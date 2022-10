Enreach reconnue leader européen de communications unifiées dans le rapport UCaaS Radar 2022 de Frost & Sullivan

Le leader des communications cloud est salué tant pour sa croissance sur le marché que pour ses innovations technologiques.

Enreach, fournisseur européen de solutions de contact convergent en pleine expansion, soutenue par le fonds d’investissement indépendant Waterland Private Equity (« Waterland »), annonce aujourd’hui son classement parmi les leaders européens des communications unifiées dans la nouvelle étude Frost Radar UCaaS de 2022. Réalisée par le cabinet d’études de marché international Frost & Sullivan, l’étude Frost Radar évalue chaque année les fournisseurs de communications unifiées sur la base de divers indicateurs clés visant à mesurer à la fois la réussite des fournisseurs et la capacité de ces derniers à s’adapter aux évolutions du marché et aux tendances technologiques qui redéfinissent en permanence les besoins des clients.

Frost & Sullivan a évalué les entreprises sélectionnées dans différents domaines, notamment la vision et la stratégie, la croissance des ventes, la part de marché et les activités de vente et de marketing. Cette année, l'étude Frost Radar a classé Enreach au rang de leader européen en matière de croissance pour récompenser sa transition des déploiements hybrides vers des solutions cloud sur des marchés à fort potentiel tels que l’Allemagne, ainsi que son approche innovante visant à proposer des produits UCaaS mobile-native.

Frost & Sullivan a également souligné la capacité d’Enreach à innover rapidement tout en consolidant ses technologies dans l’ensemble du groupe, et a reconnu la singularité du modèle de commercialisation de l’entreprise qui repose sur la vente directe, les partenaires de distribution et les prestataires de services.

« Nous sommes ravis que Frost & Sullivan ait classé Enreach parmi les leaders européens des fournisseurs de communications cloud », a déclaré Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach. « Soucieux de satisfaire les besoins complexes de nos clients (les petites, moyennes et grandes entreprises du continent) par l’intermédiaire de nos canaux directs et indirects, nous avons investi des ressources considérables pour comprendre les nuances propres à chacun de nos marchés et offrir des solutions adaptées qui permettent aux entreprises d’optimiser leur efficacité, d’améliorer leur productivité, de renforcer la fidélité envers leur marque et de réduire leurs coûts. »

« Ces félicitations s’adressent également aux plus de 1200 collaborateurs de nos équipes », a ajouté Stijn Nijhuis. « Ils se situent au cœur de notre réussite et sont une source d’inspiration quotidienne. »

Pour Robert Arnold, analyste principal chez Frost & Sullivan, sa connaissance approfondie du marché, ses acquisitions stratégiques et son portefeuille de produits complet distinguent Enreach de ses homologues.

« L’héritage paneuropéen d’Enreach et son engagement en faveur de l’innovation lui valent de figurer parmi les rares fournisseurs de solutions UCaaS cités dans l’étude Frost Radar », a expliqué Robert Arnold. « Sa position dominante sur le marché est le fruit de fusions et acquisitions et d’intégrations réussies, de stratégies de partenariat efficaces et d’une croissance interne notable. Le portefeuille unique de l’entreprise et ses diverses stratégies de mise sur le marché sont porteurs de réussite à long terme. »