1ères Rencontres digitales de la pharma en France

“Choisir mon groupement” innove à nouveau en créant le premier salon 100% digital pour tous les professionnels du secteur pharmaceutique depuis le 1er octobre 2022

La startup “Choisir mon groupement”, après avoir lancé le premier comparateur de groupements de pharmacies, innove à nouveau en créant le premier Salon virtuel www.rencontres-digitales-pharma.com, accessible en ligne 24h/24 et 7j/7 à partir du 1er octobre 2022, dans le but de répondre aux attentes des professionnels du secteur pharmaceutique, principalement les pharmaciens et porteurs de projet (reprise de Pharmacie, transfert, agrandissement, développement du CA).

Partis d’un constat simple, que les salons traditionnels ouverts à dates précises et recevant de moins en moins de pharmaciens par manque de temps, les deux associés de Choisir mon groupement, Christophe Hirth et Philippe Woerth forts de leurs expériences digitales respectives, ont imaginé les premières rencontres digitales de la pharma.

Ouvert 24h/24 et 7j/7 sur www.rencontres-digitales-pharma.com, le salon virtuel permettra à tous les professionnels de la pharmacie de se connecter en ligne, à tout moment afin de trouver la bonne information... Christophe Hirth, Président de Choisir mon groupement précise : “ Nous avons vraiment imaginé ce salon virtuel pour faire gagner du temps et de l’argent aux pharmaciens porteurs de projet de reprise d’officine notamment. Grâce à ces rencontres digitales, ils ont accès à de l’information à forte valeur ajoutée toute l’année, sans avoir à se déplacer ”

En plus des exposants, tels que des groupements, des agenceurs, des boosters d’apport, des agences de communication, etc..., chaque visiteur du salon pourra découvrir des webinars réalisés avec des experts (avocat, experts-comptable...), des interviews, des témoignages de repreneurs d’officines, des solutions de financement, des offres d’emploi, des annonces sur les pharmacies en vente sur toute la France... Mais ce n’est pas tout, les exposants de ces premières rencontres digitales de la pharma s’engagent également à proposer des offres “spéciales salon” aux visiteurs.

“Choisir mon groupement” est une startup créée en 2019 à Strasbourg, c’est le 1er comparateur de groupements de pharmacies, tenant compte des critères et besoins des Pharmaciens pour leur développement. Totalement neutre et indépendant, notre Algorithme permet aux pharmaciens d’identifier le meilleur groupement pour leur officine.”