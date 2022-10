BRAVO SAVINGS NETWORK VERSTERKT AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE MARKT IN KADER VAN INTERNATIONALE UITBREIDING

Bravo Savings Network ontvangt minderheidsinvestering van toonaangevend internationaal fonds



Verwachte groei in de Nederlandse markt is meer dan 40% YOY na uitbreiding

Nieuwe merkpartnerschappen met Hunkemoller en Lookfantastic versterken uitbreiding en vergroten consumentenaanbod



AMSTERDAM, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bravo Savings Network, marktleider in digitale couponing en affiliate marketing, versterkt zijn aanwezigheid op de Nederlandse markt na een investering van het in Luxemburg gevestigde Xenon Private Equity Small Cap (XSCF) fonds, dat in maart van dit jaar een minderheidsbelang van 49% verwierf.

De investering heeft geleid tot een aanzienlijke groei in de tien gevestigde internationale markten van Bravo Hierdoor kwam het bedrijf op de eerste plaats van de beste internationale uitgevers van kortingscodes in Italië en in de top 10 van Europa.

Het door XSCF verworven minderheidsbelang, in combinatie met de groeiende belangstelling voor couponing, dat met volgens interne gegevens ongeveer 10% op jaarbasis toeneemt, heeft Bravo Savings Network ertoe gebracht te streven naar een groeidoelstelling van +40% op jaarbasis in Nederland in de komende drie jaar Het doel doel is een belangrijk aandeel van de Nederlandse markt te veroveren met het plaatselijke merk van het bedrijf, BravoKorting .

De groeiplannen beginnen al vorm aan te nemen, met de toevoeging van toonaangevende handelaren aan het aanbodportfolio van BravoKorting. Recente partnerschappen zijn Hunkemöller en Lookfantastic, die het huidige netwerk versterken met grote merknamen als Hotels.com, Notino, Body&Fit en G-Start RAW.

Bravo Savings Network, gestart in 2015 en nu werledwijd in 13 markten heeft na een snelle groei de status van toonaangevend internationaal couponingbedrijf bereikt. Met hun doorlopende expertise in digitale couponing en affiliate marketing tijdens de recente investeringsronde heeft het bedrijf ambitieuze groeiplannen.

"Het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van de Bravo Savings Network Group kan alleen maar veelbelovend zijn", aldus Marco Farnararo, CEO van Bravo Savings Network. "De toetreding van het Xenon-fonds brengt waardevolle ervaring voor onze groei met zich mee. Dit zal naar onze mening een nieuwe impuls geven aan de hele sector, maar het zal ons natuurlijk ook in staat stellen om naar nieuwe markten te kijken en onze uitbreiding via fusies en overnameste versnellen. Als gevolg daarvan willen we onze klanten ook een gevarieerder aanbod op hun lokale markten bieden en tegelijkertijd de belangstelling voor online consumentensparen stimuleren."

Over Bravo Savings Network

Bravo Savings Network is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in Affiliate Marketing watin 2015 met als doel consumenten te helpen geld te besparen op hun aankopen en de beste deals die online beschikbaar zijn te promoten opgericht. Het bedrijf houdt gelijke tred met de snelle groei van online winkelen en is momenteel actief in 13 verschillende landen in Europa, evenals in de Verenigde Staten. Bravo Savings Network heeft een gebruikersvriendelijk platform ontworpen dat gebruik maakt van de nieuwste marketingtechnieken, met de hulp van een team met uitgebreide ervaring op het gebied van aanbiedingen. Bravo Savings Network is ook een op duurzaamheid gericht bedrijf dat zich inzet voor de bewustwording van de consument in de wereld van het online winkelen. Met de Green Friday Challenge, in samenwerking met het Eden Reforestation Project, heeft Bravo Savings Network beloofd een boom te planten voor elke aankoop die klanten tussen Black Friday en Kerstmis doen. Tot nu toe heeft het bedrijf meer dan 500.000 bomen geplant op een speciale locatie in Kenia en streeft naar 1 miljoen bomen tegen het eind van 2024.