continuent d'innover à mesure que les données d'entreprise deviennent de plus en plus complexes. Le rapport de cette année souligne la capacité d'Alation à répondre aux besoins changeants des clients. »

Le résultat de l'enquête suit Alation dépassant 100 millions de dollars en revenus annuels récurrents (ARR) et intervient après qu'Alation a été classée leader du marché dans le rapport inaugural BARC Data Intelligence Platforms Report (Rapport de BARC sur les plateformes de veille de données) ; en plus d'apparaître sur la Constellation ShortList™ pour la gestion des métadonnées, le catalogage des données et la gouvernance des données au 3e trimestre 2022 pour la troisième année consécutive ; d'être reconnue leader dans l' IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 Vendor Assessment (IDC MarketScape : évaluation 2022 des fournisseurs de logiciels de catalogue de données dans le monde) pour la deuxième année consécutive ; et d'être classée Partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake , la société Data Cloud, pour la deuxième année consécutive.

En savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.alation.com/why-alation .

À propos de BARC

BARC (Business Application Research Center) est l'une des principales sociétés d'analyse de logiciels d'entreprise en Europe. Elle se concentre sur les domaines des données, de la veille stratégique (BI) et de l'analyse, de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et de la gestion de la relation client (CRM). La société a été fondée en 1999 en tant que spin-off de la Chair of Business Administration et de Information Systems de l'université Julius-Maximilians de Würzburg. Aujourd'hui, BARC combine recherche empirique et théorique, expertise technique et expérience pratique, y compris un échange constant avec tous les acteurs du marché.