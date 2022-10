ITS Group pour sa 25ème année, publie de solides résultats financiers semestriels 2022

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, enregistre au 1er semestre 2022 une activité dynamique ! En effet, le chiffre d’affaires consolidé sur ce semestre atteint 83,5 millions d’euros, soit une croissance de +17%, en publié par rapport à l’année précédente.

Chiffres clés du 1er semestre 2022

COMPTES CONSOLIDÉS En K€ 1er semestre 2021 1er Semestre 2022 Variation vs. n-1 Chiffre d'affaires 71 391 83 436 17% Résultats d'exploitation 3 252 4 199 29%

Une croissance portée par toutes les activités et toutes les régions du groupe

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de +17%, dont près de 12% en organique. Tous les métiers du groupe sont en croissance, avec des performances particulièrement notables sur les activités de conseil et de cybersécurité.

Prestations de services : de manière générale, les effectifs productifs sont stables sur le premier semestre 2022 en infogérance (hors croissance externe) et arrivent à être en progression sur les niches métiers (mobilité, conseil, cybersécurité). Le recours aux indépendants s’accélère et soutient la croissance. En parallèle, les taux d’activité sont à des niveaux historiquement élevés, et les TJM continuent de progresser.

Hébergement : En fin d’année 2021, de nombreux contrats ont été signés et pour la première fois depuis quelques années, le chiffre d’affaires semestriel est en progression par rapport à N-1, et en ligne avec le budget de l’exercice.

Résultats d’exploitation

Concernant le résultat d’exploitation consolidés, toutes les entités du groupe sont en progression par rapport au premier semestre 2021 et connaissent des indicateurs opérationnels très bien orientés. Les charges de structure sont en hausses significative par l’effet combiné des investissements de croissance, des opérations de croissance externe et de l’arrêt des indemnités de chômage partiel qui avaient allégé celles-ci en N-1.



Dans la poursuite de sa croissance externe, ITS Group a confirmé au début du mois d’octobre, l’acquisition de l’entreprise Youzou, société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les solutions Microsoft, la mobilité et la cybersécurité.