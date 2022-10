Dominion Water Reserves annonce un changement de nom et une nouvelle orientation

English French

MONTRÉAL, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dominion Water Reserves Corp. (« Dominion Water » ou la « Société ») (CSE: DWR) a annoncé aujourd'hui que sa dénomination sociale officielle changera pour « Groupe Prime Drink Corp » à la Bourse des valeurs canadiennes et sur d'autres documents d'entreprise afin de refléter l'intention de la Société de diversifier son portefeuille d'investissement au-delà de l'industrie de l'eau. Après avoir reçu toutes les approbations réglementaires, la Société prévoit que ses actions ordinaires commenceront à être négociées sous son nouveau nom et son nouveau symbole boursier « PRME » le ou vers le 21 novembre 2022.



« Le nouveau nom reflète mieux la nouvelle mission de la Société, qui consiste à devenir active dans tous les segments de l'industrie des breuvages, du commerce de détail à l’hospitalité, par le biais d'acquisitions et de l'intégration réussie de ses activités, » a déclaré Olivier Primeau, président du Conseil et chef de la direction de Dominion Water. « Mon expertise dans le secteur de l'hospitalité, l'événementiel, le développement de marques de boissons et ma connaissance du secteur de la vente au détail s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle orientation que nous voulons donner à Groupe Prime Drink Corp. »

« Grâce à ses actifs et à sa structure de capital récemment renforcée, nous sommes stratégiquement positionnés pour mettre en œuvre notre vision et notre plan de croissance dans les secteurs des breuvages et de l’hospitalité. Nous nous concentrerons sur l'expansion de notre portefeuille d'entreprises avec une approche disciplinée et des paramètres rigoureux établis par notre équipe de direction », a ajouté M. Primeau.

À propos de Dominion Water

Dominion Water Reserves Corp. (CSE: DWR) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des boissons. La Société contrôle actuellement plus de 30 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de boissons dans des secteurs diversifiés allant de l'eau aux jus et à l'alcool, avec un accent sur la croissance rentable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : irelationsdwr@dwrcorp.ca

