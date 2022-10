Telesis Bio und Cellibre kündigen Zusammenarbeit an, um die Entwicklung des künftigen BioXp® DBC-Instruments zu optimieren

French German

SAN DIEGO, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio (Nasdaq: DNAY), ein führendes Unternehmen für automatisierte Multi-Omics- und synthetische Biologielösungen, und Cellibre, ein führendes Unternehmen für Fertigungstechnologie, gaben heute den Beginn der Zusammenarbeit bei der Optimierung der Entwicklung und Validierung des BioXp® Digital-to-Biological Converter™ (DBC)-Instruments von Telesis Bio für die voll automatisierte Herstellung von On-Demand-CRISPR-Cas9-Leit-RNA (gRNA) für das Genome Editing bekannt.



In den letzten Jahren hat sich die CRISPR-Cas9-gRNA-Technologie als vielversprechende Plattform für das Genome Editing und das zelluläre Engineering herauskristallisiert, die es Forschern ermöglicht, genetische Sequenzen einfach zu verändern. Die schnelle Herstellung hochwertiger gRNA ist jedoch nach wie vor eine Herausforderung, was zu erheblich verlängerten Zeitspannen während der Design-Herstellung-Test-Zyklen von Entdeckung und Entwicklung führt. Telesis Bio geht diese Herausforderungen an, indem es Forschern eine schnelle automatisierte Lösung für die gRNA-Synthese aus einem digitalen Sequenz-Input anbietet, die den Herstellungsprozess um eine Woche oder mehr verkürzt und die iterative Zykluszeit reduziert.

Durch die Integration der SOLA-Technologie (short oligonucleotide ligation assembly) zur enzymatischen DNA-Synthese von Telesis Bio direkt in das kürzlich auf den Markt gebrachte BioXp® 9600-System ermöglicht das BioXp® DBC-Instrument Wissenschaftlern, ihre Leit-RNAs noch am selben Tag zu entwerfen und herzustellen, ohne dass sie dafür spezielle Reagenzien bestellen müssen. Das gRNA-Synthese-Kit ist das erste von mehreren BioXp® DBC-Kits, die das Unternehmen geplant hat.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Wissenschaftler von Cellibre ihre firmeneigene Technologie und Zelllinie einsetzen, um die neuen Lösungen von Telesis Bio für die automatisierte Synthese von gRNA schnell zu evaluieren und zu validieren und gleichzeitig ihre Arbeitsabläufe beim Zell-Engineering für verschiedene Plattformen zur Herstellung von Naturprodukten zu beschleunigen.

„Unsere tiefgehende und langjährige Partnerschaft mit Telesis Bio wird deren hochautomatisierte Lösungen für Anwendungen in der synthetischen Biologie verbessern und erweitern“, so Ben Chiarelli, CEO von Cellibre. „Gemeinsam können wir unsere umfangreichen Erfahrungen und Fähigkeiten im Bereich des Zell-Engineerings und die führenden Automatisierungs- und enzymatischen DNA-Synthese-Technologien von Telesis Bio nutzen, um eine robuste, On-Demand-Lösung für die schnelle Produktion von Leit-RNA zu entwickeln.“

„Wir glauben, dass unsere SOLA-EDS-Lösung die Grundlagentechnologie für den Digital-to-Biological Converter, kurz DBC, ist und sie beginnt mit der Integration in unser kürzlich veröffentlichtes BioXp® 9600-System“, sagte Todd R. Nelson, PhD, CEO von Telesis Bio. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Cellibre-Team bei der Validierung und Verbesserung unserer automatisierten BioXp® DBC-Lösung für die On-Demand-Generierung von CRISPR-Cas9-Leit-RNA.“

Über Cellibre

Cellibre ist ein Unternehmen für Fertigungstechnologie, das einen organismusunabhängigen Ansatz verfolgt, um Zellen in spezialisierte, nachhaltige Fabriken für die Herstellung global bedeutender Produkte in großem Maßstab zu verwandeln. Cellibres erstklassiges wissenschaftliches Team hat Programme von der ersten Idee bis zur Marktreife geleitet und dabei revolutionäre Durchbrüche in den Bereichen Energie, Inhaltsstoffe, Arzneimittel und mehr erzielt. Der anfängliche strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Einsatz unseres Fachwissens, um die Produktion von Naturprodukten in pharmazeutischer Qualität zu ermöglichen, wodurch die Notwendigkeit von Landwirtschaft oder des Eingriffs in das Ökosystem vollständig entfällt und die Art und Weise, wie diese lebenswichtigen Inhaltsstoffe beschafft, produziert und konsumiert werden, revolutioniert wird.

Über Telesis Bio

Telesis Bio gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, neuartige, auf synthetischer Biologie basierende Lösungen für viele der größten Herausforderungen der Menschheit zu entwickeln. Als Erfinder der branchenüblichen Gibson Assembly®-Methode und des ersten kommerziellen automatisierten DNA- und mRNA-Synthesesystems ermöglicht Telesis Bio das schnelle, genaue und reproduzierbare Lesen und Schreiben von Biologie für zahlreiche nachgeschaltete Märkte. Das preisgekrönte BioXp®-System konsolidiert, automatisiert und optimiert den gesamten Arbeitsablauf der Synthese, Klonierung und Amplifikation. Das Ergebnis ist eine praktisch fehlerfreie DNA- und RNA-Synthese in großem Maßstab innerhalb von Tagen und Stunden statt Wochen oder Monaten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt setzen die Technologie in ihren eigenen Laboren ein, um das Paradigma des Entwurfs, der Herstellung und der Prüfung für neuartige, hochwertige Produkte für die Präzisionsmedizin, die Entdeckung biologischer Arzneimittel, die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien, das Genome Editing sowie die Zell- und Gentherapie zu beschleunigen. Telesis Bio ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Diego. Weitere Informationen finden Sie auf telesisbio.com.

Alle Marken sind Eigentum von Telesis Bio (ehemals Codex DNA Inc.). Für spezifische Informationen über Marken kontaktieren Sie uns bitte unter help@telesisbio.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen von Telesis Bio (vormals Codex DNA) und auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Telesis Bio wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese und andere Risiken werden in den von Telesis Bio bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen und anderen Dokumenten, die Telesis Bio von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Telesis Bio nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum eingetreten sind, an dem diese Aussagen getroffen wurden.

