EDENRED : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 - Après un nouveau trimestre en forte croissance, Edenred revoit à la hausse ses perspectives 2022

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

Après un nouveau trimestre en forte croissance, Edenred revoit à la hausse ses perspectives 2022

Edenred enregistre un nouveau trimestre en forte croissance, reflétant la pertinence de ses solutions et la puissance de son développement commercial :



Chiffre d’affaires opérationnel de 484 millions d’euros au troisième trimestre, en progression de +23,0% en données publiées (+19,1% en données comparables) par rapport au troisème trimestre 2021

Croissance organique à deux chiffres de l’activité dans toutes les zones géographiques et toutes les lignes de métier

Portés par un fort volume d’activité et la hausse des taux d’intérêt dans toutes les régions, les autres revenus ont plus que doublé, passant de 11 à 23 millions d’euros

Revenu total de 506 millions d’euros, en croissance de +25,2% en données publiées (+21,4% en données comparables)

Sur les 9 premiers mois de l’année, le revenu total du Groupe atteint 1 428 millions d’euros, en hausse de +22,9% en données publiées (+19,2% en données comparables) par rapport à 2021



Les engagements ESG d’Edenred à nouveau reconnus :



Entrée d’Edenred le 19 septembre au sein de l’indice Euronext CAC 40 ESG, marquant la reconnaissance de l’engagement du Groupe en matière de développement durable Attribution par Moody’s ESG Solutions d’un score en amélioration de 5 points faisant passer le statut d’Edenred de "Robust" à "Advanced"



Edenred bien placé pour bénéficier de l'effet d’échelle croissant de sa plateforme et générer une croissance profitable et durable en 2022 et au-delà :



Accélération des investissements en technologie et en innovation produits pour fournir aux entreprises, aux utilisateurs et aux commerçants des expériences de premier plan et des services à valeur ajoutée Stratégie puissante de conquête commerciale pour pénétrer davantage ses marchés, en particulier le segment des PME Enrichissement continu du portefeuille d’activités en déployant ses solutions Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment favorisant les ventes croisées et ouvrant de nouvelles opportunités de croissance Des tendances de marché porteuses (changements structurels durables post-Covid, attractivité renforcée des solutions soutenant le pouvoir d’achat des employés) et un contexte économique favorable (hausse des taux d’intérêt générant des revenus supplémentaires)

Compte tenu de sa dynamique de croissance, confirmée trimestre après trimestre, et de l'attractivité renforcée de ses solutions, Edenred réhausse son objectif d’EBITDA 2022, désormais attendu entre 810 et 840 millions d’euros1 (contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions d’euros, communiquée le 26 juillet 2022).







***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « La forte dynamique de croissance d’Edenred se poursuit, trimestre après trimestre. En enrichissant notre portefeuille de solutions et en accélérant nos investissements technologiques, nous continuons d’accroître l’efficience de notre plateforme digitale, offrant à nos clients des expériences toujours mieux adaptées à leurs besoins. La pertinence de nos solutions, synonymes de pouvoir d’achat accru pour les salariés et de plus grande efficacité pour les gestionnaires de flottes, trouve un écho plus favorable encore dans une conjoncture marquée par l’inflation. Dans ce contexte, notre puissance commerciale nous permet d’accélérer la pénétration de nos marchés, notamment le segment des PME. Confiants pour la fin de l’exercice nous relevons notre objectif d’EBITDA et présenterons la semaine prochaine notre plan stratégique et nos perspectives pour les trois ans à venir. »

La Turquie est désormais considérée comme un pays en hyperinflation. Le Groupe a donc appliqué la norme IAS 29 – « Information financière dans les économies hyper inflationnistes » depuis le 1er janvier 2022.

REVENU TOTAL AU 30 SEPTEMBRE 2022

(en millions d’euros) 3ème trimestre 2022 3ème trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 484 393 +23,0% +19,1% Autres revenus 23 11 +100,1% +99.7% Revenu total 506 405 +25,2% +21,4%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2022 9 premiers mois 2021 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 1 375 1 130 +21,7% +17,9% Autres revenus 53 32 +67,3% +65,4% Revenu total 1 428 1 162 +22,9% +19,2%

Revenu total

Au troisième trimestre 2022, le revenu total s’élève à 506 millions d’euros, en hausse de +25,2% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2021. Cette hausse intègre des effets de change favorables (+3,8%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,1%). En données comparables, le revenu total est en progression de +21,4%.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le revenu total atteint 1 428 millions d’euros, en progression de +22,9% en données publiées et de +19,2% en données comparables par rapport aux neufs premiers mois 2021. La croissance publiée intègre des effets de change positifs (+4,0%) ainsi que des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,3%).

