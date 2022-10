Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG veröffentlicht Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode per 30. September 2022

English German

20. Oktober 2022

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:



GAM Holding AG veröffentlicht Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode per 30. September 2022

Wichtigste Finanzdaten

Die verwalteten Vermögen im Bereich Investment Management beliefen sich auf CHF 24. 2 Milliarden, mit Netto-Kundenabflüssen von CHF 1.0 Milliarden und negativen Netto-Markt- und Wechselkursbewegungen (FX) in Höhe von CHF 1. 7 Milliarden

Die verwalteten Vermögen im Bereich Fund Management Services beliefen sich auf CHF 50.4 Milliarden, mit Netto-Kundenabflüssen von CHF 3.1 Milliarden und negativen Netto-Markt- und Wechselkursbewegungen von CHF 2.6 Milliarden

Sehr gute Anlageperformance: 74% der verwalteten Vermögen übertrafen ihre Benchmark im Zeitraum von drei Jahren per 30. September 2022, verglichen mit 73% per 30. Juni 2022





Wichtigste Informationen zur Strategie im dritten Quartal 2022

Herausfordernde Marktbedingungen wirken sich auf die verwalteten Vermögen von GAM aus

Senkung der Gesamtkosten um mindestens CHF 20 Millionen für das Gesamtjahr 2022 im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 werden gemäss Plan erreicht

Unterzeichner des UK Stewardship Codes im zweiten Jahr in Folge, Ankündigung von Netto-Null-Zielen, die mehr als ein Drittel der verwalteten Vermögen im Bereich Investment Management abdecken, und Anerkennung durch Inrate als 4. bestes börsenkotiertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen hinsichtlich Corporate Governance





Peter Sanderson, Group CEO, sagte: «Die Marktbedingungen waren im dritten Quartal weiterhin sehr herausfordernd, und die Kunden sind zurückhaltend geblieben. Angesichts der negativen Auswirkungen auf unsere verwalteten Vermögen konzentrieren wir uns auf ein solides Kostenmanagement und richten unsere Anlagestrategien weiterhin an die Nachfrage unserer Kunden aus. Die Fähigkeit, unsere Kunden zu unterstützen, war noch nie so wichtig wie jetzt, und ich freue mich, dass wir eine starke Anlageperformance, eine dezidierte Vordenkerrolle und einen hervorragenden Kundenservice bieten können.»



David Jacob, Präsident des Verwaltungsrats, sagte: «Trotz des wohl widrigsten Umfelds seit Jahrzehnten ist es erfreulich, dass wir eine sehr gute Anlageperformance erreichen und gute Fortschritte bei der Straffung unseres Geschäfts gemacht haben. Wir überprüfen fortlaufend die Fortschritte des Unternehmens und stellen sicher, dass unsere Strategie die richtige ist und im Interesse aller unserer Interessengruppen liegt.»

Verwaltete Vermögen

Per 30. September 2022 beliefen sich die verwalteten Vermögen der Gruppe auf insgesamt CHF 74.6 Milliarden, verglichen mit CHF 83.2 Milliarden per Ende Juni 2022.

Investment Management

Die verwalteten Vermögen beliefen sich auf insgesamt CHF 24.2 Milliarden – verglichen mit CHF 27.1 Milliarden per 30. Juni 2022 – mit Netto-Kundenabflüssen von CHF 1.0 Milliarden und negativen Nettomarkt- und Wechselkursbewegungen von CHF 1.7 Milliarden.

Nettoflüsse nach Kompetenz

Bei Fixed-Income verzeichneten wir Nettoabflüsse von CHF 0.5 Milliarden, hauptsächlich aufgrund von Anlageentscheidungen von Kunden betreffend der GAM Star Credit Opportunities und der GAM Star MBS Total Return Fonds.

Unsere Multi-Asset-Strategien verzeichneten Abflüsse in Höhe von CHF 0.2 Milliarden.

