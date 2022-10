LHV Groupi juhatusse valiti uued liikmed

English Estonian

Seoses AS-i LHV Group (LHV Group) kui emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja organisatsioonistruktuuri ümberkujundamisega, otsustas LHV Groupi nõukogu valida uuteks juhatuse liikmeteks Meelis Paakspuu, Martti Singi ja Jüri Heero. Juhatuse esimeheks määrati senine juhatuse liige Madis Toomsalu, kelle kehtivate volituste tähtaega ei muudetud.

LHV Group on valdusettevõte, mille tütarettevõteteks on nii krediidiasutus, varahaldusettevõte kui ka kahjukindlustusselts. Lisaks on LHV Group asutamas uut panka Ühendkuningriigis. Juhatuse laiendamine on tingitud nii regulatiivse kriisilahenduskava subjektiks olemisest kui ka LHV Groupi laienemisest ja kasvust erinevatel turgudel.

Uute juhatuse liikmete volitused algavad 1. novembrist 2022. aastal ning kehtivad kuni 31. märtsini 2027. aastal. Juhatuse esimehe volitused kehtivad kuni 31. märtsini 2026. aastal.

Madis Toomsalu on alates 2016. aastast LHV Groupi juhatuse liige. Ta on AS-i LHV Pank (LHV Pank), AS-i LHV Varahaldus, AS-i LHV Kindlustus ja EveryPay AS-i nõukogu esimees ning kuulub AS-i LHV Finance nõukogusse. Lisaks on ta LHV UK Ltd-i juhatuse esimees ja MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige. Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 031 090 LHV Groupi aktsiat (0,33% osalus). Madis Toomsalul on võimalik omandada 2020. –2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 860 310 LHV Groupi aktsiat.

Meelis Paakspuu on alates 2015. aastast LHV Panga juhatuse liige ja finantsjuht. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Meelis Paakspuule ja temaga seotud isikutele kuulub 491 320 LHV Groupi aktsiat (0,16% osalus) ja tal on võimalik omandada 2020.–2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 527 700 LHV Groupi aktsiat.

Martti Singi on alates 2012. aastast LHV Panga juhatuse liige ja riskijuht. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Martti Singile ja temaga seotud isikutele kuulub 853 530 LHV Groupi aktsiat (0,27% osalus) ja tal on võimalik omandada 2020.–2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 506 410 LHV Groupi aktsiat.

Jüri Heero on alates 2007. aastast LHV Panga juhatuse liige ja IT juht. Ta ei kuulu ühegi teise äriühingu juhtorganisse. Jüri Heerole ja temaga seotud isikutele kuulub 1 012 180 LHV Groupi aktsiat (0,32% osalus) ja tal on võimalik omandada 2020.–2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 506 410 LHV Groupi aktsiat.

Kõik LHV Groupi uued juhatuse liikmed jätkavad ka LHV Panga juhatuses. Ühtlasi kantakse äriregistrisse LHV Groupi põhikirjast tulenev juhatuse liikmete esindusõiguse erisus: tehingute tegemisel võib LHV Groupi esindada juhatuse esimees üksi või kaks juhatuse liiget ühiselt.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 840 inimese. LHV pangateenuseid kasutab septembri seisuga 364 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 152 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





