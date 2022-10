Softcorner annonce la nomination de son Business Opération Manager

Softcorner, une marketpkace d’achat et de revente de logiciels d’occasion, étoffe son équipe commerciale en annonçant la nomination de Nadim Saad au poste de Business Opération Manager. Cela s’inscrit plus globalement dans le cadre du lancement de la nouvelle stratégie de croissance de la marketplace qui compte fortement développer ses parts de marché ses prochains mois en France et à l’export.

Dans le cadre de sa mission, Nadim Saad définira en étroite collaboration avec le Président la stratégie commerciale directe et indirecte de l'entreprise et coordonnera les actions commerciales opérationnelles. Il devra aussi développer les relations avec les partenaires stratégiques de la société et contribuer à développer les ventes de Softcorner à l’export. Plus généralement, il sera impliqué dans tous les différents aspects du développement de l’activité commerciale de la société.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur des technologies pendant plus de 25 ans.

Nadim Saad, Business Opération Manager de Softcorner « Je suis heureux d’intégrer l’équipe de direction de Softcorner à un moment clé pour la Marketplace. Notre forte montée en puissance ces derniers mois nous amène à faire évoluer notre stratégie commerciale, notamment avec nos partenaires. Je vais donc piloter ce projet stratégique pour accélérer nos ventes et permettre à nos clients de mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des licences d’occasion dans différents domaines comme la bureautique et des bases de données par exemple. »