Im Bereich Equities verzeichneten wir Zuflüsse in die Fonds GAM UK Equity Income und GAM China Evolution Equity. In den Fonds GAM Emerging Markets Equity, GAM Star Disruptive Growth und GAM Star Continental European Equity verzeichneten wir Abflüsse, was zu Nettoabflüssen in Equities in Höhe von CHF 0.2 Milliarden führte.

Im Bereich Alternatives wurden Zuflüsse in die Fonds GAM Star Emerging Market Rates und Private Shares durch Abflüsse aus unseren GAM Commodity und GAM Systematic Core Macro Fonds ausgeglichen, was zu Nettoabflüssen in Höhe von CHF 0.1 Milliarden führte.

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)



Kompetenz Verwaltete Vermögen

per 1. Juli 2022 Netto-Kundenflüsse In der Liquidierungsphase Markt/

Wechselkurs-bewegungen Verwaltete Vermögen

per 30. Sept. 2022 Fixed Income 12.1 (0.5) (0.2) (0.7) 10.7 Multi Asset 7.7 (0.2) - (0.4) 7.1 Equity 5.3 (0.2) - (0.4) 4.7 Alternatives 2.0 (0.1) - (0.2) 1.7 Gesamt 27.1 (1.0) (0.2)1 (1.7) 24.2

Anlageperformance

Im Dreijahreszeitraum per 30. September 2022 übertrafen 74% der verwalteten Vermögen der Fonds ihre jeweilige Benchmark, verglichen mit 73% per 30. Juni 2022.

Im Fünfjahreszeitraum per 30. September 2022 entwickelten sich 59% der verwalteten Vermögen der Fonds besser als ihre jeweilige Benchmark, verglichen mit 40% per 30. Juni 2022.

Von den von Morningstar verfolgten verwalteten Vermögen von GAM schnitten 78% bzw. 61% über den Drei- bzw. Fünfjahreszeitraum per 30. September 2022 besser ab als ihre jeweiligen Vergleichsgruppen, verglichen mit 69% bzw. 58% per 30. Juni 2022.

Fund Management Services

Unser Geschäftsbereich Fund Management Services meldete verwaltete Vermögen in Höhe von CHF 50.4 Milliarden. Dies entspricht einem Rückgang verglichen mit CHF 56.1 Milliarden per 30. Juni 2022.

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

Fondsdomizil Verwaltete Vermögen

per 1. Juli 2022 Nettoflüsse Markt/

Wechselkurs-

bewegungen Verwaltete Vermögen

per 30. Sept. 2022 Schweiz 12.7 (0.1) (0.5) 12.1 Übriges Europa 43.4 (3.0) (2.1) 38.3 Gesamt 56.1 (3.1) (2.6) 50.4

Ausblick

Wir erwarten, dass das Marktumfeld herausfordernd und die Kunden vorsichtig bleiben werden.

Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden mit aktiv gemanagten und auf Überzeugung basierenden Anlagelösungen zu bedienen.

Gleichzeitig führen wir das Unternehmen, um die angestrebte Reduktion der Gesamtkosten von mindestens CHF 20 Millionen für das Gesamtjahr 2022 zu erreichen.





Kommende Veranstaltungen:

28. Februar 2023 Jahresergebnisse 2022

20. April 2023 Zwischenbericht für das erste Quartal 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor

Global Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

1 In der Liquidierungsphase befindliche Fonds umfassen CHF 0.05 Mrd. GAM Total Return Bond, CHF 0.01 Mrd. GAM Global High Yield, CHF 0.02 Mrd. GAM Multibond Dollar Bond, CHF 0.03 Mrd. GAM Inflation Linked Bond, CHF 0.01 Mrd. GAM Multibond Asian Income Bond, CHF 0.03 Mrd. GAM Multibond Diversified Income Bond, CHF 0.07 Mrd. GAM Multistock Health Innovation Equity.

