TCM Group A/S: Foreløbigt resultat for Q3 2022

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 147/2022

Tvis, 20. oktober 2022

Foreløbigt 3. kvartalsregnskab - finansielle forventninger justeret.

Lavere indtjening i Q3 grundet skuffende B2C omsætning og et dårligere salgsmix. De finansielle forventninger nedjusteres, da denne udvikling forventes at fortsætte i Q4.

CEO Torben Paulin:

“I løbet af tredje kvartal og især mod slutningen af kvartalet udviklede salgsmixet sig negativt med lavere B2C omsætning end forventet, mens B2B omsætningen, trods tættere på forventningerne, indeholdt en større andel af projektsalg med lavere margin. Som konsekvens viser foreløbige tal en omsætning i tredje kvartal lavere end forventet og med en indtjening væsentligt lavere end forventet. Dermed forventes omsætningen for tredje kvartal at blive DKK 265 millioner (DKK 262 millioner), mens Q3 resultatet forventes at blive en justeret EBIT på DKK 21 millioner (DKK 32 millioner).

Baseret på den lavere end forventede omsætning og indtjening i tredje kvartal, og da det dårligere salgsmix forventes at blive nogenlunde tilsvarende i fjerde kvartal, justerer vi de finansielle forventninger til både omsætning og indtjening. Forventningen til nettoomsætningen for helåret er i intervallet DKK 1.120-1.160 millioner (tidligere DKK 1.150-1.225 millioner), og justeret EBIT i intervallet DKK 100-130 millioner (tidligere DKK 130-160 millioner).

Vi har allerede foretaget en række handlinger med henblik på sikre den fremadrettede indtjening i TCM Group. Med henblik på at justere kapaciteten og øge effektiviteten besluttede vi at nedlægge det tredje skift (nathold) på vores fabrik i Tvis fra midten af september. Dette vil både reducere omkostninger og øge effektiviteten i virksomheden. I tillæg implementerede vi i september en reduktion af antallet af administrative ansatte med 10 fuldtidsansatte. I lyset af udviklingen planlægger vi yderligere initiativer til at øge effektiviteten samt justere kapaciteten. Med henblik på at mitigere effekten af stigende energiomkostninger i det nye år har vi varslet en yderligere salgsprisstigning med effekt fra december 2022.

Q3 regnskabet vil indeholde yderligere detaljerede informationer og vil blive offentliggjort d. 15. november som planlagt. Alle tal er ikke-reviderede og foreløbige.”

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.