Chiffre d’affaires opérationnel

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 484 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de +23,0% en données publiées. Cette hausse tient compte d’effets de change favorables de +4,1% et d’effets de périmètre négatifs de -0,2%. En données comparables, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +19,1% par rapport au troisième trimestre 2021.

Dans la continuité du premier semestre, Edenred a enregistré au troisième trimestre une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d’affaires opérationnel dans chacune de ses lignes de métiers ainsi que dans chacune des zones géographiques où le Groupe est présent. Cette solide performance témoigne du dynamisme des équipes commerciales d’Edenred ainsi que de la capacité du Groupe à enrichir continuellement son offre et à proposer à ses clients des solutions digitales innovantes et attractives.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +21,7% en données publiées et de +17,9% en données comparables par rapport aux neuf premiers mois 2021, intégrant des effets de change favorables (+4,1%) et des effets de périmètre légèrement défavorables (-0,4%).

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 3ème trimestre 2022 3ème trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 275 233 +17,7% +15,5% Solutions de mobilité professionnelle 143 110 +30,6% +23,6% Solutions complémentaires 65 50 +31,3% +26,4% Total 484 393 +23,0% +19,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2022 9 premiers mois 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 802 682 +17,7% +15,6% Solutions de mobilité professionnelle 395 300 +31,7% +23,9% Solutions complémentaires 177 148 +19,6% +16,5% Total 1 375 1 130 +21,7% +17,9%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 57% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, s’élève à 275 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en progression de +17,7% en données publiées (+15,5% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021.

Cette croissance s’inscrit dans la continuité de la performance du premier semestre. Elle confirme la forte dynamique commerciale de l’offre Ticket Restaurant®, notamment auprès des PME. Elle résulte aussi de l’impact progressif de l’utilisation accrue par les clients du groupe des valeurs faciales augmentées dans un souci de protection du pouvoir d’achat de leurs salariés, en particulier dans les pays où une augmentation de la valeur faciale maximale légale a été décidée par les pouvoirs publics. Enfin, les solutions d’Avantages aux salariés Beyond Food, destinées notamment aux entreprises soucieuses de renforcer leur attractivité et l’engagement de leurs salariés rencontrent un fort succès commercial. Celles-ci sont d’autant plus pertinentes dans un contexte de profonde mutation du monde du travail et de hausse de l’inflation.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés s’élève à 802 millions d’euros et affiche une hausse de +17,7% en données publiées (+15,6% en données comparables) par rapport à 2021.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représentent 30% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 143 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de +30,6% en données publiées (+23,6% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021.

Cette forte progression reflète le déploiement continu de la stratégie Beyond Fuel, notamment au travers de l’offre de maintenance et de péage qui rencontrent un fort succès en Amérique latine comme en Europe. L’activité a également bénéficié d’une dynamique commerciale toujours forte, portée par la pertinence de son offre digitale et multiproduit auprès des gestionnaires de flottes.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions de mobilité professionnelle s’élève à 395 millions d’euros et enregistre une hausse de +31,7% en données publiées (+23,9% en données comparables) par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, s’établit à 65 millions d’euros au troisième trimestre 2022 et représente 13% de l’activité du Groupe. Il affiche une progression de +31,3% en données publiées (+26,4% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021.

Les Services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via Edenred CSI, enregistrent une performance solide, portée par le gain de nouveaux contrats, en particulier dans les secteurs où la société s’est récemment développée, tels que la gestion immobilière ou l’énergie, mais aussi par la montée en puissance de ses partenariats commerciaux avec plusieurs banques et sociétés de solutions logicielles tel que celui noué avec Sage. La forte progression des Solutions complémentaires reflète également le succès des offres innovantes du Groupe telles que la solution 100% digitale Benefit Xpress à Taiwan ou les nouveaux services à valeur ajoutée accessibles via l’application mobile C3Pay aux Emirats arabes unis (comme par exemple l’avance sur salaire).

