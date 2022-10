Atos inaugure son nouveau campus grenoblois et son centre de R&D

English French

Paris, France – le 20 octobre 2022 - Atos inaugure aujourd’hui son campus Iseran, à Echirolles (Isère), le deuxième site le plus important pour Atos en France mais également un centre de recherche et développement (R&D) de référence en Europe. Présent dans les secteurs de l’énergie, du calcul de haute performance (HPC) et de l’intelligence artificielle (IA), ce nouveau site de 19 200m² regroupe les 1 000 salariés d’Atos, auparavant installés sur un site à Grenoble et le site historique d’Echirolles. Sa capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 1 320 personnes, le site permettra d’accueillir les 250 recrutements prévus sur l’année 2023.

Un centre de compétences en intelligence artificielle

Avec le renouveau de son site, Atos renforce sa stratégie d’innovation grâce à son centre européen de compétence en R&D pour faire rayonner l’excellence locale à l’échelle internationale. Subventionné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, via le Fonds Européen de développement régional (FEDER), et par Grenoble-Alpes Métropole, ce centre et ses 300 salariés sont en grande partie dédiés à l’Intelligence Artificielle. Les équipes Atos sont déjà partenaires du programme MIAI@Grenoble Alpes de l’Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Grenoble (3IA), labellisé par l’Etat, avec pour applications privilégiées la santé, l'environnement et l'énergie.

Un site engagé pour la décarbonation

Par sa conception et les travaux de son centre de R&D, le site participe activement à la stratégie RSE et de décarbonation du groupe Atos. Détenteur du label EFFINERGIE 2013+, le bâtiment répond à toutes les nouvelles normes d’isolation, dispose de près de 500m² de panneaux photovoltaïques et réutilise la chaleur issue des serveurs. Le centre de R&D travaille d’ores et déjà sur plusieurs projets de réduction de la consommation énergétique, par exemple un projet d’agrégation des données du bâtiment pour améliorer la consommation énergétique du site ou encore un projet de supervision et réduction de l'empreinte carbone de l'IT en utilisant l'IA et les lowtechs.

Des activités au service de clients internationaux

Les activités de Worldgrid adressent les opérateurs de l’énergie dans l’eau, l’éolien, l’électricité, le pétrole et le gaz, avec des solutions allant de la maintenance d’infrastructures critiques à l’exploitation en temps réel des réseaux intelligents distribués.

Les équipes HPC et IA du site adressent, elles, des enjeux critiques pour la souveraineté des états dans la course actuelle à la puissance de calcul, le développement d’algorithmes d’IA et l’optimisation énergétique de ces technologies.

Enfin, le site regroupe également des équipes spécialisées dans le cloud et la cybersécurité ainsi que l’entité Technical Services qui accompagne la transformation numérique des industriels et des organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lors de la cérémonie d’inauguration en présence de Catherine Staron, Vice-présidente Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Guy Jullien, Vice-président Grenoble-Alpes Métropole, en charge de l’économie, de l’industrie et de la résilience économique, de Renzo Sulli, Maire d’Echirolles et de Steven Perron, Président fondateur de Foncière Magellan, la direction d’Atos a rappelé son ancrage et son engagement régional.

Yannick Tricaud, Directeur général Europe du sud, Atos a commenté « Le campus Iseran s’inscrit dans le projet GrandAlpe et la revitalisation du sud de Grenoble, auxquels nous contribuons avec ce site empreint d’innovation et d’expertise technologique. Désormais le 2e site le plus important du Groupe en France, il est la preuve de l’ancrage d’Atos dans la Région et la Métropole. Nos 1 000 salariés sont au cœur des enjeux de souveraineté française, tant économique qu’industrielle, en développant les technologies de demain dans le secteur de l’énergie, du calcul haute-performance et de l’intelligence artificielle. Ces secteurs en forte croissance sont un levier de développement économique et de rayonnement international pour Atos, la Région et la Métropole. »

Catherine Staron, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que : « Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France et l’une des plus performantes au niveau européen en matière de recherche et d’innovation. Le campus Iseran d’Atos constitue le centre d’excellence du groupe en matière de recherche, notamment en matière d’intelligence artificielle. En le soutenant, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue ainsi à renforcer l’écosystème régional et les liens de l’entreprise avec nos acteurs académiques. C’est donc un atout majeur, qui contribue grandement à la politique portée avec le Président de Région Laurent Wauquiez en matière de relocalisation, de réindustrialisation et de souveraineté technologique et économique. »

Christophe Ferrari, Président de Grenoble Alpes Métropole a également commenté : « Nous sommes fiers d’accueillir le nouveau campus d’Atos au sein du grand projet urbain GrandAlpe. C’est là un géant mondial des services numériques qui confirme son implantation sur notre territoire. Et au-delà des solutions et des innovations technologiques qu’Atos créer, c’est également un vivier d’emplois, qui renforce encore la marque de fabrique métropolitaine en la matière : un territoire de talents, des industries diversifiées, dans un territoire lui aussi diversifié et où il fait bon vivre. L’arrivée d’Atos participe à la vivification et à la métamorphose du secteur GrandAlpe, qui accueille des emplois, de l’activité, de l’habitat, avec le soutien et l'impulsion métropolitaine. Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Atos dans cette nouvelle aventure. Puisse leur implantation les satisfaire au milieu de nos écrins. Je les remercie pour leur confiance, pour leur choix de notre agglomération et de GrandAlpe, qui s’inscrit également dans le projet de desserte du RER de l’aire grenobloise. »

Découvrez le nouveau Campus Iseran en vidéo en cliquant ici.

