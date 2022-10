Semaine de l’exportation des technologies propres : Aider les entreprises canadiennes à accélérer leurs projets de décarbonation

English French

OTTAWA, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La transition vers une économie durable présente de nombreuses possibilités pour les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres. La Semaine de l’exportation des technologies propres d’EDC offre aux entreprises, aux partenaires et aux acteurs du secteur financier une plateforme pour faire connaissance, collaborer, et discuter des sujets qui forment l’avenir des technologies propres.



Les changements climatiques étant de plus en plus au centre des préoccupations mondiales, cette année, le thème de la Semaine de l’exportation des technologies propres porte sur la nécessité d’accélérer la décarbonation.

« Grâce à son robuste écosystème d’innovation en technologies propres confirmé par de nombreux exemples de réussite, le Canada est bien placé pour répondre aux besoins urgents des secteurs qui effectuent la transition vers des infrastructures carboneutres et plus résilientes », explique Guillermo Freire, premier vice-président, Marché intermédiaire, et responsable de la division des technologies propres d’EDC.

Le Canada, connu pour ses solides résultats en matière d’énergie et d’électricité et ses pratiques dans les domaines des ressources et de l’environnement, est également en train d’accroître sa présence dans d’autres domaines, comme les matériaux de pointe et les technologies agricoles, des secteurs qui misent sur des solutions de technologies propres pour réduire leurs empreintes carbone et environnementales.

Selon un nouveau rapport économique d’EDC, le marché mondial des technologies propres devrait dépasser les 2 500 milliards de dollars en 2022. Dans ce contexte, il existe de réelles possibilités pour les entreprises canadiennes d’intégrer davantage de technologies propres dans leurs chaînes d’approvisionnement, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

« La Semaine de l’exportation des technologies propres vise à faciliter les conversations et les rencontres essentielles pour nourrir l’innovation et faire connaître l’écosystème de soutien dont peuvent bénéficier les entreprises canadiennes de technologies propres pour atteindre leur plein potentiel, souligne M. Freire. En collaboration avec des partenaires de l’industrie, EDC est déterminée à aider les entreprises émergentes à mettre à exécution leurs plans de commercialisation et de croissance. Dans le contexte de la transition mondiale vers la carboneutralité, la compétitivité du secteur des technologies propres canadiennes ne s’en trouvera qu’améliorée. »

Depuis plus de dix ans, la stratégie d’EDC est de faire une large place au secteur canadien des technologies propres, pour aider ainsi le pays à bâtir une économie novatrice et durable. Durant les dix dernières années, nous avons aidé plus de 300 entreprises et facilité plus de 20 milliards de dollars en exportations dans ce secteur. Le soutien aux technologies propres est l’une des priorités de la stratégie d’entreprise 2030 d’EDC et de son engagement inébranlable à atteindre la carboneutralité.

Calendrier des événements de la Semaine de l’exportation des technologies propres

Cette année, la Semaine de l’exportation des technologies propres proposera deux événements : une conférence qui se tiendra à Ottawa le 24 octobre, et un événement qui se tiendra en mode virtuel le 26 octobre. Le programme de la Semaine, avec des séances préenregistrées et en direct, proposera les faits saillants suivants :

Événement en présentiel (24 octobre) :

Perspectives économiques sur le secteur des technologies propres présentées par Stuart Bergman, économiste en chef à EDC

Panel sur les innovations technologiques mises en œuvre par les entreprises canadiennes en vue de contribuer à la réduction des émissions de carbone ainsi que sur les manières de propulser le développement des technologies de décarbonation

Pour vous inscrire à l’événement en présentiel, cliquez ici.

Événement virtuel (26 octobre) :

Discours de Chris Turner, auteur primé qui est aussi l’un des conférenciers de premier plan du Canada en matière de changements climatiques

Panel sur les points de vue des entreprises de technologies et de celles qui adoptent et financent ces technologies

Concours de présentations par la prochaine vague d’entreprises novatrices de technologies propres. Le contenu de l’événement virtuel sera publié sur la page des technologies propres d’EDC.



Toutes les personnes inscrites recevront un courriel contenant les faits saillants de la Semaine de l’exportation des technologies propres. Pour vous inscrire à l’événement virtuel, cliquez ici.