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires s’élève à 177 millions d’euros et enregistre une hausse de +19,6% en données publiées (+16,5% en données comparables) par rapport à 2021.



Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 3ème trimestre 2022 3ème trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 283 241 +17,5% +17,6% Amérique latine 161 120 +34,6% +19,9% Reste du monde 40 33 +21,1% +27,7% Total 484 393 +23,0% +19,1%





(en millions d’euros) 9 premiers mois 2022 9 premiers mois 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 834 716 +16,5% +16,3% Amérique latine 432 324 +33,3% +18,0% Reste du monde 109 90 +20,7% +30,0% Total 1 375 1 130 +21,7% +17,9%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 283 millions d’euros au troisième trimestre, enregistrant une croissance de +17,5% en données publiées (+17,6% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021. L’Europe représente 59% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au troisième trimestre 2022.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette région enregistre un chiffre d’affaires opérationnel de 834 millions d’euros, en progression de +16,5% en données publiées (+16,3% en données comparables), par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 71 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de +8,7% en données publiées, ainsi qu’en données comparables. Cette croissance reflète le succès de nos activités d’Avantages aux salariés et de Solutions de mobilité professionnelle, notamment sur le segment des PME qui reste largement sous-pénétré. Elle traduit en particulier une très bonne performance commerciale de l’offre digitale Ticket Restaurant®. Cette performance est partiellement contrebalancée par l’impact de la baisse du plafond quotidien de dépenses à partir du 1er juillet 2022, revenu au niveau pré-Covid de 19€ (contre 38€ depuis le 12 juin 2020) et par un effet de base défavorable lié à la dépense sur le troisième trimestre 2021 des fonds accumulés par les utilisateurs au cours des précédentes périodes de fermeture des restaurants et de certains commerces. Enfin, les solutions déployées dans le cadre de la stratégie Beyond Food telles que la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE, ou encore la plateforme Télétravail continuent à enregistrer une croissance soutenue, bénéficiant d’innovations continues permettant d’améliorer l’expérience utilisateur.

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel de la France a atteint 220 millions d’euros, en croissance de +10,4% en données publiées et comparables par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) s’établit à 212 millions d’euros au troisième trimestre 2022 et affiche une progression de +20,8% en données publiées et en données comparables par rapport à 2021. L’activité d’Avantages aux salariés connait une forte dynamique dans l’ensemble de la région. L’augmentation de valeurs faciales mise en place par nos clients dans le contexte inflationniste actuel contribue à la poursuite d’une croissance robuste de Ticket Restaurant® alors que le succès de la stratégie Beyond Food se confirme. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, le succès de la stratégie Beyond Fuel, ainsi que la dynamique commerciale sur le segment des PME contribuent à la croissance solide à nouveau enregistrée au troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette zone atteint un chiffre d’affaires opérationnel de 613 millions d’euros, en progression de +18,8% en données publiées (+18,6% en données comparables) par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

En A mérique latine , le chiffre d’affaires opérationnel s’établit au troisième trimestre à 161 millions d’euros, en hausse de +34,6% en données publiées (+19,9% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2021. L’Amérique latine représente 33% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au troisième trimestre 2022.

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel s’élève à 432 millions d’euros, en croissance publiée de +33,3% (+18,0% en données comparables).

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de +16,2% en données comparables au troisième trimestre 2022 par rapport à 2021. Les Solutions de mobilité professionnelle continuent à être portées par le succès de l’offre Beyond Fuel dans la gestion de la maintenance et les péages. Les Avantages aux salariés enregistrent une bonne performance commerciale grâce à la poursuite de la pénétration du segment des PME, soutenue notamment par la contribution croissante du partenariat avec Itaú Unibanco ainsi qu’au succès de l’offre de cantine virtuelle.

Sur les neufs premiers mois de l’année, la croissance en données comparables du chiffre d’affaires opérationnel au Brésil atteint +16,8%.

Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine hispanique a enregistré une hausse de +27,9% en données comparables par rapport à 2021. Cette performance robuste reflète une forte accélération de l’activité des Avantages aux salariés, ainsi que la poursuite d’une croissance soutenue dans les Solutions de mobilité professionnelle.

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel de l’Amérique latine hispanique est en progression de +20,6% en données comparables.

