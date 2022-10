Indegene收购了一家提供全方位服务的医疗营销机构CultHealth，以提升品牌体验

Chinese (Simplified) Japanese

新泽西州普林斯顿、纽约和印度班加罗尔, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字优先的生命科学商业化公司Indegene宣布收购CultHealth, CultHealth是一家为许多生命科学品牌提供全方位服务的医疗营销机构。Indegene Private Limited旗下子公司ILSL Inc.的此次收购扩大了Indegene的商业化组合,从药物发现和开发到营销和销售,增加了品牌战略和市场开发能力以及患者参与平台。



CultHealth是一家总部位于美国的全方位服务医疗保健营销机构,在医疗战略、创意和全渠道规划服务方面拥有丰富的经验。它在为直接面向消费者(DTC)活动提供一流创意方面拥有良好往绩,包括众多屡获殊荣的数字电视/视频活动。CultHealth在医疗/学术层面与生命科学公司合作,深入了解药物作用机制(MOA)和客户行为,为卓越的品牌活动和创意提供深刻见解。

预计到2025年,全球医药支出将达到2.1万亿美元1)。前十位国家的生命科学公司预计将在2022年至2026年期间推出290-315种产品,预计销售额为1960亿美元2)。但是,从2004年到2016年,在美国推出的5种产品中只有1种达到10亿美元的收入,在过去15年推出的所有产品中,有50%未能达到2.5亿美元的美国销售峰值3)。 在日益复杂的商业和监管环境中,生命科学公司寻求深厚的品牌和营销战略专业知识,以探索现代的数据驱动方法,确保上市成功,并通过为患者和医生提供全渠道参与旅程来打造个性化的品牌体验。

“凭借CultHealth,我们的生命科学客户可以从与单一服务提供商的合作中受益,从品牌战略到商业化。CultHealth团队通过有意义的DTC和营销努力,为患者和医生带来了细致的专业知识,特别强调糖尿病和肿瘤学的治疗领域。他们与一些大型全球生命科学公司的长期关系以及不断增长的业务记录充分证明了CultHealth培养的独特人才和文化,”Indegene Private Limited执行董事兼首席执行官Manish Gupta表示。“我们欢迎CultHealth团队加入Indegene大家庭,并为我们共同的旅程感到兴奋。”

“我们很高兴加入Indegene大家庭。Indegene的生命科学关系、全球规模和互补投资组合为我们共同成长提供了激动人心的机会。其团队的医疗专业知识、生命科学-情景化技术和敏捷文化使Indegene成为我们团队的天然家园,” CultHealth合伙人兼首席执行官Jeff Rothstein表示。“我们相信,我们可以共同打造卓越的品牌体验,提高生命科学商业化的有效性和效率,并实现未来的就绪医疗。”

Seyfarth Shaw LLP在本次交易中代表Indegene。CultHealth由Davis+Gilbert LLP代表。

关于Indegene

我们是一家数字优先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药、新兴生物技术和医疗器械公司开发产品,将产品推向市场,并以更有效、更高效和更现代的方式扩大其在生命周期中的影响力。我们将医疗保健领域的专业知识、适合使用的技术和敏捷的操作模式相结合,提供各种解决方案。除其他结果外,这些旨在为患者和医生提供个性化、可扩展和全渠道的体验。这是我们团队的驱动因素,也是我们的目标,以使医疗保健机构能够在未来做好准备。如需了解更多信息,请访问www.indegene.com

关于CultHealth

CultHealth是一家全方位服务的广告和营销机构,专注于医疗保健营销人员的独特需求。CultHealth开发战略、创意和创新策略,在品牌和受众之间建立联系或“膜拜追随”。我们的业务覆盖范围包括面向消费者的引人注目的全国广告,以及用于教育和激励HCP和处方医生的高科技医学营销。CultHealth以屡获殊荣的DTC和社交媒体活动、突破性的移动CRM计划以及HCP和患者的现场体验营销而闻名,为一些行业最成功的品牌建立了品牌世界。如需了解更多信息,请访问www.culthealth.com

媒体垂询,请联系:

Yadunandan K V | yadunandan.kv@indegene.com

