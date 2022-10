Le rapport sur les achats des Fêtes 2022 de Coveo révèle que les consommateurs ont toujours l’intention de magasiner en ligne; 50 % d’entre eux citent la mode comme catégorie de vente au détail la plus importante

English French

MONTRÉAL et LONDRES et SAN FRANCISCO, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX: CVO), chef de file en matière d’IA destinée au commerce de détail, qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, annonce aujourd’hui la publication d’un nouveau rapport portant sur les principales tendances de magasinage au détail et les facteurs qui influencent les décisions d’achat. Le rapport sur les achats des Fêtes 2022 : habitudes, tendances et facteurs de motivation (en anglais seulement) présente les résultats d’une enquête menée par Coveo en partenariat avec Arlington Research auprès de 4000 consommateurs des États-Unis et de Grande-Bretagne.



Comme la période du magasinage des Fêtes approche à grands pas, ce rapport arrive à un moment crucial pour les marques qui cherchent à attirer la clientèle étant donné qu’elles sont aux prises avec une hausse des prix due à l’inflation, de même qu’avec des problèmes d’approvisionnement qui affectent les produits de tous les jours comme les aliments, le carburant et le panier d’épicerie.

Le nouveau rapport Coveo fait suite à celui paru en septembre dernier, intitulé Rapport sur les achats des Fêtes 2022 : dépenses, tendances et incidence (en anglais seulement), document qui se concentrait sur les impressions des consommateurs, les tendances d’achat ainsi que les facteurs macro et microéconomiques. Le précédent rapport mettait par ailleurs en lumière l’avantage dont disposent les marques, à l’heure où plus de la moitié des consommateurs rapporte faire du lèche-vitrine en ligne avant d’acheter en magasin ou l’inverse.

Les résultats de l’enquête actuelle confirment que les consommateurs sont ouverts aux techniques de personnalisation. Ils disent préférer les offres sur mesure (51,2 %), les notifications présentant les produits les mieux notés et les plus populaires (46,5 %), les recommandations de produits (34,3 %) et les outils d’essayage virtuel conçus pour les aider à choisir la coupe, le style, la couleur et la taille les plus appropriés (22,2 %). L’un des facteurs de motivation clés de la génération Z (18 à 24 ans) est de savoir si la mission d’une marque est en harmonie avec leurs valeurs, notamment lorsqu’il est question de durabilité.

« Nous espérons que le plus récent rapport aidera les marques à mieux saisir ce qui motive les acheteurs en ligne et à ajuster leur stratégie en conséquence » de déclarer Brian McGlynn, directeur général du commerce chez Coveo. « Notre enquête indique que les clients s’attendent désormais à une expérience hyperpersonnalisée et à une offre totalement sur mesure à grande échelle, atouts maintenant essentiels pour se démarquer. Nous croyons que les marques doivent fournir des offres personnalisées, des évaluations pertinentes et des recommandations sur mesure qui coïncident avec l’intention de l’acheteur. C’est en combinant ces stratégies que les détaillants seront en mesure de suggérer à chaque personne des produits dont elle a vraiment envie, et de réduire ainsi le risque de retours, véritable fléau (article en anglais) qui menace la rentabilité en érodant les marges de profit des commerçants. »

Le nouveau rapport contient une foule d’informations sur le comportement des consommateurs. Il se penche entre autres sur les produits que ces derniers préfèrent commander en ligne, sur leurs préférences en matière de personnalisation et sur le rôle que joue la durabilité dans leurs décisions d’achats. Les conclusions ci-dessous donnent un aperçu de ce qui est à prévoir pour la fin de l’année 2022 et une bonne partie de 2023 :

La mode / l’habillement constitue le segment le plus populaire pour le commerce en ligne : Les appareils électroniques grand public et les produits d’épicerie viennent compléter le palmarès des trois catégories les plus populaires en ligne. Un consommateur sur deux (49,5 %) dit prévoir acheter des articles vestimentaires / de mode aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Les appareils électroniques grand public et les produits d’épicerie viennent compléter le palmarès des trois catégories les plus populaires en ligne. Un consommateur sur deux (49,5 %) dit prévoir acheter des articles vestimentaires / de mode aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La génération Z est plus susceptible de faire des achats en ligne auprès des marques de luxe : Alors que la proportion globale des acheteurs disant vouloir magasiner des articles de luxe sur Internet est de 15 %, celle des consommateurs de génération Z (18 à 24 ans) disant qu’ils le feront est de 28 %.

Alors que la proportion globale des acheteurs disant vouloir magasiner des articles de luxe sur Internet est de 15 %, celle des consommateurs de génération Z (18 à 24 ans) disant qu’ils le feront est de 28 %. Les internautes quittent les sites n’offrant pas une bonne expérience : La plupart des consommateurs (68 %) n’achèteront rien s’ils sont incapables de trouver exactement ce qu’ils cherchent et 51 % d’entre eux quitteront un site si l’expérience de navigation est mauvaise. Un nombre limité, voire inexistant, d’avis laissés au sujet des produits poussera 36 % des visiteurs à déserter une boutique en ligne. De plus, 32 % des répondants feront de même si l’expérience d’achat laisse à désirer sur les appareils mobiles.

La plupart des consommateurs (68 %) n’achèteront rien s’ils sont incapables de trouver exactement ce qu’ils cherchent et 51 % d’entre eux quitteront un site si l’expérience de navigation est mauvaise. Un nombre limité, voire inexistant, d’avis laissés au sujet des produits poussera 36 % des visiteurs à déserter une boutique en ligne. De plus, 32 % des répondants feront de même si l’expérience d’achat laisse à désirer sur les appareils mobiles. Trois raisons clés expliquent les retours : Quand on leur demande pourquoi ils renvoient des articles, les acheteurs disent généralement le faire pour des raisons de mauvais ajustement (vêtements) ou de non-conformité avec la description (55 % respectivement). Pour 46 % des répondants, une qualité déficiente est en cause.

Quand on leur demande pourquoi ils renvoient des articles, les acheteurs disent généralement le faire pour des raisons de mauvais ajustement (vêtements) ou de non-conformité avec la description (55 % respectivement). Pour 46 % des répondants, une qualité déficiente est en cause. Les produits durables sont synonymes de conversions : Les acheteurs des générations Z (64 %) et Y (57 %) démontrent le plus fort intérêt à l’égard des produits durables. L’aspect environnemental joue également un rôle dans les décisions d’achat de plus de la moitié des consommateurs (52 %), même si 43 % des répondants considèrent qu’il s’agit d’un bonus pour une marque.

Pour connaitre tous les résultats de l’enquête, téléchargez le « Rapport sur les achats des Fêtes 2022 : habitudes, tendances et facteurs de motivation » (en anglais). Jetez aussi un coup d’œil au « Rapport sur les achats des Fêtes 2022 : dépenses, tendances et incidence » (en anglais) paru plus tôt cette année, qui mettait l’accent sur les impressions des consommateurs, les tendances de magasinage ainsi que les facteurs macro et microéconomiques.

