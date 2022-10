Hermès International : Communiqué sur le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

English French

Rapport d’informations trimestrielles à fin septembre 2022

Poursuite de la très belle dynamique des ventes au 3e trimestre

(+32,5 % à taux de change courants et +24 % à taux de change constants)

Paris, le 20 octobre 2022

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2022 s’élève à 8 611 M€ et progresse de 30 % à taux de change courants et de 24 % à taux de change constantspar rapport à la même période en 2021.

Au troisième trimestre, les ventes atteignent 3 136 M€, en hausse de 32,5 % à taux de change courants et de 24 % à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :« Notre belle performance au troisième trimestre témoigne de la désirabilité de nos collections partout dans le monde et de la pertinence de nos valeurs. Nous poursuivons avec confiance et prudence le renforcement de notre modèle intégré, ancré en France et créateur d’emplois. Notre succès est celui de nos équipes que je tiens à remercier. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2022, toutes les zones géographiques affichent de très solides performances. Les ventes dans les magasins du groupe (+23 %) ont bénéficié du renforcement du réseau de distribution exclusif et des ventes en ligne. La croissance des ventes en gros (+26 %) témoigne de la reprise des ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+21 %) poursuit sa très belle dynamique, portée par un excellent 3e trimestre (+34 %). Les ventes en Grande Chine ont fortement rebondi,malgré les fermetures temporaires liées aux contraintes sanitaires, principalement à Macao, Chengdu et Dalian en juillet et août. Les ventes ont étéparticulièrement soutenuesà Singapour, en Australie, en Thaïlande et en Corée. Après les magasins de Pacific Place à Hong Kong et de One Central à Macao en début d’année, les magasins de Greenbelt Mall à Manille et de Wuhan en Chine ont réouvert après rénovation et extension en juillet.



Le Japon (+21 %) confirme la régularité et la solidité de sa croissance, grâce à la fidélité de sa clientèle locale. À Ginza, l’étage consacré à l’univers homme a rouvert ses portes en septembre après rénovation. En juin, l’exposition La Fabrique de la légèreté, mettant en scène le thème de l’année, a été très bien accueillie à Tokyo.



L’Amérique (+28 %) a poursuivi une très belle progression au 3e trimestre. Aux États-Unis, après l’ouverture d’un nouveau magasin à Austin en avril, une nouvelle Maison a été inaugurée fin septembre au 706 Madison Avenue à New York. Ce magasin offre une expérience inédite : au sein d’un vaste espace chaleureux mettant en valeur les collections, les salons privés recréent un sentiment d’intimité et d’exclusivité. La maison réaffirme son attachement à la durabilité des objets, avec un étage dédié à la réparation par les artisans Hermès. L’événement HermèsFit s’est tenuen juillet à Los Angeles, mettant en lumière les collections Soie, Chaussures, Petite maroquinerie et Accessoires de mode.



L’Europe hors France (+25 %) et la France (+28 %), fortes de la fidélité de leur clientèle locale, ont bénéficié de la reprise des flux touristiques, notamment en France, au Royaume-Uni et en Italie.

Le magasin du Faubourg Saint-Honoré à Paris a présenté en juillet la septième collection de haute bijouterie Les jeux de l’ombre, qui a rencontré un très bel accueil.

Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2022, tous les métiers confirment leur forte dynamique, avec une progression remarquable des Vêtement et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers au troisième trimestre,confirmant ainsi la formidable attractivité de la maison Hermès.

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+13 %) a bénéficié du fort rebond de la Grande Chine au

3e trimestre et d’une demande très soutenue.L’augmentation des capacités de production se poursuit avec cinqprojets de maroquineries.La première pierre du site de Riom (Puy-de-Dôme) a été posée en septembreau sein de l’ancienne manufacture des Tabacs. Elle s’inscrit dans une réhabilitation industriellepermettant de réduire l’empreinte carbone du projet, et constituera,avec la maroquinerie de Sayat, la deuxième manufacture du pôle Auvergne. Hermès poursuit ainsi le renforcement de son ancrage territorial en France et le développement de l’emploi.

