Yara leverer et sterkt kvartal til tross for et volatilt marked

Yara leverer gode marginer med økt avkastning for alle kommersielle segmenter, som mer enn utligner lavere salgsvolumer. EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 1.001 millioner for tredje kvartal, sammenlignet med USD 765 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 400 millioner (USD 1,57 per aksje) sammenlignet med et netto tap på USD 143 millioner (USD -0,56 per aksje) ett år tidligere.

Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er:

Sterkt resultat, optimalisering av driften i kjølvannet av forstyrrelser i distribusjonskjeden og volatile gasspriser

Gode marginer med økt avkastning i alle kommersielle segmenter som mer enn utligner lavere salgsvolumer

Lavere produksjonsvolumer som resultat av gass-relaterte nedstengninger samt tekniske problemer

10 kroner per aksje tilleggsutbytte foreslått og styret vil vurdere ytterligere utbetalinger til aksjonærer i kommende kvartaler, inkludert tilbakekjøpsprogram av aksjer.

«Yaras virksomhet har over tiår bevist sin motstandsdyktighet og fortsetter å levere sterkt til tross for et utfordrende marked med ekstrem prisvolatilitet samt midlertidige nedstengninger i den europeiske produksjonen. Avkastningen vår er økt som følge av at sterke marginer mer enn utligner lavere salgsvolumer takket være sterk innsats fra hele organisasjonen» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. «Vi er dypt bekymret for tilbudssituasjonen av mat og gjødsel både i Europa og globalt, og gjentar vår oppfordring til umiddelbar handling for å redusere avhengigheten av Russland» sier Holsether.

Yaras fundamentale markedsforhold er gode, med kontinuitet i matproduksjon og matverdikjeden høyt på den globale agendaen. Markedssituasjonen fortsetter å være utfordrende, hovedsakelig som følge av den ekstreme gassprisvolatiliteten i Europa. Yara fortsetter å tilpasse seg til gjeldende markedsforhold og har midlertidig stanset produksjonen ved flere fabrikker, tilsvarende en årlig kapasitet på 1,7 millioner tonn ammoniakk og 0,9 millioner tonn ferdigvare på nåværende tidspunkt. Til den grad mulig, vil Yara fortsette å bruke dets globale innkjøps- og produksjonssystem for å kunne fortsette sine leveranser til kunder, men vil ikke produsere til negative marginer.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 20. oktober kl. 12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) For definisjon og avstemming av alternative resultatmål, se APM avsnitt side 32-39 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 32-39 i kvartalsrapporten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