Dans le Reste du monde , représentant 8% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel du troisième trimestre s’établit à 40 millions d’euros, progressant de +21,1% en données publiées (+27,7% en données comparables). Cette performance est portée notamment par le succès des programmes innovants proposés par exemple aux Émirats arabes unis ou à Taïwan. En Amérique du Nord, les Services de paiement aux entreprises de Edenred CSI confirment la bonne dynamique enregistrée au deuxième trimestre grâce en particulier à la montée en puissance de ses partenariats commerciaux avec plusieurs banques et sociétés de solutions logicielles.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette région enregistre un chiffre d’affaires opérationnel de 109 millions d’euros, soit une progression de +20,7% en données publiées (+30,0% en données comparables), par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Autres revenus

Les autres revenus s’élèvent à 23 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de +100,1% en données publiées (+99,7% en données comparables). Cette hausse significative est liée à l’impact de la forte croissance de l’activité sur le float2 ainsi qu’à l’évolution favorable des taux d’intérêt dans toutes les régions où le Groupe opère. L’accélération progressive observée trimestre après trimestre s’explique par la poursuite de la hausse des taux d’intérêt observée depuis plusieurs trimestres en Europe (hors zone euro) et en Amérique latine, ainsi qu’aux premiers effets de l’augmentation des taux d’intérêt dans la zone euro. Sur les neuf premiers mois de l’année, les autres revenus atteignent 53 millions d’euros, en hausse de +67,3% en données publiées (+65,4% en données comparables).

PERSPECTIVES

Après un premier semestre marqué par des résultats records, Edenred confirme la très bonne dynamique de son activité au troisième trimestre.

Grâce à une approche commerciale segmentée, Edenred continue à pénétrer ses marchés historiques dans un contexte renforçant encore l’attractivité de ses solutions, celles-ci permettant notamment aux employeurs d’accroître de manière efficace le pouvoir d’achat de leurs collaborateurs.

Edenred exploite en outre de nouvelles opportunités de croissance grâce à l’extension de son portefeuille de solutions qui répondent de manière accrue aux besoins de ses clients. Dans les Avantages aux salariés, les solutions Beyond Food permettent aux employeurs de renforcer leur attractivité et l’engagement de leurs salariés dans un monde du travail en pleine mutation. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, l’offre Beyond Fuel (comme la gestion de la maintenance et du péage ou la récupération de TVA) permet aux gestionnaires de flottes de maîtriser leurs dépenses. Dans les Solutions complémentaires, la stratégie Beyond Payment consistant à enrichir la proposition de valeur, comme l’illustre l’acquisition d’IPS, leader des solutions d’automatisation du traitement de factures, permet à Edenred CSI de remonter sur la chaîne de valeur du paiement des fournisseurs.

Enfin, Edenred accélère ses investissements dans l’innovation produits et technologique afin de saisir toutes les opportunités nées de tendances structurelles, telles que la pérénnisation du télétravail, la mobilité douce des salariés, la consommation de produits éco-responsables et la transition des flottes de véhicules vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Grâce à sa capacité à tirer parti de l'effet d’échelle croissant de sa plateforme dans un environnement rendant ses solutions de plus en plus attractives et un contexte économique qui lui est favorable, le Groupe réhausse son objectif d’EBITDA 2022, désormais attendu entre 810 et 840 millions d’euros3 (contre une fourchette comprise entre 770 et 820 millions d’euros, communiquée le 26 juillet 2022).

FAIT MARQUANT DU TROISIEME TRIMESTRE

Edenred fait son entrée dans l’indice Euronext CAC 40 ESG®

Le Groupe a intégré le 19 septembre 2022 l’indice Euronext CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, sélectionnant les sociétés qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

FAIT MARQUANT POST-CLOTÛRE

Edenred complète son offre d’automatisation du traitement des factures dans les paiements inter-entreprises aux États-Unis avec l'acquisition d'IPS





Le 17 octobre 2022, Edenred a annoncé l'acquisition d’IPS, un leader dans l'automatisation du traitement des factures (invoice automation), via Edenred CSI, sa filiale dédiée aux paiements inter-entreprises.

