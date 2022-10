English French

Nanterre, 20 octobre 2022

VINCI va réaliser des projets de mobilité et de résilience climatique en Nouvelle-Zélande

Contrat de construction recouvrant des projets de mobilité douce et de résilience climatique dans le port de Wellington

Contrats de rénovation et maintenance de voiries urbaines de Christchurch

Montant total d’environ 250 millions NZD (145 millions d’euros)





À Wellington, sur l’île du Nord, HEB Construction - filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande - va réaliser pour l’agence nationale des transports Waka Kotahi NZ, en groupement avec les entreprises Downer NZ et Tonkin + Taylor, le contrat de conception-construction de 4,5 km de voies littorales pour piétons et vélos le long du port. La livraison est prévue en 2026. Il s’y ajoute la réalisation de 2,7 km de digue et de 800 mètres de murs de protection contre les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer.

À Christchurch, sur l’île du Sud, HEB Construction a remporté les contrats d’entretien des voiries des districts Central et Nord – 1 000 km au total - pour le compte de Christchurch Council. Ces contrats comprennent notamment l’entretien lourd (renouvellement des chaussées et trottoirs), le nettoyage des rues et le marquage au sol. Ils débuteront en octobre 2022 pour une durée initiale de cinq ans, avec une option de prolongation de cinq ans.