La division Vêtement et Accessoires (+38 %) a poursuivi sa forte dynamique, portée par le succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Le défilé femme printemps-été 2023, présenté début octobre, a révélé une collection à l’esprit sportif. Il a reçu un très bel accueil, comme celui de la collection homme,dévoilée en juin.Les accessoires de mode rencontrent un vif succès, autour de créations alliant de multiples savoir-faire.

Le métier Soie et Textiles (+27 %) a réalisé une belle performance, soutenue par les nouvelles capacités de production dans le site lyonnais de Pierre-Bénite et par des collections qui se déploient autour de la diversité des matières, des formats ainsi que de pièces exceptionnelles.

Les Parfum et Beauté (+18 %) ont bénéficié du succès des lancements des dernières créations comme l’eau de parfum H24, avec une nouvelle intensité végétale. La Beauté poursuit son déploiement autour des éditions limitées automne-hiver 2022 avec trois rouges à lèvres et deux vernis aux couleurs intenses.

L’Horlogerie (+55 %) confirme son excellente performance grâce au développement de pièces aux savoir-faire d’exception telles que la montre Arceau, Le temps voyageur, et au succès de la nouvelle montre H08 et de ses lignes piliers comme Cape Cod et Heure H, autour d’une collection horlogère où la technique fait écho à l’esthétique.

Les Autres métiers Hermès (+31 %) ont poursuivi leur forte dynamique, tant dans l’univers de la Maison que dans la Bijouterie, avec des collections créatives et inventives.

Un modèle durable et responsable

Fidèle à ses valeurs d’employeur responsable, Hermès accélère ses recrutements au second semestre. Après l’augmentation de 100 € bruts mensuels de janvier en France afin de limiter les effets de l’inflation, en complément des augmentations annuelles, et la prime exceptionnelle de 3 000 € versée à tous les collaborateurs du groupe en février, le groupe a augmenté à nouveau de 100 € bruts mensuels l’ensemble des salaires en Europe à compter de juillet.

L’École Hermès des savoir-faire, agréée par l’Éducation nationale, a déjà formé plus de 150 artisans depuis sa fondation en juin 2021, et poursuit son développement au sein des pôles régionaux de maroquineries sur l’ensemble du territoire à Fitilieu, dans les Ardennes, puis prochainement dans les pôles Normandie, Sud-Ouest et Auvergne.

Attaché à son modèle artisanal de production et à son esprit d’innovation, Hermès poursuit son développement tout en maîtrisant son empreinte énergétique. L’intensité énergétique industrielle de la maison a baissé de moitié en dix ans. En ligne avec son engagement de trajectoire inférieure à 1,5° C, validé par l’initiative Science Based Target (SBTi), la maison a développé depuis 2020 des actions pour lutter contre le changement climatique, notamment l’approvisionnement exclusif en électricité verte, produite sur le territoire national, de tous les sites situés en France.

Grâce à sa Fondation d’entreprise, Hermès amplifiera ses actions de mécénat par la création artistique, l’éducation et la transmission, la solidarité et la préservation de la biodiversité. À ce titre, l’engagement quinquennal au titre du quatrième mandat sera officialisé fin 2022.

Faits marquants

À fin septembre 2022, l’évolution des parités monétaires représente un impact positif de 451 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au cours des neuf premiers mois, Hermès International a procédé au rachat de 104 269 actions pour 116 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

Pour 2022, il est encore difficile d’évaluer les impacts du contexte sanitaire, économique et géopolitique. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin septembre 2022 est disponible sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com .