Par cette acquisition, Edenred CSI enrichit sa proposition de valeur en intégrant à sa plateforme digitale une solution clé en main d’automatisation du traitement des factures et en se développant le long de la chaîne de valeur du procure-to-pay4. Grâce à l’association des technologies d'automatisation du traitement (invoice automation) et du paiement des factures fournisseurs, Edenred CSI proposera à ses clients une solution intégrée de bout en bout permettant de simplifier et rationaliser davantage l'ensemble du processus de gestion des factures fournisseurs.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Journée Investisseurs à Londres : le 25 octobre 2022.

Résultats annuels : le 21 février 2023.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 : le 20 avril 2023.

Assemblée Générale : le 11 mai 2023.

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 T3 9 premiers mois 2022







2021







2022







2021







2022







2021







2022







2021







En millions d'euros Europe 270 237 281 238 283 241 834 716 France 76 69 74 66 71 65 220 200 Europe hors France 194 168 207 172 212 176 613 516 Amérique latine 123 97 148 107 161 120 432 324 Reste du monde 33 29 36 28 40 33 109 90 Total 426 363 465 373 484 393 1 375 1 130 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +13,8% +13,4% +18,1% +18,0% +17,5% +17,6% +16,5% +16,3% France +10,3% +10,3% +12,2% +12,2% +8,7% +8,7% +10,4% +10,4% Europe hors France +15,3% +14,8% +20,3% +20,2% +20,8% +20,8% +18,8% +18,6% Amérique latine +26,5% +16,5% +38,0% +17,2% +34,6% +19,9% +33,3% +18,0% Reste du monde +14,3% +26,0% +26,9% +36,7% +21,1% +27,7% +20,7% +30,0% Total +17,3% +15,3% +24,5% +19,2% +23,0% +19,1% +21,7% +17,9%

Autres revenus

T1 T2 T3 9 premiers mois En millions d'euros







2022







2021







2022







2021







2022







2021







2022







2021







Europe 5 3 6 3 9 3 20 10 France 2 1 1 1 1 1 4 4 Europe hors France 3 2 5 2 8 2 16 6 Amérique latine 7 6 10 6 11 6 28 18 Reste du monde 1 1 2 1 2 1 5 4 Total 13 10 18 10 23 11 53 32 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +40,5% +39,1% +89,8% +88,9% +165,4% +165,3% +99,3% +98,5% France +5,6% +5,6% -2,0% -2,0% +4,0% +4,0% +2,5% +2,5% Europe hors France +66,0% +63,5% +159,5% +158,0% +281,4% +281,2% +170,5% +169,1% Amérique latine +33,5% +22,8% +71,1% +44,1% +74,7% +54,0% +60,6% +41,0% Reste du monde -18,9% +35,3% +10,1% +78,4% +60,0% +149,1% +18,2% +89,2% Total +28,9% +29,7% +69,1% +63,0% +100,1% +99,7% +67,3% +65,4%

Revenu total

T1 T2 T3 9 premiers mois En millions d'euros







2022







2021







2022







2021







2022







2021







2022







2021







Europe 275 240 287 241 292 244 854 726 France 78 70 75 67 72 67 225 204 Europe hors France 197 170 212 174 220 178 629 522 Amérique latine 130 103 158 113 172 126 460 342 Reste du monde 34 30 38 30 42 34 114 95 Total 439 373 482 384 506 405 1 428 1 162 T1 T2 T3 9 premiers mois Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +14,2% +13,8% +19,1% +19,0% +19,6% +19,6% +17,6% +17,5% France +10,2% +10,2% +11,9% +11,9% +8,6% +8,6% +10,2% +10,2% Europe hors France +15,9% +15,3% +21,9% +21,7% +23,7% +23,8% +20,5% +20,3% Amérique latine +26,9% +16,8% +39,6% +18,6% +36,7% +21,7% +34,7% +19,2% Reste du monde +12,9% +26,5% +26,1% +38,6% +22,8% +32,9% +20,6% +32,6% Total +17,6% +15,7% +25,7% +20,4% +25,2% +21,4% +22,9% +19,2%





1 Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen euro/ réal brésilien au quatrième trimestre 2022 égal au taux réel au 30 septembre 2022.

2 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d’exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

3 Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen euro/ réal brésilien au quatrième trimestre 2022 égal au taux réel au 30 septembre 2022.

4 Processus « de l'achat au paiement » englobant la commande, l'achat, la réception, le paiement et la comptabilisation des biens et services.