Prochains événements :

17 février 2023 : publication des résultats annuels 2022

14 avril 2023 : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

20 avril 2023 : assemblée générale des actionnaires





Informations par Zone GÉographique (a)

À fin septembre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 753 587 28,2 % 28,2 % Europe (hors France) 1 123 904 24,2 % 24,6 % Total Europe 1 876 1 492 25,8 % 26,1 % Japon 822 710 15,8 % 21,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 4 242 3 226 31,5 % 21,1 % Total Asie 5 064 3 936 28,7 % 21,1 % Amériques 1 518 1 061 43,1 % 28,3 % Autres 153 114 33,9 % 32,9 % TOTAL 8 611 6 602 30,4 % 23,6 %

3e trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 273 246 10,9 % 10,9 % Europe (hors France) 427 382 11,6 % 12,2 % Total Europe 700 629 11,3 % 11,7 % Japon 276 241 14,6 % 22,7 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 577 1 073 47,0 % 33,7 % Total Asie 1 853 1 314 41,1 % 31,7 % Amériques 536 393 36,4 % 18,1 % Autres 47 32 47,5 % 45,8 % TOTAL 3 136 2 367 32,5 % 24,3 %

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

À fin septembre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 3 663 3 076 19,1 % 12,5 % Vêtement et Accessoires (2) 2 377 1 635 45,4 % 38,1 % Soie et Textiles 579 433 33,8 % 26,7 % Autres métiers Hermès (3) 1 023 736 39,1 % 30,5 % Parfum et Beauté 344 288 19,3 % 17,5 % Horlogerie 401 242 66,0 % 55,3 % Autres produits (4) 224 193 15,9 % 13,4 % TOTAL 8 611 6 602 30,4 % 23,6 %

3e trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 305 1 077 21,1 % 13,2 % Vêtement et Accessoires (2) 919 610 50,7 % 42,0 % Soie et Textiles 208 159 30,7 % 22,9 % Autres métiers Hermès (3) 375 273 37,3 % 27,1 % Parfum et Beauté 113 104 9,2 % 7,4 % Horlogerie 139 83 67,7 % 55,2 % Autres produits (4) 77 61 25,9 % 22,8 % TOTAL 3 136 2 367 32,5 % 24,3 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin juin Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 480 341 40,7 % 40,7 % Europe (hors France) 696 522 33,4 % 33,8 % Total Europe 1 176 863 36,3 % 36,5 % Japon 546 469 16,4 % 20,4 % Asie-Pacifique (hors Japon) 2 665 2 153 23,8 % 14,9 % Total Asie 3 211 2 622 22,5 % 15,9 % Amériques 982 668 47,0 % 34,1 % Autres 106 82 28,7 % 28,0 % TOTAL 5 475 4 235 29,3 % 23,2 %

(a) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

À fin juin Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 2 358 1 999 18,0 % 12,1 % Vêtement et Accessoires (2) 1 458 1 025 42,3 % 35,9 % Soie et Textiles 372 274 35,6 % 29,0 % Autres métiers Hermès (3) 648 462 40,2 % 32,5 % Parfum et Beauté 230 184 24,9 % 23,3 % Horlogerie 262 159 65,2 % 55,3 % Autres produits (4) 146 132 11,1 % 9,1 % TOTAL 5 475 4 235 29,3 % 23,2 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2022

En millions d'euros 1er semestre 2022 2021 1er semestre 2021 Chiffre d'affaires 5 475 8 982 4 235 Croissance à taux courant vs n-1 29,3 % 40,6 % 70,2 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 23,2 % 41,8 % 76,7 % Résultat opérationnel courant (2) 2 304 3 530 1 722 en % du chiffre d'affaires 42,1 % 39,3 % 40,7 % Résultat opérationnel 2 304 3 530 1 722 en % du chiffre d'affaires 42,1 % 39,3 % 40,7 % Résultat net - Part du groupe 1 641 2 445 1 174 en % du chiffre d'affaires 30,0 % 27,2 % 27,7 % Capacité d'autofinancement 2 001 3 060 1 487 Investissements opérationnels 190 532 214 Cash flow disponible ajusté (3) 1 421 2 661 1 236 Capitaux propres - Part du groupe 10 259 9 400 8 024 Trésorerie nette (4) 7 280 6 695 5 326 Trésorerie nette retraitée (5) 7 685 7 070 5 521 Effectifs (en nombre de personnes) 18 428 17 595 15 698

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

